Les centrales à charbon les plus polluantes des USA sont exemptées par Donald Trump des règles en matière de pollution pour alimenter l'IA, avec les taux d'émission de particules fines les plus élevés du pays



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 270 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

L'initiative intervient peu après que Donald Trump a signé un décret encourageant la renaissance du « beau charbon » pour répondre aux besoins énergétiques croissants de l'IA, malgré les coûts opérationnels élevés et les conséquences environnementales des centrales à charbon. Les critiques, en particulier les groupes de défense de l'environnement, ont condamné cette décision, qualifiant le charbon d'énergie obsolète, sale et économiquement non viable.Ce développement reflète également la pression croissante que l'IA exerce sur l'infrastructure énergétique américaine. Alors que l'adoption de l'IA s'accélère, la demande en électricité a explosé, incitant certains fournisseurs d'énergie à reconsidérer la fermeture des vieilles centrales à charbon Cette tendance coïncide avec la récente décision de l'administration Trump d'exempter 47 centrales à charbon, dont la plus polluante des États-Unis, des règles strictes en matière de pollution. Selon Ari Natter de Bloomberg, la centrale de Talen Energy Corp. à Colstrip dans le Montana fait partie de celles qui bénéficient d'une dérogation de deux ans aux réglementations conçues pour contrôler les émissions nocives comme le mercure.La Maison-Blanche affirme que ces dérogations sont nécessaires parce que les règles de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), créées sous l'administration Biden, pourraient entraîner la fermeture des centrales électrique au charbon. Elle fait valoir que les technologies de contrôle des émissions nécessaires ne sont pas encore commercialement viables. Un porte-parole a déclaré que cette mesure contribuerait au « grand retour » de l'Amérique, en garantissant suffisamment d'électricité pour les industries en plein essor telles que les centres de données d'intelligence artificielle.Les groupes de défense de l'environnement ne sont pas du tout d'accord avec cette affirmation. John Walke, avocat principal au Conseil de défense des ressources naturelles, a déclaré : « Ces centrales électriques au charbon disposent déjà de l'équipement de dépollution nécessaire, à une exception près ». Il ajoute que les entreprises pourraient respecter des limites de pollution plus sûres en procédant à des ajustements opérationnels peu coûteux.D'après les données de l'EPA, Colstrip présente les niveaux les plus élevés de particules fines du pays, un polluant dangereux lié à l'asthme, aux maladies cardiaques et pulmonaires et aux décès prématurés. D'autres grandes entreprises comme Ameren Corp., Dominion Energy Inc. et NRG Energy Inc. bénéficient également de ces dérogations, avec plus de 60 unités individuelles dans tout le pays.Alors que le gouvernement américain continue de donner la priorité au charbon, l'empreinte environnementale de l'IA suscite de plus en plus d'inquiétudes. Un rapport de Morgan Stanley a révélé que l'IA générative pourrait tripler les émissions de carbone des centres de données , pour atteindre 2,5 milliards de tonnes par an d'ici la fin des années 2030. L'étude préconise une décarbonisation urgente, notant que de nombreuses entreprises technologiques se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici à la fin de la décennie.Les experts indiquent également qu'il est plus important que jamais que les particuliers se mobilisent. Selon eux, le soutien des initiatives en matière d'énergie propre et la réduction de l'empreinte carbone de chacun peut faire une réelle différence.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Donald Trump crédible ou pertinente ?