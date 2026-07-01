Anthropic lance Claude Sonnet 5, une solution plus économique pour faire fonctionner des agents IA : « Il est capable d'élaborer des plans, d'utiliser des outils tels que des navigateurs et des terminaux »

Présentation de Claude Sonnet 5







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Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles linguistiques (LLM) baptisés Claude et met laccent sur la sécurité de lIA. Anthropic a été fondée en 2021 par danciens membres dOpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. Lentreprise est privée mais prévoit dentrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en faisait lentreprise spécialisée exclusivement dans lIA la plus valorisée au monde.Anthropic est confrontée à un problème majeur. Alors que Fable 5, de loin son modèle dIA le plus puissant, est censé nêtre accessible quaux utilisateurs américains, la société à lorigine de Claude a choisi de retirer complètement ce grand modèle de langage (LLM). Quelques semaines plus tard, Anthropic annonce Claude Sonnet 5, une sortie qui semble à première vue quelque peu décevante.Les tests de performance réalisés par un développeur de modèles dIA donnent souvent le ton. Ce sont les tests indépendants qui révèlent par la suite la véritable qualité dun nouveau grand modèle de langage. Cest également le cas de Claude Sonnet 5 : Sonnet 5 et Opus 4.8, un modèle plus volumineux et plus coûteux, sont pratiquement au coude à coude dans les tests de performance. Les deux affichent des performances à peu près équivalentes en matière de codage, de raisonnement, de tâches de calcul et de travail intellectuel. Anthropic met laccent sur la nature « agentique » de son dernier modèle, qui est meilleure que jamais.Depuis des années, Anthropic a pris lhabitude de susciter une quantité démesurée de peur, dincertitude et de doute autour des lancements de nouveaux modèles. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité cette fois-ci : Sonnet 5 est en réalité conçu pour paraître inoffensif et banal. Le gouvernement américain a interdit lutilisation de Fable 5 et Mythos 5 par des citoyens non américains en raison dune prétendue menace pour la sécurité nationale. Une « cyber-superarme » : cest ainsi que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a décrit la caractérisation quil a entendue de la part des premiers utilisateurs de Mythos Preview. Après la mise sur le marché dinnombrables modèles sans véritable contrôle, ce rythme effréné a été interrompu.Avec Sonnet 5, Anthropic na apparemment pas grand-chose à craindre. Même si des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place, davantage quavec son prédécesseur Sonnet 4.6, celles-ci ne font que correspondre aux protections fournies par Anthropic pour lutilisation dOpus 4.7 et 4.8.Pour en revenir aux restrictions : OpenAI en subit également les conséquences, avec un déploiement limité de GPT-5.6 dans ses trois variantes. GPT-5.6 Sol Ultra peut être considéré comme une sorte de Fable (et obtient de meilleurs résultats que Mythos/Fable sur les benchmarks dOpenAI) ; Sol est en soi une sorte dOpus ; Terra est un concurrent potentiel de la série Sonnet ; et Luna est un modèle compact similaire à Gemini 3.5 Flash ou Claude Haiku.Selon Anthropic, Sonnet 5 comble le fossé avec Opus 4.8, plus puissant, mais à un prix inférieur. Selon Anthropic, il sagit dune amélioration significative par rapport à son prédécesseur, Sonnet 4.6, dans des domaines tels que le raisonnement complexe, lutilisation doutils, le codage et le travail intellectuel. À compter daujourdhui, il sagit du modèle par défaut pour les utilisateurs des versions Free et Pro, et il est disponible pour les clients Max, Team et Enterprise, ainsi que dans Claude Code et sur la plateforme Claude. Avec une fenêtre contextuelle axée sur lutilisation quotidienne de lIA, Anthropic semble également adopter une approche similaire à celle de Gemini ou de ChatGPT parallèlement à ce lancement.La tarification, qui concerne davantage les utilisateurs professionnels généralement axés sur le codage, mérite dêtre soulignée. Jusquau 31 août, Anthropic propose un tarif de lancement de 2 $ par million de jetons dentrée et de 10 $ par million de jetons de sortie. Passé cette date, les tarifs passeront respectivement à 3 $ et 15 $. À titre de comparaison, Opus 4.8 coûte 5 $ et 25 $ par million de jetons. Entre ces deux modèles, les utilisateurs peuvent ajuster le niveau deffort pour trouver le juste équilibre entre coût et performances.Bien