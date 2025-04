Trump a signé un décret pour relancer le « beau charbon » afin de répondre à la demande d'énergie des centres de données d'IA gourmands en énergie, bien que les centrales au charbon soient très coûteuses

L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) s’est imposée rapidement dans divers secteurs d’activité, transformant fondamentalement la manière dont les entreprises opèrent et interagissent avec leur environnement. Cependant, cette ascension fulgurante n’est pas sans son lot de répercussions, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie. La hausse de la demande en électricité causée par cette technologie a en effet conduit certains fournisseurs d’énergie basés aux États-Unis à reconsidérer leur projet de fermeture des vieilles centrales au charbon.Récemment, le président américain Donald Trump a signé quatre décrets visant à relancer l'industrie du charbon, malgré son déclin de longue date. Dans une démarche présentée comme une réponse à la demande croissante d'électricité des centres de données et de l'intelligence artificielle (IA), il a qualifié le charbon de minerai "critique" et a promis d'accélérer sa production et son utilisation.Debout devant un groupe de mineurs portant des casques de protection, le président a déclaré qu'il supprimerait "". Il a déclaré que le gouvernement accélérerait rapidement la location de charbon sur les terres fédérales, rationaliserait les permis et "." Il a également invoqué la loi sur la production de défense (Defense Production Act), affirmant qu'elle serait utilisée pour "[TWITTER]

'Today, we're taking historic action to help American workers, miners, families and consumers. We're ending Joe Biden's war on beautiful, clean coal once and for all... we're going to put the miners back to work.' - President Trump🇺🇸



