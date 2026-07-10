OpenAI a commencé à déployer GPT-5.6 Sol auprès du grand public, après que ladministration Trump eut approuvé une mise à disposition à grande échelle, mettant fin à plusieurs semaines daccès restreint à un petit groupe de partenaires agréés par le gouvernement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Sol atteignait une efficacité en termes de tokens supérieure de 54 % pour les tâches de codage agentique, ce qui le place au même niveau, voire devant, les modèles concurrents. Le déploiement du GPT-5.6 avait été limité à une vingtaine de partenaires après que ladministration Trump eut demandé à OpenAI de retarder la mise à disposition pendant que les agences fédérales évaluaient le modèle.
GPT-5.6 (Generative Pre-trained Transformer 5.6) est un grand modèle de langage (LLM) développé par OpenAI. Fin juin 2026, l'administration Trump a demandé à OpenAI de publier son prochain modèle, GPT-5.6, sous forme daperçu limité plutôt que de procéder à un lancement public à grande échelle, le gouvernement approuvant laccès « client par client pendant cette période daperçu ». Concrètement, cela signifie que le rythme des lancements commerciaux dOpenAI dépend, au moins en partie, du calendrier de Washington. Plutôt que dêtre déployé simultanément, laccès au GPT-5.6 sera limité à un petit groupe de partenaires pendant que le gouvernement procède à son examen. Ce rapport intervient alors que l'administration Trump a interrompu le déploiement de Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic en invoquant des impératifs de sécurité nationale.
C'est pourquoi OpenAI a lancé une préversion limitée de sa série GPT-5.6, présentant trois nouveaux modèles : Sol, Terra et Luna. Sol est présenté comme le modèle phare, Terra est conçu pour un usage quotidien avec des fonctionnalités équilibrées, et Luna offre un accès rapide et abordable. Bien que cette gamme soit nouvelle, Sol se distingue par les fonctionnalités de sécurité les plus avancées à ce jour. Ces modèles partagent des mesures de sécurité mises à jour et adaptées aux capacités de chacun. Selon de premières évaluations, Sol (88,8 %) et Sol Ultra (91,9 %) ont surpassé Claude Mythos 5 (88,0 %) sur TerminalBench 2.1, tandis que Luna (82,5 %) a surpassé Claude Opus 4.8 (78,9 %), bien quelle soit restée en deçà de GPT-5.5 (83,4 %), et Terra (84,3 %) a surpassé son propre prédécesseur. Terra est compétitif face à GPT-5.5 tout en coûtant deux fois moins cher.
Récemment, OpenAI a commencé à déployer GPT-5.6 Sol auprès du grand public, après que ladministration Trump eut approuvé une mise à disposition à grande échelle, mettant fin à plusieurs semaines daccès restreint à un petit groupe de partenaires agréés par le gouvernement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Sol atteignait une efficacité en termes de tokens supérieure de 54 % pour les tâches de codage agentique, ce qui le place au même niveau, voire devant, les modèles concurrents. « Toutes les entreprises réfléchissent désormais à leurs dépenses et à la valeur qu'elles obtiennent en échange de l'IA, et c'est exactement ce que nous voulons faire », a déclaré Altman.
Altman a précisé que le processus dapprobation avait impliqué le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le directeur national de la cybersécurité des États-Unis, Sean Cairncross. Il a qualifié cette dynamique de « dialogue collaboratif » au cours duquel les évaluateurs fédéraux ont soulevé des préoccupations quOpenAI devait résoudre. « Si vous souhaitez un large accès, ce qui est notre cas, et que vous disposez de modèles puissants, vous devez vraiment pouvoir garantir la fiabilité de vos affirmations en matière de sécurité, car sinon, le monde va très vite se sentir mal à laise », a-t-il déclaré.
