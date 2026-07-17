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L'échec d'OpenAI serait l'équivalent de la faillite de Lehman Brothers pour la bulle IA, le pilier d'un cycle de dépenses dans l'IA de plusieurs milliers de milliards $ sans retour sur investissement

Le , par Eliora
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Ed Zitron, critique technologique et auteur dune lettre dinformation, met en garde contre le fait que léchec dOpenAI provoquerait un effondrement bouleversant le marché, comparable à celui de Lehman Brothers, en faisant valoir que larchitecture financière de lensemble du secteur de lIA dépend de la pérennité dune seule et même entreprise. Zitron soutient que la bulle de lIA ne repose pas sur des rendements mesurables, mais sur ce quil qualifie de « psychose quasi sectaire » qui contamine les investisseurs fortunés et les institutions. La lettre dinformation de Zitron se termine par une prévision sans concession : « Je pense quune fois quOpenAI seffondrera, cela aura un effet violent et dévastateur sur lensemble du marché boursier, prélude à une chute bien plus importante, car tout le monde admettra alors que la bulle de lIA a éclaté. »

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles de langage. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

En 2023 et 2024, OpenAI a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires pour violation présumée du droit d'auteur intentées par des auteurs et des entreprises médiatiques dont les uvres avaient été utilisées pour entraîner certains des produits d'OpenAI. En novembre 2023, le conseil d'administration d'OpenAI a démis Sam Altman de ses fonctions de PDG, invoquant un manque de confiance à son égard, mais l'a réintégré cinq jours plus tard à la suite d'un remaniement du conseil. Tout au long de l'année 2024, environ la moitié des chercheurs en sécurité de l'IA alors employés ont quitté OpenAI, invoquant le fait que l'entreprise ne considérait plus les objectifs de sécurité comme une priorité.

À mesure que lIA générative simpose comme un pilier stratégique pour les grandes entreprises technologiques, la réalité économique qui la sous-tend apparaît de plus en plus contrastée. Derrière limage dune OpenAI toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées, notamment 14 milliards de $ de perte en 2026, et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.

Récemment, Ed Zitron, critique technologique et auteur dune lettre dinformation, met en garde contre le fait que léchec dOpenAI provoquerait un effondrement bouleversant le marché, comparable à celui de Lehman Brothers, en faisant valoir que larchitecture financière de lensemble du secteur de lIA dépend de la pérennité dune seule et même entreprise. Dans un article publié dans sa lettre dinformation « Wheres Your Ed At », Zitron affirme quOpenAI est « lun des plus gros passifs de lhistoire économique récente » et que, sans elle, la justification des milliers de milliards de dollars de dépenses dinvestissement dans le secteur technologique sévaporerait. « Si elle venait à faire faillite, les répercussions marqueraient un tournant  le moment « Lehman Brothers » de lère de lIA, clôturant un chapitre de lhistoire économique et ouvrant brutalement le suivant », écrit-il.


Zitron soutient que la bulle de lIA ne repose pas sur des rendements mesurables, mais sur ce quil qualifie de « psychose quasi sectaire » qui contamine les investisseurs fortunés et les institutions. Il fait remonter le cycle de dépenses actuel au lancement de ChatGPT en novembre 2022, qui, selon lui, a fourni à un secteur technologique en difficulté un argumentaire pour justifier des investissements massifs dans les infrastructures. Il affirme également quAnthropic, le concurrent le plus proche dOpenAI, nexiste que grâce au mythe entourant OpenAI et est confronté aux mêmes pressions financières sous-jacentes.

Au cur de son argumentation se trouve lexposition financière dOpenAI. Lentreprise prévoit de dépenser plus de 50 milliards de dollars en ressources informatiques cette année et sest engagée à verser environ 748 milliards de dollars à Microsoft, Amazon et Oracle, selon son analyse. OpenAI porte également le poids dun tour de table de 122 milliards de dollars qui nest pas encore entièrement clôturé, le groupe SoftBank y contribuant par tranches de 30 milliards de dollars  dont la troisième est due le 1er octobre 2026.

Zitron soutient quun arrêt des paiements aux partenaires dinfrastructure tels quOracle et CoreWeave priverait ces entreprises des flux de trésorerie nécessaires pour honorer leurs propres engagements de dette. Il note quOracle sest engagé à investir plus de 340 milliards de dollars pour développer la capacité des centres de données dOpenAI dans le cadre dun contrat informatique de 300 milliards de dollars, et que sa notation de crédit a été abaissée au niveau le plus bas de la catégorie « investment grade » par S&P Global  lagence désignant elle-même OpenAI comme un risque de crédit majeur.

OpenAI a déposé le mois dernier un dossier confidentiel dintroduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), avec une valorisation de 852 milliards de dollars, sous la houlette de Goldman Sachs et Morgan Stanley. La société envisage de reporter son introduction en bourse jusquen 2027, après que ses conseillers lont avertie quune valorisation de 1 000 milliards de dollars  que le PDG Sam Altman a qualifiée de « minimum »  pourrait ne pas être réalisable dans les conditions actuelles du marché. OpenAI a enregistré une perte nette de 38,5 milliards de dollars en 2025 pour un chiffre daffaires de 13,07 milliards de dollars.

La lettre dinformation de Zitron se termine par une prévision sans concession : « Je pense quune fois quOpenAI seffondrera, cela aura un effet violent et dévastateur sur lensemble du marché boursier, prélude à une chute bien plus importante, car tout le monde admettra alors que la bulle de lIA a éclaté. » En mars 2026, Edward Zitron avait déjà dénoncé la bulle de l'IA. Il affirmait que cette bulle est entretenue par des « promesses industrielles trompeuses ». Il souligne un décalage majeur entre les ventes massives de processeurs et la lenteur réelle de construction des centres de données, freinée par des contraintes énergétiques et logistiques. L'auteur accuse les entreprises technologiques de dissimuler ces retards tout en favorisant le contournement de l'interdiction des exportations vers la Chine.

Source : Lettre dinformation d'Ed Zitron

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