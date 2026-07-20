OpenAI reconnaît que GPT-5.6 peut supprimer accidentellement des fichiers, qualifiant cela d'« erreur de bonne foi », après des signalements que l'outil supprime leurs fichiers ou leurs bases de données

Concernant les suppressions de fichiers. Nous avons examiné plusieurs signalements indiquant que GPT-5.6 avait supprimé des fichiers de manière inattendue.Nous avons constaté que ce problème survient le plus souvent lorsque :- Le mode daccès complet est activé et que Codex est exécuté sans les protections du bac à sable, notamment sans que la révision automatique soit activée- Le modèle tente de remplacer la variable denvironnement $HOME pour définir un répertoire temporaire.- Le modèle commet une erreur involontaire et supprime par inadvertance le répertoire $HOME à la place.Ce nest bien sûr pas ainsi que nous souhaitons que le système se comporte, même lorsquun utilisateur exploite le modèle en mode daccès complet sans les mesures de sécurité de notre bac à sable ou sans recourir à la révision automatique, qui détecte ce type dactions à haut risque et les rejette.Nous prenons des mesures pour atténuer ce risque, notamment en mettant à jour le message destiné aux développeurs, en orientant davantage dutilisateurs vers des modes dautorisation plus sûrs et en ajoutant des mesures de sécurité supplémentaires au niveau du harnais. Même si cela se produit extrêmement rarement, nous publierons dans les prochains jours une analyse rétrospective détaillée qui abordera plus en détail ce qui sest passé et les mesures que nous prenons pour minimiser encore davantage les risques.