sûr, cela ne dit pas tout. Prenons lexemple de GLM-5.2 de la société chinoise Z.ai, un modèle open source qui, daprès les chiffres du célèbre site Artificial Analysis, affiche des performances comparables à celles de certains modèles Claude Opus récents. Cependant, il est cinq fois moins cher par jeton mais consomme bien plus de jetons par sortie quOpus ne le fait habituellement. À cet égard, Sonnet 5 pourrait savérer être un concurrent intéressant via lAPI.Anthropic affirme que Sonnet 5 présente moins de comportements indésirables que Sonnet 4.6 et quil est plus résistant aux attaques par injection de prompt. Le modèle produit également moins dhallucinations. Néanmoins, lors de laudit interne, il affiche un pourcentage plus élevé de comportements « non alignés » que les modèles plus performants Opus 4.8 et Mythos Preview.En ce qui concerne les tâches de cybersécurité, Sonnet 5 affiche en réalité des performances délibérément médiocres. Dune certaine manière, il est assez cocasse de voir Anthropic mettre laccent sur ce sujet : il ne faut pas attendre grand-chose de ce tout nouveau modèle dans ce domaine spécifique. Lors dun test développé en collaboration avec Mozilla visant à écrire des exploits pour des vulnérabilités de Firefox, le modèle na jamais réussi à créer un exploit fonctionnel. De plus, Anthropic a activé par défaut des mesures de sécurité en matière de cybersécurité  les mêmes que celles utilisées dans Opus 4.7 et 4.8.Bien sûr, cette mise en garde nest pas sortie de nulle part. Fable 5 et Mythos 5 sont bloqués depuis mi-juin et ne montrent aucun signe de retour. Entre-temps, la politique a évolué vers un accès contrôlé, en particulier pour Mythos 5, le gouvernement américain déterminant quelles organisations sont autorisées à utiliser les modèles les plus puissants.Les performances apparemment moins bonnes de Sonnet 5 sur le papier par rapport à Fable 5 et Opus 4.8 sont prévisibles compte tenu de la taille réduite de ce LLM. Néanmoins, les modèles Sonnet se sont forgé une solide réputation en aidant les utilisateurs à respecter plus facilement leurs budgets de tokens hebdomadaires et de cinq heures dans le cadre de leurs formules dabonnement. Aujourdhui, cette avancée semble être avant tout dordre architectural.Sonnet 5 utilise un nouveau tokeniseur qui traite le texte différemment. En conséquence, une même entrée peut générer davantage de tokens  environ 1,0 à 1,35 fois plus, selon le type de contenu. Anthropic précise que le prix de lancement a été fixé de manière à ce que la transition soit globalement sans incidence sur les coûts. Les limites de débit ont également été augmentées dans Chat, Cowork, Claude Code et la plateforme Claude. Les développeurs peuvent accéder au modèle via lAPI Claude sous le nom claude-sonnet-5.Voici l'annonce d'Anthropic :Claude Sonnet 5 a été conçu pour être le modèle Sonnet le plus « agentique » à ce jour. Il est capable délaborer des plans, dutiliser des outils tels que des navigateurs et des terminaux, et de fonctionner de manière autonome à un niveau qui, il y a encore quelques mois, nécessitait des modèles plus volumineux et plus coûteux.Pour de nombreux développeurs, lère de lIA autonome a débuté avec les modèles de la classe Sonnet : Claude Sonnet 3.5, 3.6 et 3.7 ont été les premiers modèles à faire preuve de compétences impressionnantes en matière de codage et dutilisation doutils. Plus récemment, cependant, les progrès les plus marqués en matière de capacités autonomes ont été observés dans nos modèles de la classe Opus.Sonnet 5 comble lécart : ses performances sont proches de celles dOpus 4.8, mais à un prix inférieur. Il sagit dune amélioration substantielle par rapport à son prédécesseur, Sonnet 4.6, sur des aspects importants des performances agentiques tels que le raisonnement, lutilisation doutils, le codage et le travail intellectuel :Nos évaluations de sécurité ont révélé que Sonnet 5 présente globalement un taux de comportements indésirables inférieur à celui de Sonnet 4.6, et quil est généralement plus sûr à utiliser dans des contextes agentiques. Les évaluations montrent également quil dispose dune capacité nettement inférieure à celle de nos modèles Opus actuels pour effectuer des tâches de cybersécurité.