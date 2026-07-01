OpenClaw v2026.7.1, un agent IA autonome libre et open source, propose une nouvelle interface utilisateur, des mises à jour majeures de l'application et des améliorations au niveau de la messagerie

OpenClaw est un agent d'intelligence artificielle autonome, libre et open source, capable d'exécuter des tâches via des grands modèles de langage (LLM), en utilisant les plateformes de messagerie comme interface utilisateur principale. Peter Steinberger, son développeur, décrit OpenClaw comme un assistant virtuel basé sur l'IA, servant d'interface agentique pour des flux de travail autonomes sur l'ensemble des services pris en charge.
Les bots OpenClaw s'exécutent localement et sont conçus pour s'intégrer à un grand modèle de langage externe tel que Claude, DeepSeek ou l'un des modèles GPT d'OpenAI. On accède à ses fonctionnalités via un chatbot au sein d'un service de messagerie, tel que Signal, Telegram, Discord ou WhatsApp. Les données de configuration et l'historique des interactions sont stockés localement, ce qui permet un comportement persistant et adaptatif d'une session à l'autre. OpenClaw utilise un système de « compétences » dans lequel les compétences sont stockées sous forme de répertoires contenant un fichier SKILL.md avec des métadonnées et des instructions d'utilisation des outils.
OpenClaw a suscité différentes réactions. Alors qu'un développeur autrichien témoigne avec enthousiasme qu'OpenClaw « change sa vie » en lui permettant de devenir un « super manager » numérique, la Chine et la Corée du Sud tirent la sonnette d'alarme. Cet agent IA open source, qui a explosé avec plus de 150 000 étoiles sur GitHub en quelques semaines, est devenu la cible de multiples avertissements gouvernementaux et d'interdictions en entreprise. Entre promesses d'autonomie digitale et cauchemar cybersécuritaire, OpenClaw incarne la tension fondamentale de l'IA agentique : comment exploiter sa puissance sans compromettre la sécurité ?
Récemment, la dernière version de l'agent, OpenClaw v2026.7.1, est disponible. La version 2026.7.1 dOpenClaw apporte des refontes majeures de linterface utilisateur de contrôle et du processus dintégration, des mises à jour importantes des applications officielles pour iOS, Android et macOS, une prise en charge étendue des modèles et des fournisseurs, notamment la compatibilité avec GPT-5.6, Tencent Hy3 et Meta Muse Spark 1.1, ainsi que des workflows Codex et dagents de codage connectés plus performants.
Telegram, Slack, Discord et Apple Messages bénéficient chacun de mises à jour substantielles, tandis que les boucles de plantage de Gateway, les tâches planifiées, le contrôle à distance du navigateur, les terminaux despace de travail, les sessions et les objectifs ont également été améliorés. De nombreuses corrections et améliorations générales ont également été apportées à lensemble dOpenClaw.
En février 2026, un rapport a révélé que plus de 135 000 instances d'OpenClaw, l'agent IA open source qui a fait le buzz début 2026, sont exposées à l'internet sans protection adéquate. Entre failles critiques non patchées, plugins malveillants et configuration par défaut dangereuse, cette plateforme « vibe-codée » cristallise tous les travers d'une adoption de l'IA qui court bien plus vite que la sécurité.
Un autre rapport a révélé qu'OpenClaw est passé du statut de projet GitHub confidentiel à celui d'épouvantail sécuritaire numéro un de l'industrie tech. Lancé en novembre 2025 sous le nom Clawdbot par un développeur autrichien travaillant seul, l'agent IA autonome a accumulé 145 000 étoiles GitHub et provoqué une pénurie de Mac Mini avant que Meta, des startups et des prestataires de santé ne sortent le carton rouge. L'engouement a une contrepartie sévère. Des experts en cybersécurité ont alerté que l'outil est risqué parce qu'il a accès à des données privées, peut communiquer vers l'extérieur et est exposé à du contenu non fiable ce qu'un chercheur a baptisé la « trilogie létale » de l'IA agentique.
