Anthropic s'étend sur le datacenter Colossus 2 de SpaceX, d'Elon Musk, face à la demande croissante sur la plateforme d'IA Claude. Colossus 2 offre une puissance de calcul massive via le matériel Nvidia GB200.

Anthropic s'étend sur le centre de données Colossus 2 de SpaceX, la société d'Elon Musk, afin de répondre à la demande croissante pour la plateforme d'IA Claude. Laccord d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars fournit à Anthropic la puissance de calcul nécessaire pour éliminer les goulots d'étranglement, lever les limites de débit et étendre ses opérations pour les abonnés Pro et Enterprise. La manuvre seffectue dans un contexte de protestations contre les centres de données et la pollution dont ils sont des vecteurs.
Anthropic étend son infrastructure sur le datacenter Colossus 2 pour diverses raisons parmi lesquelles figure la demande croissante pour la plateforme dIA Claude.
Demande en forte hausse face à des contraintes de capacité : la base d'utilisateurs et l'utilisation de l'API de Claude ont connu une croissance exponentielle, entraînant de fréquents ralentissements et des perturbations liées à la limitation de débit. Colossus 2 offre une puissance de calcul massive de nouvelle génération (matériel NVIDIA GB200) pour éviter ces goulots d'étranglement.
Une vitesse de déploiement sans précédent : la division intelligence artificielle de SpaceX a mis en place une infrastructure à l'échelle du gigawatt plus rapidement que n'importe quel autre acteur du secteur. En s'associant à SpaceX, Anthropic s'assure un accès immédiat à une puissance de calcul préconfigurée et à l'avant-garde, plutôt que d'attendre des années pour construire ses propres centres de données à partir de zéro.
Préparation de l'avenir de l'informatique orbitale : dans le cadre de cet accord, Anthropic a manifesté son intérêt pour une collaboration avec SpaceX visant à développer à terme une plateforme IA à l'échelle du gigawatt dans l'espace, en sappuyant sur des sources d'énergie durables et en contournant les limites des infrastructures terrestres.
Extension de linfrastructure Anthropic sur le datacenter Colossus 2 : Quels avantages ?
Une meilleure expérience utilisateur : les utilisateurs de Claude Premium (Pro et Max) ne subiront plus de limitations de débit aux heures de pointe. Les utilisateurs de l'API bénéficieront d'une augmentation considérable du nombre de jetons par minute, ce qui permettra d'effectuer des tâches de raisonnement plus complexes et de mettre en place des flux de travail d'ingénierie plus importants.
Pas de délais d'attente pour le matériel : Anthropic s'assure un accès immédiat à des centaines de milliers de puces NVIDIA haut de gamme, améliorant ainsi instantanément la fiabilité du service.
Efficacité du capital : au lieu d'investir des milliards dans la construction de centres de données sur mesure à partir de zéro, Anthropic exploite un méga-cluster existant et opérationnel.
Monétisation pour les entreprises partenaires : cet accord financier colossal estimé à environ 1,25 milliard de dollars par mois renforce la valorisation de l'infrastructure de SpaceX.
Quen est-il des inconvénients ?
Coût financier colossal : cet accord est extrêmement onéreux, puisquil coûte chaque année des milliards à Anthropic. Cela exerce une pression considérable sur lentreprise, qui doit maintenir une croissance rapide de son chiffre daffaires pour rester rentable.
Dépendance vis-à-vis dun concurrent : Anthropic est contrainte de louer des infrastructures essentielles à SpaceX, dont la société mère détient le laboratoire dIA concurrent xAI. Cela crée une dépendance vis-à-vis dun concurrent direct dans la course à lIA.
Risques environnementaux et réglementaires : les installations de Colossus ont fait l'objet d'une surveillance étroite et d'une forte opposition au niveau local en raison de préoccupations liées à la qualité de l'air et aux émissions d'oxydes d'azote (NOx) résultant de la production massive d'électricité à partir de combustibles fossiles et de turbines à gaz nécessaire au fonctionnement des serveurs.
Différences potentielles en matière de confidentialité ou de politique : l'utilisation de matériel appartenant à un concurrent pourrait susciter des inquiétudes concernant la confidentialité des données et la conformité stricte des entreprises pour les clients qui ont besoin d'une infrastructure séparée et autonome.
Le supercalculateur Colossus de xAI, la société d'Elon Musk, est un vecteur de pollution de lenvironnement
Après des mois de forums publics et de protestations de la communauté, le ministère de la Santé du comté de Shelby a délivré le permis à xAI le 2 juillet 2025. Le permis autorise xAI à installer 15 turbines à gaz pour alimenter le supercalculateur Colossus.
Selon les conditions du permis, xAI reste autorisée à émettre d'énormes quantités de pollution, notamment 87 tonnes de NOx générateurs de smog, 94 tonnes de monoxyde de carbone, 85 tonnes de composés organiques volatils, 73 tonnes de particules et près de 14 tonnes de polluants atmosphériques très dangereux, dont 9,8 tonnes de formaldéhyde, un agent cancérigène connu. L'entreprise est tenue de tenir ses propres registres d'émissions.
Le permis, qui expirera le 2 janvier 2027, impose à l'entreprise d'Elon Musk d'installer et d'exploiter la meilleure technologie de contrôle disponible (BACT) d'ici au 1er septembre afin de garantir que les émissions ne dépassent pas certaines limites. Selon les autorités, tout manquement à cette obligation pourrait entraîner des mesures d'exécution de la part de l'Agence pour la protection de l'environnement ou du département de la Santé du comté de Shelby.
Mais les habitants de Memphis insistent pour que le ministère de la Santé enquête sur xAI en vue d'éventuelles mesures coercitives. Ils affirment que la société d'Elon Musk exploite depuis plus d'un an des dizaines de turbines sans tenir compte de la BACT, exposant ainsi les quartiers à prédominance noire situés à proximité du site - qui ont toujours souffert de la mauvaise qualité de l'air de l'industrie - à une nouvelle source majeure de pollution potentielle.
En juin, la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a menacé d'intenter un procès dans les 60 jours si xAI refuse de rencontrer les groupes concernés par la pollution présumée génératrice de smog. Les critiques critiquent cette décision. LaTricea Adams, PDG et présidente de Young, Gifted & Green, a décrit la décision comme « un rappel brutal que la santé de notre communauté continue d'être compromise pour le profit ».
Source : Anthropic
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