À compter daujourdhui, Claude Sonnet 5 est disponible dans toutes les formules : il sagit du modèle par défaut pour les formules Free et Pro, et il est accessible aux utilisateurs des formules Max, Team et Enterprise. Il est également disponible dans Claude Code et sur la plateforme Claude, où il est proposé à un tarif de lancement de 2 $ par million de tokens dentrée et de 10 $ par million de tokens de sortie jusquau 31 août 2026, date après laquelle son prix passera à 3 $ par million de tokens dentrée et à 15 $ par million de tokens de sortie. Les développeurs peuvent utiliser claude-sonnet-5 via lAPI Claude.Les graphiques ci-dessous comparent les performances de Sonnet 5 à celles de Sonnet 4.6 et dOpus 4.8 à différents niveaux deffort sur lévaluation de recherche agentique BrowseComp et lévaluation de lutilisation informatique OSWorld-Verified. Sonnet 5 (ligne orange) constitue une nette amélioration par rapport à Sonnet 4.6 (ligne grise) et couvre une gamme doptions coût-performance bien plus large quOpus 4.8 (ligne jaune). Il offre une rentabilité nettement améliorée à un niveau deffort moyen ; ses performances à un niveau deffort plus élevé peuvent rivaliser avec celles dOpus 4.8 sur certaines tâches. Entre Sonnet 5 et Opus 4.8, les utilisateurs peuvent ajuster le niveau deffort afin de trouver le juste équilibre entre coût et performances.Les retours de nos partenaires ayant bénéficié dun accès anticipé sont unanimes : Sonnet 5 fait preuve dune autonomie bien supérieure à celle de ses prédécesseurs. Les testeurs ont décrit comment il mène à bien des tâches complexes là où les modèles Sonnet précédents sarrêtaient en cours de route, comment il vérifie ses propres résultats sans quon le lui demande explicitement, et comment il accomplit tout ce travail de manière autonome à un prix attractif.Nos évaluations de sécurité préalables au déploiement ont montré que Sonnet 5 constituait globalement une amélioration par rapport à Sonnet 4.6. En matière de sécurité de lautonomie, le modèle est plus efficace pour refuser les requêtes malveillantes et résister aux tentatives de détournement lors dattaques par injection de prompt. Le modèle présente des taux dhallucination et de flagornerie inférieurs à ceux de Sonnet 4.6. Lors de notre audit comportemental automatisé, qui teste un large éventail de comportements inappropriés tels que la coopération à des utilisations abusives et la tromperie, Sonnet 5 a obtenu un score globalement plus bas (cest-à-dire plus sûr). Il a toutefois affiché des taux de comportements inappropriés légèrement plus élevés lors de cette évaluation par rapport aux modèles plus performants que sont Opus 4.8 et Claude Mythos Preview.Nous navons pas délibérément entraîné Sonnet 5 à des tâches de cybersécurité. Il est capable deffectuer certaines tâches informatiques courantes et inoffensives, mais lors dévaluations testant des compétences informatiques potentiellement dangereuses, telles que le développement dexploits logiciels, il affiche des performances nettement inférieures à celles de modèles comme Opus 4.8 et Mythos 5. Les résultats dune évaluation, qui testait la capacité des modèles à développer des exploits pour des vulnérabilités du navigateur Firefox, sont présentés dans le graphique ci-dessous. Sonnet 5 na jamais été capable de développer un exploit pleinement fonctionnel, mais il affiche un taux de réussite partielle légèrement supérieur à celui de Sonnet 4.6. Cette dernière évolution est probablement due à des améliorations de lintelligence générale plutôt quà un entraînement spécifique.Étant donné que Sonnet 5 est légèrement plus performant que son prédécesseur sur ces tâches, nous lavons lancé avec des mesures de sécurité cyber activées par défaut. Ces mesures de protection  qui détectent et bloquent en temps réel les utilisations dangereuses sur Internet  sont identiques à celles présentes dans Claude Opus 4.7 et 4.8 (comme nous avons estimé que le niveau global de risque de cybersécurité lié à Sonnet 5 était faible, ces mesures sont moins strictes que celles mises en place avec Fable 5, qui bloquent un éventail beaucoup plus large de tâches liées à la cybersécurité).¹Notre évaluation complète de Sonnet 5, issue de nombreux tests de sécurité et de performances, est présentée dans la fiche technique « Claude Sonnet 5 System Card ».Claude Sonnet 5 est disponible dès aujourdhui partout au monde à un prix de lancement de 2 $ par million de jetons dentrée et de 10 $ par million de jetons de sortie, jusquau 31 août 2026. Il passera ensuite à la tarification standard, soit 3 $ par million de jetons dentrée et 15 $ par million de jetons de sortie.² Nous avons augmenté les limites de débit sur Chat, Cowork, Claude Code et la plateforme Claude³ afin de tenir compte de lutilisation plus importante de jetons liée aux niveaux deffort supérieurs ; les utilisateurs peuvent choisir le niveau le mieux adapté à leur projet particulier.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?