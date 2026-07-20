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OpenAI reconnaît que GPT-5.6 peut supprimer accidentellement des fichiers, qualifiant cela d'« erreur de bonne foi », après des signalements que l'outil supprime leurs fichiers ou leurs bases de données

Le , par Alex
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OpenAI a récemment admis que ChatGPT pouvait se déchaîner et supprimer les fichiers des utilisateurs sans les en avertir. Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de Codex  la plateforme de programmation intégrée à lassistant IA  ont signalé que loutil semblait avoir supprimé leurs fichiers sans quon le lui ait demandé et sans avoir obtenu leur autorisation. Il semble se manifester « le plus souvent » lorsque les utilisateurs confient au système le contrôle de leur ordinateur sans avoir activé les mesures de protection, ce qui conduit alors le système à commettre « une erreur de bonne foi » et à supprimer par inadvertance les fichiers des utilisateurs, a expliqué Thibault Sottiaux, lun des responsables produit chez OpenAI.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est composé dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série de grands modèles de langage GPT. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

Début juillet 2026, OpenAI a commencé à déployer GPT-5.6 Sol auprès du grand public, après que ladministration Trump eut approuvé une mise à disposition à grande échelle, mettant fin à plusieurs semaines daccès restreint à un petit groupe de partenaires agréés par le gouvernement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Sol atteignait une efficacité en termes de tokens supérieure de 54 % pour les tâches de codage agentique, ce qui le place au même niveau, voire devant, les modèles concurrents. OpenAI affirmait lors de l'annonce : « GPT-5.6 Sol est notre meilleur modèle de codage à ce jour. Sur lindice Artificial Analysis Coding Agent (AACA), GPT-5.6 Sol, avec un raisonnement maximal, établit un nouveau record à 80, soit 2,8 points de plus que Fable 5, tout en utilisant moins de la moitié des tokens de sortie, en prenant moins de la moitié du temps et en coûtant environ un tiers de moins. »

Cependant, OpenAI a récemment admis que ChatGPT pouvait se déchaîner et supprimer les fichiers des utilisateurs sans les en avertir. Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de Codex  la plateforme de programmation intégrée à lassistant IA  ont signalé que loutil semblait avoir supprimé leurs fichiers sans quon le lui ait demandé et sans avoir obtenu leur autorisation. Un ingénieur, Bruno Lemos, a déclaré que loutil avait « supprimé lintégralité de ma base de données de production ».

Un autre investisseur spécialisé dans lIA, Matt Shumer, a indiqué quil avait « supprimé accidentellement la quasi-totalité des fichiers de mon Mac ». « Plusieurs incidents de ce type ont été signalés », a déclaré Gary Marcus, un expert en intelligence artificielle qui a mis en garde à plusieurs reprises contre les dangers des produits actuels. « Cela nous rappelle clairement quon ne peut pas faire confiance à lIA actuelle. En précipitant le développement de ces techniques, on court à la catastrophe. »

Le problème semblait résulter dune nouvelle version du modèle qui alimente Codex, connue sous le nom de GPT-5.6 Sol. Avant la publication de cette mise à jour, OpenAI avait averti que le système était susceptible de prendre de son propre chef des décisions potentiellement dangereuses. OpenAI a désormais confirmé que ce comportement se produit bel et bien.

Il semble se manifester « le plus souvent » lorsque les utilisateurs confient au système le contrôle de leur ordinateur sans avoir activé les mesures de protection, ce qui conduit alors le système à commettre « une erreur de bonne foi » et à supprimer par inadvertance les fichiers des utilisateurs, a expliqué Thibault Sottiaux, lun des responsables produit chez OpenAI. « Ce nest bien sûr pas ainsi que nous souhaitons que le système se comporte, même lorsquun utilisateur exploite le modèle en mode daccès complet sans les mesures de sécurité de notre sandbox ou sans recourir à la vérification automatique qui détecte ce type dactions à haut risque et les rejette », a-t-il écrit sur X.


Il a indiqué quOpenAI prendrait des mesures pour limiter ce comportement, notamment en affichant un message différent à lintention des développeurs, en leur conseillant dactiver les protections et en ajoutant des mesures de sécurité à ChatGPT. « Même si cela se produit extrêmement rarement, nous publierons dans les prochains jours une analyse rétrospective détaillée qui abordera plus en détail ce qui sest passé et les mesures que nous prenons pour réduire encore davantage les risques », a-t-il écrit.

Concernant les suppressions de fichiers. Nous avons examiné plusieurs signalements indiquant que GPT-5.6 avait supprimé des fichiers de manière inattendue.

Nous avons constaté que ce problème survient le plus souvent lorsque :
- Le mode daccès complet est activé et que Codex est exécuté sans les protections du bac à sable, notamment sans que la révision automatique soit activée
- Le modèle tente de remplacer la variable denvironnement $HOME pour définir un répertoire temporaire.
- Le modèle commet une erreur involontaire et supprime par inadvertance le répertoire $HOME à la place.

Ce nest bien sûr pas ainsi que nous souhaitons que le système se comporte, même lorsquun utilisateur exploite le modèle en mode daccès complet sans les mesures de sécurité de notre bac à sable ou sans recourir à la révision automatique, qui détecte ce type dactions à haut risque et les rejette.

Nous prenons des mesures pour atténuer ce risque, notamment en mettant à jour le message destiné aux développeurs, en orientant davantage dutilisateurs vers des modes dautorisation plus sûrs et en ajoutant des mesures de sécurité supplémentaires au niveau du harnais. Même si cela se produit extrêmement rarement, nous publierons dans les prochains jours une analyse rétrospective détaillée qui abordera plus en détail ce qui sest passé et les mesures que nous prenons pour minimiser encore davantage les risques.
Pourtant, OpenAI avait affirmé lors de l'annonce de GPT-5.6 : « À mesure que les capacités des modèles augmentent, nous renforçons notre infrastructure de sécurité afin que lintelligence avancée puisse rester largement utile, tout en soumettant les utilisations les plus risquées à un contrôle plus rigoureux. Pour le GPT-5.6, nous avons mis au point notre système de sécurité le plus robuste à ce jour, adapté aux capacités de chaque modèle et sappuyant sur une puissance de calcul sans précédent. »

Et vous ?

Pensez-vous que ce rapport d'OpenAI est crédible ou pertinent ?
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Voir aussi :

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