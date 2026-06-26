IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

L'administration Trump demande à OpenAI de retarder la sortie de son nouveau modèle GPT-5.6 en raison des inquiétudes concernant l'IA avancée
Après qu'Anthropic a suspendu l'accès mondial à Mythos 5 et Fable 5

Le , par Jade Emy
1 commentaire

0PARTAGES

4  0 
L'administration Trump demande à OpenAI de retarder la sortie de son nouveau modèle GPT-5.6 en raison des inquiétudes concernant l'IA avancée, après qu'Anthropic a suspendu l'accès mondial à Mythos 5 et Fable 5

L'administration Trump a demandé à OpenAI de publier son prochain modèle, GPT-5.6, sous forme daperçu limité plutôt que de procéder à un lancement public à grande échelle, le gouvernement approuvant laccès « client par client pendant cette période daperçu », selon The Information. Concrètement, cela signifie que le rythme des lancements commerciaux dOpenAI dépend, au moins en partie, du calendrier de Washington. Plutôt que dêtre déployé simultanément, laccès au GPT-5.6 sera limité à un petit groupe de partenaires pendant que le gouvernement procède à son examen. Ce rapport intervient alors que l'administration Trump a interrompu le déploiement de Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic en invoquant des impératifs de sécurité nationale.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

Récemment, ladministration Trump a demandé à OpenAI de publier son prochain modèle, GPT-5.6, sous forme daperçu limité plutôt que de procéder à un lancement public à grande échelle, le gouvernement approuvant laccès « client par client pendant cette période daperçu », selon The Information. Le PDG dOpenAI, Sam Altman, a fait part de cet accord à son personnel lors dune session interne de questions-réponses. Cette demande serait issue de discussions avec deux services gouvernementaux : le Bureau du directeur national de la cybersécurité et le Bureau de la politique scientifique et technologique.

Concrètement, cela signifie que le rythme des lancements commerciaux dOpenAI dépend, au moins en partie, du calendrier de Washington. Plutôt que dêtre déployé simultanément, laccès au GPT-5.6 sera limité à un petit groupe de partenaires pendant que le gouvernement procède à son examen. The Information a obtenu ces détails grâce à une note interne de lentreprise.

Ce que larticle ne précise pas, ce sont les critères de sécurité spécifiques que le gouvernement applique pour évaluer léligibilité des clients, ni si cet accord sétend aux futures versions du modèle au-delà de GPT-5.6. Cette sélection client par client soulève également une question évidente pour les clients internationaux dOpenAI : lautorisation du gouvernement américain sapplique-t-elle également à eux ?

Tel quil est décrit, cet accord semble relever dune coopération plutôt que dune obligation légale. Les entreprises ayant déjà établi des relations avec le gouvernement sont mieux placées pour passer plus rapidement par tout processus dapprobation que celles qui nen ont pas. La volonté dOpenAI de coordonner lordre de lancement renforce sa position pour les contrats gouvernementaux et tout cadre de déploiement officiel qui pourrait sensuivre.

Ce rapport intervient alors que l'administration Trump a interrompu le déploiement de Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic en invoquant des impératifs de sécurité nationale. Cette décision repose sur des craintes de cyberattaques potentielles et de contournement des garde-fous techniques par des acteurs étrangers. Bien qu'Anthropic conteste la gravité de ces failles, la Maison Blanche a imposé des contrôles à l'exportation inédits qui interdisent l'accès aux modèles même pour les employés étrangers de l'entreprise. Anthropic cherche à lever l'interdiction, tandis que les experts s'inquiètent de l'impact de cette décision sur la compétitivité des États-Unis face à la concurrence mondiale.

Source : The Information

Et vous ?

Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

OpenAI lance la plateforme de cybersécurité Daybreak pour concurrencer Anthropic, en utilisant ses modèles GPT-5.5 et l'agent Codex Security pour détecter et corriger les failles logicielles avant les attaques

Le modèle d'IA « Mythos » d'Anthropic a découvert des failles dans certains des systèmes informatiques les plus sensibles du gouvernement US lors d'un exercice de test, a confirmé un responsable américain

Les USA doivent adopter un vaste système de surveillance basé sur l'IA pour dominer la course mondiale à l'IA, plutôt que de risquer de se faire distancer par la Chine, selon le PDG de Palantir, Alex Karp
Vous avez lu gratuitement 1 156 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

1 commentaire
Commenter Signaler un problème
suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 26/06/2026 à 14:30
Le gouvernement américain va sans doute pouvoir limiter les sorties des modèles d'IA privés américains, mais comme dit dans la news qu'en est-il de la Chine ? Des modèles open source qui rattraperont tôt ou tard le niveau ?

Ils vont freiner le développement des États-Unis au profit de la Chine qui n'a que 4 mois de retard sur Anthropic et Open AI. L'open source je ne sais pas. Mais ils doivent avoir quelque chose comme 6 mois de retard. Ce n'est que partie remise à plus tard pour que la défense surpasse l'attaque en cyber.

En effet, en utilisant l'IA à bon escient les failles seront connues des 2 côtés. Reste à patcher plus vite que l'attaquant développera son offensive. Tout automatiser pourrait donner la suprématie (enfin) à la défense.
0  0 

 