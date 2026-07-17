En juin 2025, le supercalculateur de xAI d'Elon Musk, Colossus, fait l'objet d'une éventuelle poursuite judiciaire de la part de la NAACP et du Southern Environmental Law Center pour des problèmes de pollution liés à ses turbines à gaz. Les détracteurs affirment que les turbines émettent du smog, du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote et du formaldéhyde, aggravant les risques pour la santé dans une région où le taux de cancer est quatre fois supérieur à la moyenne nationale. Cependant, xAI a répondu que "les unités de production d'électricité temporaires fonctionnent en conformité avec toutes les lois applicables."
Depuis, un rapport a révélé que les Big Tech considèrent que la destruction de la planète est un compromis acceptable pour engranger des profits illimités. Les nouveaux projets de construction de centres de données voient le jour malgré leurs impacts sur l'environnement. Leur consommation énergétique menace de provoquer une hausse massive des émissions de gaz à effet de serre. Afin de contourner les délais de raccordement aux réseaux électriques traditionnels, les Big Tech comme Meta et xAI construisent leurs propres centrales au gaz naturel. Mais ces infrastructures pourraient générer une pollution atmosphérique dépassant celle de nations entières.
Un nouveau rapport a récemment révélé que xAI a installé 59 turbines à gaz naturel pour « Colossus 2 » sans permis fédéral de protection de lair, soit plus du double des 27 quelle avait reconnues en janvier. Une analyse estime que 30 turbines à elles seules pourraient émettre environ 2 500 tonnes doxyde dazote par an à proximité de communautés majoritairement noires présentant des taux élevés de maladies pulmonaires.
xAI exploite 59 turbines à gaz non autorisées pour Colossus 2
Le chiffre nest pas le nombre de paramètres du prochain modèle de xAI, mais le nombre de turbines qui lalimentent. xAI a installé 59 turbines à gaz naturel pour alimenter son centre de données Colossus 2 sans avoir obtenu les autorisations fédérales requises en matière de qualité de lair, daprès des communications entre lentreprise et les autorités de régulation. Ce chiffre représente plus du double des 27 turbines non autorisées que lentreprise avait elle-même reconnues en janvier, et 57 dentre elles sont installées hors réseau à Southaven, dans le Mississippi, juste de lautre côté de la frontière de lÉtat par rapport au site de Memphis qui héberge le chatbot Grok.
Les calculs environnementaux expliquent pourquoi cette affaire dépasse le simple cadre dun litige en matière dautorisations. Une analyse, fondée sur les profils démissions des fabricants, a estimé que 30 turbines fonctionnant en continu à 80 % de leur capacité pourraient émettre près de 2 500 tonnes courtes doxyde dazote, 4 000 tonnes courtes de monoxyde de carbone et 22 tonnes courtes de formaldéhyde par an.
Nicholas Mailloux, chercheur postdoctoral à luniversité du Wisconsin-Madison, a déclaré que le chiffre relatif aux NOx à lui seul placerait le site « au même niveau que certaines des centrales au gaz naturel les plus polluantes de tout le pays ». Les turbines sont situées à proximité de communautés à majorité noire qui, selon des données gouvernementales, souffriraient déjà de taux disproportionnellement élevés de maladies pulmonaires.
La politique a déjà rattrapé la technologie. Le ministère américain de la Justice a déposé le 15 juin un mémoire faisant valoir que restreindre lexploitation des turbines pourrait menacer les intérêts de sécurité nationale, car les systèmes de xAI soutiennent les opérations militaires américaines, y compris celles impliquant lIran. Les autorités de régulation du Mississippi, quant à elles, ont délivré en mars un permis pour 41 turbines à gaz permanentes sur le site, cette autorisation ayant été accordée trois semaines après la seule audience publique organisée par lÉtat sur le projet.
Il convient toutefois de préciser que les chiffres de pollution avancés proviennent dun modèle basé sur les profils des fabricants et un cycle de fonctionnement supposé, et non de mesures effectuées sous le vent du site ; de même, le nombre de turbines est issu déchanges avec les autorités de régulation plutôt que dun inventaire sur place. Il faut donc considérer ces données comme des informations rapportées, et non comme des faits établis. Le reportage ne précise pas non plus quelle part de la charge réelle de Colossus 2 provient aujourdhui de ces turbines par rapport au réseau électrique.
Ce quil convient de surveiller, cest à qui cela donne du pouvoir. Les associations locales disposent désormais dun cas despèce fédéral très concret permettant de déterminer si le déploiement dune infrastructure dIA peut passer outre la loi sur la qualité de lair (Clean Air Act), tandis que les opérateurs de centres de données concurrents, dont lapprovisionnement en électricité est autorisé et divulgué, viennent de gagner discrètement un avantage en termes de réputation auprès de tout acheteur professionnel soucieux de lempreinte environnementale des ressources informatiques quil loue.
Pourtant, en mai 2026, Anthropic a annoncé s'étendre sur le centre de données Colossus 2 d'Elon Musk, afin de répondre à la demande croissante pour la plateforme d'IA Claude. Laccord d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars fournit à Anthropic la puissance de calcul nécessaire pour éliminer les goulots d'étranglement, lever les limites de débit et étendre ses opérations pour les abonnés Pro et Enterprise. La manuvre seffectue dans un contexte de protestations contre les centres de données et la pollution dont ils sont des vecteurs.
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