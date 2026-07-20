OpenAI reconnaît que GPT-5.6 peut supprimer accidentellement des fichiers, qualifiant cela d'« erreur de bonne foi », après des signalements que l'outil supprime leurs fichiers ou leurs bases de données

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est composé dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série de grands modèles de langage GPT. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Début juillet 2026, OpenAI a commencé à déployer GPT-5.6 Sol auprès du grand public, après que ladministration Trump eut approuvé une mise à disposition à grande échelle, mettant fin à plusieurs semaines daccès restreint à un petit groupe de partenaires agréés par le gouvernement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Sol atteignait une efficacité en termes de tokens supérieure de 54 % pour les tâches de codage agentique, ce qui le place au même niveau, voire devant, les modèles concurrents. OpenAI affirmait lors de l'annonce : « GPT-5.6 Sol est notre meilleur modèle de codage à ce jour. Sur lindice Artificial Analysis Coding Agent (AACA), GPT-5.6 Sol, avec un raisonnement maximal, établit un nouveau record à 80, soit 2,8 points de plus que Fable 5, tout en utilisant moins de la moitié des tokens de sortie, en prenant moins de la moitié du temps et en coûtant environ un tiers de moins. »
Cependant, OpenAI a récemment admis que ChatGPT pouvait se déchaîner et supprimer les fichiers des utilisateurs sans les en avertir. Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de Codex la plateforme de programmation intégrée à lassistant IA ont signalé que loutil semblait avoir supprimé leurs fichiers sans quon le lui ait demandé et sans avoir obtenu leur autorisation. Un ingénieur, Bruno Lemos, a déclaré que loutil avait « supprimé lintégralité de ma base de données de production ».
Un autre investisseur spécialisé dans lIA, Matt Shumer, a indiqué quil avait « supprimé accidentellement la quasi-totalité des fichiers de mon Mac ». « Plusieurs incidents de ce type ont été signalés », a déclaré Gary Marcus, un expert en intelligence artificielle qui a mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers des produits actuels. « Cela nous rappelle clairement quon ne peut pas faire confiance à lIA actuelle. En précipitant le développement de ces techniques, on court à la catastrophe. »
GPT-5.6 Sol just deleted my whole production database. That's it. Not a joke. This had never happened to me before, with any other model, ever. It's not safe. https://t.co/KnG00h84j7 pic.twitter.com/u7y2W8CODn— Bruno Lemos (@brunolemos) July 13, 2026
Le problème semblait résulter dune nouvelle version du modèle qui alimente Codex, connue sous le nom de GPT-5.6 Sol. Avant la publication de cette mise à jour, OpenAI avait averti que le système était susceptible de prendre de son propre chef des décisions potentiellement dangereuses. OpenAI a désormais confirmé que ce comportement se produit bel et bien.
GPT-5.6-Sol just accidentally deleted almost ALL of my Macs files.— Matt Shumer (@mattshumer_) July 10, 2026
And this is why I trust Fable 1000x more. pic.twitter.com/442LjuClW2
Il semble se manifester « le plus souvent » lorsque les utilisateurs confient au système le contrôle de leur ordinateur sans avoir activé les mesures de protection, ce qui conduit alors le système à commettre « une erreur de bonne foi » et à supprimer par inadvertance les fichiers des utilisateurs, a expliqué Thibault Sottiaux, lun des responsables produit chez OpenAI. « Ce nest bien sûr pas ainsi que nous souhaitons que le système se comporte, même lorsquun utilisateur exploite le modèle en mode daccès complet sans les mesures de sécurité de notre sandbox ou sans recourir à la vérification automatique qui détecte ce type dactions à haut risque et les rejette », a-t-il écrit sur X.
Il a indiqué quOpenAI prendrait des mesures pour limiter ce comportement, notamment en affichant un message différent à lintention des développeurs, en leur conseillant dactiver les protections et en ajoutant des mesures de sécurité à ChatGPT. « Même si cela se produit extrêmement rarement, nous publierons dans les prochains jours une analyse rétrospective détaillée qui abordera plus en détail ce qui sest passé et les mesures que nous prenons pour réduire encore davantage les risques », a-t-il écrit.
Concernant les suppressions de fichiers. Nous avons examiné plusieurs signalements indiquant que GPT-5.6 avait supprimé des fichiers de manière inattendue.
Nous avons constaté que ce problème survient le plus souvent lorsque :
- Le mode daccès complet est activé et que Codex est exécuté sans les protections du bac à sable, notamment sans que la révision automatique soit activée
- Le modèle tente de remplacer la variable denvironnement $HOME pour définir un répertoire temporaire.
- Le modèle commet une erreur involontaire et supprime par inadvertance le répertoire $HOME à la place.
Ce nest bien sûr pas ainsi que nous souhaitons que le système se comporte, même lorsquun utilisateur exploite le modèle en mode daccès complet sans les mesures de sécurité de notre bac à sable ou sans recourir à la révision automatique, qui détecte ce type dactions à haut risque et les rejette.
Nous prenons des mesures pour atténuer ce risque, notamment en mettant à jour le message destiné aux développeurs, en orientant davantage dutilisateurs vers des modes dautorisation plus sûrs et en ajoutant des mesures de sécurité supplémentaires au niveau du harnais. Même si cela se produit extrêmement rarement, nous publierons dans les prochains jours une analyse rétrospective détaillée qui abordera plus en détail ce qui sest passé et les mesures que nous prenons pour minimiser encore davantage les risques.
Nous avons constaté que ce problème survient le plus souvent lorsque :
- Le mode daccès complet est activé et que Codex est exécuté sans les protections du bac à sable, notamment sans que la révision automatique soit activée
- Le modèle tente de remplacer la variable denvironnement $HOME pour définir un répertoire temporaire.
- Le modèle commet une erreur involontaire et supprime par inadvertance le répertoire $HOME à la place.
Ce nest bien sûr pas ainsi que nous souhaitons que le système se comporte, même lorsquun utilisateur exploite le modèle en mode daccès complet sans les mesures de sécurité de notre bac à sable ou sans recourir à la révision automatique, qui détecte ce type dactions à haut risque et les rejette.
Nous prenons des mesures pour atténuer ce risque, notamment en mettant à jour le message destiné aux développeurs, en orientant davantage dutilisateurs vers des modes dautorisation plus sûrs et en ajoutant des mesures de sécurité supplémentaires au niveau du harnais. Même si cela se produit extrêmement rarement, nous publierons dans les prochains jours une analyse rétrospective détaillée qui abordera plus en détail ce qui sest passé et les mesures que nous prenons pour minimiser encore davantage les risques.
Pourtant, OpenAI avait affirmé lors de l'annonce de GPT-5.6 : « À mesure que les capacités des modèles augmentent, nous renforçons notre infrastructure de sécurité afin que lintelligence avancée puisse rester largement utile, tout en soumettant les utilisations les plus risquées à un contrôle plus rigoureux. Pour le GPT-5.6, nous avons mis au point notre système de sécurité le plus robuste à ce jour, adapté aux capacités de chaque modèle et sappuyant sur une puissance de calcul sans précédent. »
On file deletions. Weve investigated a handful of reports where GPT-5.6 unexpectedly deleted files.— Tibo (@thsottiaux) July 16, 2026
What we have found is that this most commonly occurs when:
- Full access mode is enabled and codex is run without sandboxing protections, including without auto review being
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport d'OpenAI est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
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