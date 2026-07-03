Donald Trump obtient dOpenAI quelle propose aux États-Unis une participation de 5 %, bien inférieure à lobjectif de Bernie Sanders, Sam Altman serait en pourparlers actifs avec ladministration Trump

Le PDG dOpenAI, Sam Altman, aurait avancé une proposition visant à céder au gouvernement américain une participation de 5 % dans le créateur de ChatGPT, alors que lentreprise cherche à consolider ses liens avec ladministration Trump et à atténuer la pression politique croissante liée à lessor fulgurant de lintelligence artificielle (IA). Cette proposition pourrait représenter un coût colossal. Sur la base de la dernière valorisation privée dOpenAI, estimée à environ 852 milliards de dollars à la suite de sa levée de fonds de mars, une participation de 5 % sélèverait à environ 42,6 milliards de dollars. Bien que toute valorisation en vue dune introduction en bourse dépende des conditions du marché, cette proposition figurerait parmi les participations fédérales les plus importantes jamais.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est composé dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série GPT de grands modèles linguistiques. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
En juin 2026, le sénateur américain Bernie Sanders dévoile un projet de loi ambitieux visant à instaurer un fonds souverain de 7 000 milliards de dollars pour redistribuer les richesses de l'IA aux citoyens. Ce plan propose de financer le fonds par une taxe unique de 50 % sur les actions des plus grandes entreprises du secteur, impactant toute société dont les revenus annuels dépassent 200 millions de dollars. L'initiative prévoit des dividendes annuels directs pour chaque Américain, tout en finançant des services essentiels comme la santé et l'éducation. Mais la proposition est controversée, les critiques accusant le sénateur de vouloir transformer l'Amérique en un pays socialiste.
Dans ce contexte, le PDG dOpenAI, Sam Altman, aurait avancé une proposition visant à céder au gouvernement américain une participation de 5 % dans le créateur de ChatGPT, alors que lentreprise cherche à consolider ses liens avec ladministration Trump et à atténuer la pression politique croissante liée à lessor fulgurant de lintelligence artificielle (IA). Sam Altman a fait valoir que donner au public une participation financière dans lune des entreprises dIA les plus valorisées de la Silicon Valley serait le meilleur moyen de partager les retombées économiques de cette technologie de pointe, rapporte le Financial Times.
Cette proposition pourrait représenter un coût colossal. Sur la base de la dernière valorisation privée dOpenAI, estimée à environ 852 milliards de dollars à la suite de sa levée de fonds de mars, une participation de 5 % sélèverait à environ 42,6 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait encore grimper si lentreprise atteignait son objectif annoncé dune valorisation de 1 000 milliards de dollars lors dune introduction en bourse prévue, ce qui valoriserait la participation gouvernementale de 5 % à environ 50 milliards de dollars.
Bien que toute valorisation en vue dune introduction en bourse dépende des conditions du marché, cette proposition figurerait parmi les participations fédérales les plus importantes jamais envisagées dans une entreprise technologique privée.
La proposition dOpenAI encouragerait dautres grands développeurs dIA à céder environ 5 % de leur capital à un véhicule dinvestissement soutenu par le gouvernement, calqué sur le modèle du Fonds permanent de lAlaska, qui investit les richesses pétrolières de lÉtat et distribue des dividendes aux résidents. On ignore encore si des concurrents tels quAnthropic, Google et Meta soutiendraient un tel projet.
Les discussions entre OpenAI et ladministration Trump en sont encore au stade préliminaire et pourraient, à terme, nécessiter lapprobation du Congrès, ont indiqué au Financial Times des sources proches du dossier. Altman a personnellement discuté de ce concept avec Trump, ainsi quavec le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont déclaré au journal plusieurs personnes au courant de ces conversations.
Ces discussions interviennent alors que Washington se montre de plus en plus sceptique à légard du secteur de lIA, dans un contexte dinquiétudes liées à la construction massive de centres de données, aux cybermenaces et à limpact potentiel de cette technologie sur lemploi. OpenAI et son principal concurrent, Anthropic, font lobjet dune surveillance fédérale accrue concernant leurs derniers modèles dIA, tandis que certains républicains et conseillers de Trump ont plaidé en faveur dun contrôle plus strict de ce secteur en pleine expansion.
La proposition dAltman souligne un changement plus large dans la politique industrielle de ladministration Trump. Au lieu de se contenter doffrir des subventions ou des incitations fiscales, ladministration cherche de plus en plus à acquérir des participations minoritaires dans des entreprises dimportance stratégique.
Intel a confirmé en août que le gouvernement fédéral avait accepté dinvestir 8,9 milliards de dollars en échange denviron 433,3 millions dactions, ce qui représente une participation denviron 10 %. Le fabricant de puces a précisé que le gouvernement resterait un investisseur passif, sans siège au conseil dadministration ni droits de gouvernance particuliers. Ladministration aurait également conclu des accords similaires avec le producteur de terres rares MP Materials et un groupe dentreprises spécialisées dans linformatique quantique, dans le cadre dun effort plus large visant à renforcer le leadership américain dans les technologies critiques.
À mesure que lintelligence artificielle générative simpose comme un pilier stratégique pour les grandes entreprises technologiques, la réalité économique qui la sous-tend apparaît de plus en plus contrastée. Derrière limage dune OpenAI toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées, environ 14 milliards de $ en 2026 selon les documents internes d'OpenAI, et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.
Source : Financial Times
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