L'administration Trump demande à OpenAI de retarder la sortie de son nouveau modèle GPT-5.6 en raison des inquiétudes concernant l'IA avancée, après qu'Anthropic a suspendu l'accès mondial à Mythos 5 et Fable 5

L'administration Trump a demandé à OpenAI de publier son prochain modèle, GPT-5.6, sous forme daperçu limité plutôt que de procéder à un lancement public à grande échelle, le gouvernement approuvant laccès « client par client pendant cette période daperçu », selon The Information. Concrètement, cela signifie que le rythme des lancements commerciaux dOpenAI dépend, au moins en partie, du calendrier de Washington. Plutôt que dêtre déployé simultanément, laccès au GPT-5.6 sera limité à un petit groupe de partenaires pendant que le gouvernement procède à son examen. Ce rapport intervient alors que l'administration Trump a interrompu le déploiement de Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic en invoquant des impératifs de sécurité nationale.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Récemment, ladministration Trump a demandé à OpenAI de publier son prochain modèle, GPT-5.6, sous forme daperçu limité plutôt que de procéder à un lancement public à grande échelle, le gouvernement approuvant laccès « client par client pendant cette période daperçu », selon The Information. Le PDG dOpenAI, Sam Altman, a fait part de cet accord à son personnel lors dune session interne de questions-réponses. Cette demande serait issue de discussions avec deux services gouvernementaux : le Bureau du directeur national de la cybersécurité et le Bureau de la politique scientifique et technologique.
Concrètement, cela signifie que le rythme des lancements commerciaux dOpenAI dépend, au moins en partie, du calendrier de Washington. Plutôt que dêtre déployé simultanément, laccès au GPT-5.6 sera limité à un petit groupe de partenaires pendant que le gouvernement procède à son examen. The Information a obtenu ces détails grâce à une note interne de lentreprise.
Ce que larticle ne précise pas, ce sont les critères de sécurité spécifiques que le gouvernement applique pour évaluer léligibilité des clients, ni si cet accord sétend aux futures versions du modèle au-delà de GPT-5.6. Cette sélection client par client soulève également une question évidente pour les clients internationaux dOpenAI : lautorisation du gouvernement américain sapplique-t-elle également à eux ?
Tel quil est décrit, cet accord semble relever dune coopération plutôt que dune obligation légale. Les entreprises ayant déjà établi des relations avec le gouvernement sont mieux placées pour passer plus rapidement par tout processus dapprobation que celles qui nen ont pas. La volonté dOpenAI de coordonner lordre de lancement renforce sa position pour les contrats gouvernementaux et tout cadre de déploiement officiel qui pourrait sensuivre.
Ce rapport intervient alors que l'administration Trump a interrompu le déploiement de Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic en invoquant des impératifs de sécurité nationale. Cette décision repose sur des craintes de cyberattaques potentielles et de contournement des garde-fous techniques par des acteurs étrangers. Bien qu'Anthropic conteste la gravité de ces failles, la Maison Blanche a imposé des contrôles à l'exportation inédits qui interdisent l'accès aux modèles même pour les employés étrangers de l'entreprise. Anthropic cherche à lever l'interdiction, tandis que les experts s'inquiètent de l'impact de cette décision sur la compétitivité des États-Unis face à la concurrence mondiale.
Source : The Information
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