Le déploiement du GPT-5.6 avait été limité à une vingtaine de partenaires après que ladministration Trump eut demandé à OpenAI déchelonner la mise à disposition pendant que les agences fédérales évaluaient le modèle. Le Centre pour les normes et linnovation en matière dIA du ministère du Commerce a mené cette évaluation, et OpenAI a dépêché du personnel technique à Washington pour répondre aux questions de lagence, selon des informations précédentes. Les capacités de Sol en matière de programmation, de biologie et de cybersécurité figuraient parmi les facteurs ayant attiré lattention des autorités fédérales.
Ce déploiement restreint est allé au-delà du cadre dexamen volontaire préalable à la mise sur le marché signé par le président Trump le 2 juin, qui appelait les entreprises à permettre aux agences de vérifier les systèmes dIA puissants avant leur lancement. Alors que ce cadre reposait sur une participation volontaire, la situation concernant le GPT-5.6 a abouti à une liste daccès établie par le gouvernement un dispositif quAltman a déclaré à ses employés quOpenAI ne considérait pas comme une approche viable à long terme.
Cette situation a suscité des comparaisons avec lexpérience récente dAnthropic, où un arrêté de contrôle des exportations du ministère du Commerce avait contraint lentreprise à retirer de la vente au grand public ses modèles Fable 5 et Mythos 5. Fable 5 a depuis été remis sur le marché, mais Mythos 5 reste réservé à un cercle restreint dorganisations américaines, selon des informations précédentes. Altman a confirmé que les discussions avec ladministration Trump concernant une éventuelle prise de participation du gouvernement se poursuivaient.
Voici un extrait de l'annonce d'OpenAI :
GPT-5.6 : une intelligence de pointe qui s'adapte à vos ambitions
Après une phase de préversion limitée, nous lançons la gamme de modèles GPT-5.6 en disponibilité générale : notre nouveau modèle phare, Sol, aux côtés de Terra, un modèle équilibré pour le travail quotidien, et de Luna, notre modèle le plus économique.
GPT-5.6 Sol établit une nouvelle référence en matière dintelligence et defficacité, en obtenant des résultats de pointe dans les domaines du codage, du travail intellectuel, de la cybersécurité et des sciences, tout en surpassant les modèles de pointe précédents et concurrents avec moins de tokens et à un coût estimé inférieur. Il en résulte un meilleur rapport performances/prix : davantage de tâches menées à bien pour un budget identique, ou des résultats comparables à un coût total moindre. Nous proposons également une nouvelle méthode pour accélérer les tâches les plus exigeantes : « ultra » est notre paramètre offrant les capacités les plus élevées, qui coordonne plusieurs agents sur des flux de travail parallèles afin daccomplir plus rapidement des tâches complexes. Une utilisation plus intensive des ressources informatiques et un meilleur jugement en matière de conception font de GPT-5.6 Sol notre collaborateur le plus abouti à ce jour, lui permettant dinspecter, daffiner et de fournir des résultats prêts à lemploi.
Nous avons entraîné GPT-5.6 pour tirer davantage de travail utile de chaque token. Lors de l« Agents Last Exam », une évaluation de flux de travail professionnels de longue durée dans 55 domaines, GPT-5.6 Sol établit un nouveau record de 53,6, surpassant Claude Fable 5 (raisonnement adaptatif) de 13,1 points. Même avec un niveau de raisonnement moyen, il devance Fable 5 de 11,4 points pour un coût estimé à environ un quart de celui de ce dernier. Cette efficacité sétend aux modèles plus petits, essentiels pour rendre lintelligence plus répandue et plus abordable : GPT-5.6 Terra et GPT-5.6 Luna surpassent Fable 5 pour un coût denviron un seizième de celui-ci. Sur lArtificial Analysis Intelligence Index, une mesure globale de lintelligence couvrant le travail agentique, le codage, le raisonnement scientifique et les capacités générales, le GPT-5.6 Sol avec un niveau de raisonnement maximal se situe à moins dun point de Fable 5 tout en accomplissant les tâches en 61 % de temps en moins, pour environ la moitié du coût estimé.
