Pour répondre aux besoins des centres de données d'IA, Trump exempte 70 centrales au charbon de la règle de l'ère Biden des exigences fédérales visant à réduire les émissions de produits chimiques toxiques



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 278 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La croissance rapide de l'IA a fait grimper la demande en énergie à un niveau bien plus élevé que ce qui était prévu. Aux États-Unis, elle mettrait déjà à rude épreuve les capacités de production du pays , ce qui met les entreprises dans l'embarras. En 2024, les prévisions de croissance sur neuf ans pour l'Amérique du Nord ont pratiquement doublé par rapport à l'année 2023, car les entreprises construisent des centres de données pour l'IA qui font paraître minuscules les besoins des centres de données traditionnels.Face à cette situation, l'administration Trump a accordé récemment des dérogations à une quarantaine de centrales électriques au charbon, dont l'installation la plus polluante du pays, pour qu'elles ne soient pas soumises à des réglementations strictes en matière de pollution. Selon la Maison-Blanche, ces mesures, pourtant controversées, sont essentielles pour éviter la fermeture des centrales et répondre aux demandes d'énergie des centres de données d'IA.Plus récemment, un nouveau rapport révèle que l'administration Trump a accordé à près de 70 centrales au charbon une exemption de deux ans des exigences fédérales visant à réduire les émissions de produits chimiques toxiques tels que le mercure, l'arsenic et le benzène.La liste affichée discrètement sur le site web de l'Agence pour la protection de l'environnement énumère 47 fournisseurs d'électricité mais qui exploitent au moins 66 centrales au charbon, bénéficiant d'exemptions aux règles de l'ère Biden en vertu de la loi sur la qualité de l'air, y compris une réglementation limitant la pollution atmosphérique due au mercure et à d'autres toxines. Ces mesures font suite à un décret pris par le président Donald Trump en vue de relancer l'industrie du charbon en difficulté, une source d'énergie fiable mais polluante qui est depuis longtemps en déclin.Parmi les usines bénéficiant d'exemptions figure la Colstrip Generating Station, une énorme centrale électrique située à Colstrip, dans le Montana, qui émet plus de polluants atmosphériques toxiques tels que le plomb et l'arsenic que n'importe quelle autre installation américaine de ce type, selon l'EPA. Parmi les autres centrales bénéficiant d'une dérogation, citons Coal Creek Station, une grande centrale électrique du Dakota du Nord qui figure parmi les principaux producteurs d'émissions de mercure du pays, et la centrale d'Oak Grove, au Texas, qui est elle aussi un gros pollueur.Les centrales exemptées appartiennent à certaines des plus grandes compagnies d'électricité du pays, notamment Talen Energy, Dominion Energy, NRG Energy et Southern Co. Les exemptions s'appliquent également à quatre centrales exploitées par la Tennessee Valley Authority, la plus grande compagnie d'électricité publique du pays.L'EPA a déclaré dans un communiqué que les exemptions présidentielles "".Michelle Bloodworth, présidente d'un groupe de pression pour les centrales au charbon, a déclaré que Trump reconnaissait que le parc national de centrales au charbon était "" Les règles imposées par l'ancien président Joe Biden "", a-t-elle déclaré.La règle sur le mercure, finalisée en 2024, aurait pu contribuer à la mise à l'arrêt prématurée de dizaines d'unités de charbon, a déclaré Bloodworth, ajoutant que les centrales sont nécessaires pour assurer la fiabilité du réseau électrique.Les défenseurs de l'environnement ont qualifié les dérogations - qui nécessitent un constat présidentiel selon lequel la technologie requise pour respecter les nouvelles règles n'est pas largement disponible et que la poursuite de l'activité des centrales fait progresser la sécurité nationale - de manquement au devoir de la part de Trump et de l'administrateur de l'EPA, Lee Zeldin.", a déclaré Maya Golden-Krasner, avocate principale au Center for Biological Diversity, un groupe de défense de l'environnement. "".Les groupes de défense de l'environnement et de la santé publique ont dénoncé le projet de l'administration d'accorder des dérogations qui, selon eux, pourraient permettre à des centaines d'entreprises de se soustraire aux lois destinées à protéger l'environnement et la santé publique. Les critiques qualifient la nouvelle adresse électronique mise en place par l'EPA pour demander les exemptions de "".Des exemptions peuvent être accordées pour neuf règles de l'EPA, notamment pour les limites imposées au mercure, à l'oxyde d'éthylène et à d'autres polluants atmosphériques dangereux. L'exposition au mercure peut provoquer des lésions cérébrales, en particulier chez les enfants, et des malformations congénitales peuvent survenir après une exposition dans l'utérus de la mère.Ce mois d'avril 2025, dans une série de décrets, Trump a utilisé son pouvoir d'urgence pour permettre à certaines vieilles centrales électriques au charbon destinées à être mises à la retraite de continuer à produire de l'électricité afin de répondre à la demande croissante d'électricité aux États-Unis dans le contexte de la croissance des centres de données, de l'intelligence artificielle et des voitures électriques. Trump a également ordonné aux agences fédérales d'identifier les ressources en charbon sur les terres fédérales, de lever les obstacles à l'exploitation du charbon et de donner la priorité à la location de charbon sur les terres américaines.Donald Trump, un républicain, promet depuis longtemps de stimuler ce qu'il appelle le « beau » charbon pour alimenter les centrales électriques et pour d'autres usages. Pour rappel, la consommation énergétique croissante de l'IA a suscité de plus en plus de préoccupations. La directrice du markéting chez le fabricant de puces Arm Holdings avait notamment déclaré en 2024 que l'industrie doit rapidement trouver un moyen de réduire drastiquement les besoins énergétiques de l'IA.Elle avait invité à adapter cette technologie émergente aux capacités actuelles en matière de production d'énergie pour l'empêcher de submerger les réseaux électriques dans un avenir proche. Selon elle, l'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030 si elle ne se défait pas de sa dépendance énergétique.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?