Refonte de linterface utilisateur de contrôle : chat, sessions, espaces de travail et utilisation
Linterface utilisateur de Control fonctionne désormais davantage comme un espace de travail de navigateur unique pour les conversations et le travail en parallèle. Les discussions bénéficient de titres plus clairs ; les sessions récentes sont plus faciles à trouver, à épingler, à regrouper, à renommer, à dupliquer, à archiver et à marquer comme lues ; et plusieurs sessions peuvent être affichées dans des volets redimensionnables qui réapparaissent après un rafraîchissement. Le placement par glisser-déposer, une page « Sessions » plus dense et une vue « Tâches » en temps réel facilitent le passage dune tâche active à une autre sans avoir à jongler entre les onglets du navigateur.
Les commandes de chat sont plus claires pendant le travail. Léditeur conserve les pièces jointes, le choix du modèle, la voix, le raisonnement, létat denvoi et darrêt, ainsi que les actions sur les messages, quel que soit la taille de lécran ; les utilisateurs de Talk peuvent choisir ou actualiser un microphone depuis les paramètres et bénéficier de conseils lisibles sur les autorisations sur les écrans étroits ; les réponses citées préservent le point auquel on répond ; et les barres doutils compactes permettent daccéder aux saisies, résultats, images, progrès, erreurs, validations et orientations sans surcharger la conversation.
Les informations dutilisation sont plus faciles à comprendre, tant depuis les vues détat que depuis le navigateur. La page « Utilisation » compare les dépenses estimées récentes et les valeurs quotidiennes sans rechargements répétés ni survol, affiche la part de chaque fournisseur, modèle, agent ou canal, et peut inclure les forfaits, quotas, soldes, budgets communiqués par les fournisseurs, ainsi que les détails de facturation dAnthropic ou dOpenAI. Les graphiques sur sept, trente et quatre-vingt-dix jours affichent désormais les jours sans activité ; les rapports globaux sur tous les agents limitent le travail simultané afin de réduire les ralentissements et la pression sur la mémoire ; enfin, les panneaux de contexte au niveau du chat et les détails des messages terminés indiquent le modèle actif, les jetons, lutilisation du cache, la pression contextuelle et le coût estimé.
Lappairage mobile, létat de santé de la passerelle, les validations des nuds de bureau, les travaux GitHub associés, les fichiers de lespace de travail, les tâches planifiées, les arborescences de travail, les éléments du Workboard et les tâches en arrière-plan sont désormais disponibles plus près de la conversation. Leur statut, leurs autorisations et les prochaines étapes sont également plus clairs.
Cette refonte renforce également les chemins sous-jacents à ces contrôles. Les connexions et reconnexions du tableau de bord utilisent moins de mémoire temporaire de la passerelle, ce qui réduit les fausses alertes de pression, tandis que les redémarrages temporaires de la passerelle et la récupération des ressources obsolètes seffectuent de manière plus fluide. Les passerelles routées par chemin conservent la bonne destination et les bons identifiants, les choix enregistrés sont préservés lors des actualisations, et les échecs dauthentification, de protocole, de mise à jour et dappairage affichent des étapes suivantes plus utiles au lieu de bloquer la page ou de laisser un message ambigu.
Les mises en page adaptatives garantissent la facilité dutilisation de lhistorique des conversations et des commandes sur les téléphones, les tablettes, les petits écrans en mode paysage et les grands écrans dordinateur de bureau. Le comportement du clavier et du focus, le contraste, les étiquettes daide, la copie, le défilement et les cibles tactiles sont plus cohérents, tandis que les textes relatifs à la navigation, à lappairage, à la commande vocale, au calendrier et au statut sont désormais disponibles dans davantage de langues prises en charge.
Une configuration simplifiée, de linstallation au premier chat
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