GPT-5.6 est lancé avec nos mesures de sécurité les plus robustes à ce jour, conçues pour résister à des utilisations abusives déterminées et adaptatives sans pour autant limiter de manière générale le travail légitime. Avant sa mise à disposition générale, nous avons soumis les modèles et les mesures de sécurité à notre période dévaluation la plus approfondie à ce jour, combinant des tests « red team » menés par des humains à des tests automatisés à grande échelle. Au cours de la phase de préversion, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des organisations spécialisées et des partenaires de confiance afin de mettre à lépreuve les défenses et de renforcer les mesures de sécurité avant un lancement à plus grande échelle. Le système ainsi obtenu superpose aux protections intégrées au modèle des contrôles en temps réel, une surveillance et un accès calibrés en fonction de la confiance et du risque.
Efficace par défaut, performances maximales à la demande
GPT-5.6 Sol est notre meilleur modèle de codage à ce jour. Sur lindice Artificial Analysis Coding Agent (AACA), GPT-5.6 Sol, avec un raisonnement maximal, établit un nouveau record à 80, soit 2,8 points de plus que Fable 5, tout en utilisant moins de la moitié des tokens de sortie, en prenant moins de la moitié du temps et en coûtant environ un tiers de moins. Cet avantage sétend à toute la gamme : Terra affiche des performances légèrement supérieures à celles de Fable 5, tandis que Luna surpasse Opus 4.8 ; chacun y parvient en environ un tiers du temps, avec environ la moitié du nombre de tokens de sortie, et pour environ un quart du coût estimé. Il établit également de nouveaux records de performance sur Terminal‑Bench 2.1 et DeepSWE, qui testent des workflows complexes en ligne de commande et lingénierie à long terme dans des bases de code réelles.
GPT‑5.6 est capable décrire et dexécuter des programmes légers qui coordonnent des outils, traitent les résultats intermédiaires, surveillent la progression et choisissent laction suivante au fur et à mesure que le travail avance. Cela permet aux tâches nécessitant de nombreux outils davancer avec moins de tokens, moins dallers-retours vers le modèle et moins de guidage. Au lieu dobliger les développeurs à scriptifier chaque étape ou à renvoyer chaque réponse doutil via le modèle, la fonctionnalité « Programmatic Tool Calling » de lAPI Responses peut filtrer de grandes quantités de données intermédiaires, ne conserver que ce qui est pertinent et adapter son flux de travail au fur et à mesure.
Pour les problèmes qui justifient un investissement plus important en temps et en puissance de calcul, GPT-5.6 peut aller au-delà de ce réglage par défaut déjà efficace. Le mode « max » accorde à GPT-5.6 encore plus de temps que le mode « xhigh » pour raisonner et explorer des alternatives, effectuer des vérifications et réviser son approche. Le mode « ultra » va encore plus loin en coordonnant quatre agents en parallèle par défaut, privilégiant une utilisation plus importante de jetons au profit de résultats plus solides et dun délai dobtention des résultats plus court sur les tâches exigeantes. Les graphiques ci-dessous comparent la configuration par défaut à quatre agents d« ultra » à une configuration de référence à un seul agent sur les ensembles de données BrowseComp, SEC-Bench Pro et Terminal-Bench 2.1 ; BrowseComp et SEC-Bench Pro présentent également des configurations à 16 agents. Dans les trois évaluations, lajout dagents parallèles déplace la courbe « score-latence » vers le haut et vers la gauche, permettant dobtenir de meilleurs résultats en moins de temps. Dans lAPI, les développeurs peuvent créer des expériences similaires à celles dultra en utilisant la version bêta multi-agents de lAPI Responses.
Renforcer la sûreté et la sécurité grâce aux capacités
À mesure que les capacités des modèles augmentent, nous renforçons notre infrastructure de sécurité afin que lintelligence avancée puisse rester largement utile, tout en soumettant les utilisations les plus risquées à un contrôle plus rigoureux. Pour le GPT-5.6, nous avons mis au point notre système de sécurité le plus robuste à ce jour, adapté aux capacités de chaque modèle et sappuyant sur une puissance de calcul sans précédent.
Les modèles GPT-5.6 sont plus performants que nos modèles précédents tant en biologie quen cybersécurité, mais ne franchissent pas le seuil « critique » dans aucune de ces deux catégories. En matière de cybersécurité, nos tests indiquent que GPT-5.6 est plus efficace pour détecter et corriger des vulnérabilités que pour mener de manière fiable des attaques autonomes de bout en bout contre des cibles bien protégées, ce qui donne aux défenseurs la possibilité de renforcer leurs systèmes avant que leurs faiblesses ne soient exploitées. En biologie, nos tests indiquent que GPT-5.6 peut soutenir la recherche légitime, mais quil ne dispose pas des capacités de bout en bout nécessaires pour créer, concevoir ou synthétiser une nouvelle menace hautement dangereuse.
Ces deux domaines sont intrinsèquement à double usage. En cybersécurité, les mêmes capacités qui pourraient aider un attaquant à exploiter une vulnérabilité peuvent aider un défenseur à la détecter, à la reproduire et à mettre au point un correctif fiable. Un blocage excessif crée donc un risque de sécurité en soi. Il peut empêcher les défenseurs de tester les systèmes et de déployer des correctifs, tandis que les acteurs malveillants continuent dutiliser dautres modèles, notamment des modèles open source de plus en plus performants, ainsi que des outils bien établis. Des mesures de protection efficaces tiennent compte du contexte et des conséquences probables dune requête, préservant ainsi le travail défensif légitime tout en appliquant des contrôles plus stricts lorsque les preuves indiquent un risque sérieux de préjudice.
Les mesures de protection de GPT-5.6 sont organisées en plusieurs couches pour une plus grande précision et une meilleure redondance, et sont conçues pour sadapter rapidement à lapparition de nouvelles attaques. Les protections intégrées au modèle fonctionnent de concert avec des vérifications en temps réel, une surveillance continue et une application au niveau des comptes, afin daider le système à rester sécurisé même lorsquune couche particulière ne fonctionne pas comme prévu. Dans de nombreux systèmes, ce sont uniquement les signaux émis par les classificateurs qui déterminent ce quil faut bloquer, en sappuyant sur des modèles moins intelligents et plus difficiles à modifier pour prévenir les préjudices. Notre approche ajoute un moniteur de raisonnement qui analyse la conversation pour déterminer sil existe un risque de préjudice. Cette conception vise à permettre un fonctionnement défensif tout en bloquant les abus graves, les fonctionnalités les plus sensibles étant réservées aux utilisateurs vérifiés via Trusted Access. Comme certaines protections utilisent un raisonnement en phase de test, nous pouvons les mettre à jour rapidement pour combler les failles sans avoir à réentraîner les classificateurs à partir de zéro.
Nous adoptons une approche plus prudente tout en continuant à renforcer le système contre les attaques adaptatives. Par rapport aux modèles précédents, nos mesures de sécurité GPT-5.6 Sol bloquent environ dix fois plus dactivités potentiellement nuisibles. Comme ces mesures peuvent créer des frictions pour une utilisation bienveillante, nous proposons dans ChatGPT et Codex une option permettant de réessayer facilement les requêtes sur des modèles aux capacités réduites, et nous continuerons à réduire limpact de nos mesures de sécurité sur lutilisation bienveillante tout en maintenant un niveau élevé de robustesse. Cela reflète notre approche de déploiement itérative : commencer de manière prudente et saméliorer en fonction des enseignements tirés de lutilisation en conditions réelles.
Avant la mise à disposition générale, nous avons mené nos évaluations de sécurité les plus poussées à ce jour, notamment des tests approfondis de type « red teaming », des tests rigoureux des capacités et des mesures de sécurité menés avec des experts externes, ainsi quenviron 700 000 heures de calcul sur des GPU A100e consacrées à des tests automatisés de type « red teaming » en boîte noire. Cela nous a permis dexplorer systématiquement les points faibles potentiels, de mettre au jour des failles de sécurité et de renforcer le système avant son lancement.
La sécurité parfaite nexiste pas, et notre travail visant à sécuriser des modèles aux capacités toujours plus poussées se poursuit. De nouvelles failles seront découvertes, tout comme de nouvelles méthodes de contournement des mesures de protection existantes. Chaque nouvelle génération de modèle ouvrira également de nouvelles voies dattaque et dutilisation abusive. Nous nous préparons à cette réalité grâce à des mesures de protection multicouches, une surveillance continue, une correction rapide des failles et une collaboration au sein de la communauté de défense. Pour GPT-5.6, nous avons associé nos programmes existants de sécurité et de prime aux bogues biologiques à un nouveau processus de correction rapide et à notre effort de surveillance le plus intense à ce jour. Les conclusions des chercheurs, de la surveillance et des abus observés dans le monde réel alimenteront en permanence de nouvelles évaluations et des mesures de protection renforcées.
Disponibilité et tarifs
GPT-5.6 se décline en trois niveaux de modèles : Sol, notre modèle phare ; Terra, un modèle plus économique dont les performances rivalisent avec celles de GPT-5.5 ; et Luna, notre modèle le plus rapide et le plus abordable. Le chiffre correspond à la génération, tandis que Sol, Terra et Luna désignent des niveaux de capacités durables pouvant évoluer à leur propre rythme.
GPT-5.6 est disponible dès aujourdhui sur ChatGPT, Codex et lAPI OpenAI. Le déploiement commence dès maintenant à léchelle mondiale et se poursuivra progressivement jusquà une disponibilité totale au cours des prochaines 24 heures.
- Chat : les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business et Enterprise ont accès à GPT-5.6 Sol avec des niveaux deffort moyens ou supérieurs. Les utilisateurs Pro et Enterprise peuvent également sélectionner GPT-5.6 Sol Pro pour obtenir des résultats de la plus haute qualité sur des tâches complexes.
- ChatGPT Work et Codex : les utilisateurs des formules Free et Go ont accès à GPT-5.6 Terra. Les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business et Enterprise peuvent choisir entre GPT-5.6 Sol, Terra et Luna et définir un niveau deffort pour chacun. Le niveau « max » est disponible pour tous les utilisateurs ayant accès à GPT-5.6 dans ChatGPT Work et Codex et peut être activé dans les paramètres. Dans ChatGPT Work, le mode « ultra » est disponible pour les utilisateurs Pro et Enterprise. Dans Codex, il est disponible pour les formules Plus et supérieures.
- API : les développeurs peuvent accéder à Sol, Terra et Luna via lAPI OpenAI. Dans lAPI Responses, la fonctionnalité « Programmatic Tool Calling » permet à GPT-5.6 décrire et dexécuter en mémoire des programmes qui coordonnent des outils et traitent les résultats intermédiaires, ce qui le rend compatible avec le principe de « Zero Data Retention » (ZDR). La fonctionnalité « Multi-agent », initialement disponible en version bêta, permet à GPT-5.6 dexécuter simultanément des sous-agents et de synthétiser leur travail en une seule requête.
Le tarif de GPT-5.6 est fixé par million de jetons pour trois tailles de modèles : Sol coûte 5 $ en entrée / 30 $ en sortie ; Terra coûte 2,50 $ en entrée / 15 $ en sortie ; et Luna coûte 1 $ en entrée / 6 $ en sortie. GPT-5.6 introduit également une mise en cache des prompts plus prévisible, avec notamment la prise en charge des points de rupture explicites du cache et une durée de vie minimale du cache de 30 minutes. Pour GPT-5.6 et les modèles ultérieurs, les écritures dans le cache sont facturées à 1,25 fois le tarif dentrée non mise en cache du modèle, tandis que les lectures dans le cache continuent de bénéficier de la remise de 90 % sur les entrées mises en cache.
Source : Annonce d'OpenAI
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