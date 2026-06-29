Après avoir autorisé l'accès à Mythos 5 dAnthropic à un cercle restreint de personnes de confiance, le gouvernement américain pourrait rendre accessible Fable 5, le modèle dIA public le plus puissant

Le gouvernement américain a autorisé Anthropic à mettre son puissant modèle dIA « Mythos » à la disposition dentreprises et dorganisations triées sur le volet, après avoir revu les conditions doctroi de licence. En outre, Fable 5, le modèle dIA public le plus puissant dAnthropic, pourrait être de nouveau opérationnel dès la semaine prochaine, marquant ainsi la fin possible dune interruption qui a laissé les développeurs en plan au milieu de leurs tâches et contraints de chercher des solutions de remplacement à la hâte. Le secrétaire au Commerce US, Howard Lutnick, a écrit à Anthropic que lentreprise « avait collaboré avec le gouvernement américain pour remédier aux risques » liés aux deux modèles, et que ces efforts avaient « permis de réaliser des progrès significatifs ».
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social se trouve à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et met l'accent sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est privée et, en mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars.
Après avoir lancé son dernier modèle d'IA Claude Fable 5 et Mythos 5, Anthropic a déclaré avoir reçu une directive de contrôle des exportations lui enjoignant de suspendre l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour les ressortissants étrangers, en raison de craintes liées à la sécurité nationale. Suite à cette injonction, la société a annoncé bloquer l'accès à tous dans l'immédiat. L'IA qui sous-tend le modèle Mythos d'Anthropic est particulièrement douée pour détecter les vulnérabilités logicielles, dont certaines sont restées inconnues pendant des décennies. Anthropic a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'un logiciel utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs soit bloqué pour cette raison, et que les mesures de sécurité de Fable 5 ont été testées de manière approfondie.
Récemment, le gouvernement américain a autorisé Anthropic à mettre son puissant modèle dIA « Mythos » à la disposition dentreprises et dorganisations triées sur le volet, après avoir revu les conditions doctroi de licence. Depuis linterdiction dexportation prononcée début juin, « Anthropic a collaboré avec le gouvernement américain pour remédier aux risques associés aux modèles concernés », a écrit le secrétaire au Commerce Howard Lutnick dans une lettre adressée à lentreprise.
Au vu des progrès réalisés dans ce domaine, Lutnick a déclaré : « Jai déterminé que des mesures de protection appropriées sont en place pour permettre à certains partenaires de confiance daccéder au modèle Claude Mythos 5. » La lettre nautorise toutefois pas Anthropic à commercialiser Fable, une version moins puissante de Mythos. « Nous avons reçu une notification du gouvernement américain indiquant que Mythos 5, notre modèle de cybersécurité le plus performant, peut être redéployé auprès dun petit groupe de cyberdéfenseurs et de fournisseurs dinfrastructures », a déclaré Anthropic dans un communiqué.
« Nous nous employons à fournir lensemble des fournisseurs approuvés et à rétablir leur accès à Mythos 5 aussi rapidement que possible. Nous nous réjouissons de cette avancée et continuons à collaborer avec le gouvernement afin délargir laccès à Mythos 5 et de rendre Fable 5 à nouveau disponible pour un usage général », ajoute le communiqué. Les discussions entre Anthropic et le gouvernement devraient se poursuivre pendant le week-end, dans le but de rétablir également laccès à Fable.
Le gouvernement américain autorise laccès à Mythos 5 malgré des craintes liées à la sécurité nationale
Au début du mois, Anthropic avait désactivé laccès de ses clients à Mythos et à Fable afin de se conformer à lordre du gouvernement américain de suspendre toute utilisation par des ressortissants étrangers y compris les employés dAnthropic eux-mêmes. Linterdiction dexportation et les négociations qui ont suivi avec Anthropic ont mis en évidence labsence dun cadre réglementaire cohérent en matière dIA, alors même que cette technologie progresse rapidement et que les États-Unis tentent de garder une longueur davance sur leurs concurrents mondiaux, notamment la Chine.
Jusquà récemment, ladministration Trump avait adopté une approche largement non interventionniste en matière de réglementation de lintelligence artificielle, cherchant à maintenir les entreprises américaines en tête face à leurs concurrents chinois en particulier. Mais la récente mesure prise à lencontre dAnthropic, ainsi que la demande adressée à OpenAI de limiter son tout dernier modèle, interviennent après que des experts se sont inquiétés pendant des mois du fait que Mythos pourrait constituer un risque pour la sécurité en donnant aux pirates informatiques et autres acteurs malveillants accès à une IA capable de détecter et dexploiter des vulnérabilités avec une rapidité exceptionnelle.
Pourtant, de nombreux experts soulignent que ces mesures sont vaines face aux progrès technologiques inévitables. Selon eux, des outils aussi puissants seront bientôt accessibles mondialement via d'autres entreprises ou des projets open source. Ils estimment notamment que Washington ne fait que retarder l'échéance, tout en privant les experts d'un puissant outil de travail. Il est très probable que d'autres entreprises concurrentes possèdent déjà des capacités similaires, mais préfèrent les garder en réserve pour le moment. Ces entreprises observent l'évolution du climat réglementaire. Anthropic avait d'ailleurs anticipé cette évolution en prévenant que ces technologies seraient largement accessibles d'ici six à vingt-quatre mois, tandis qu'OpenAI testait déjà discrètement un modèle axé sur la cybersécurité en avril.
Les relations entre le gouvernement fédéral et Anthropic, lune des principales entreprises américaines spécialisées dans lIA, ont également connu dautres accrocs. Plus tôt cette année, ladministration lavait qualifiée de « risque pour la chaîne dapprovisionnement », la plaçant de fait sur liste noire, à la suite dun désaccord concernant les utilisations militaires des produits dAnthropic. Anthropic a intenté un procès contre cette désignation et a remporté au moins une première victoire dans cette affaire en cours.
Fable 5, le modèle dIA public le plus puissant d'Anthropic, pourrait bientôt être également accessible
Selon Axios, Fable 5, le modèle dIA public le plus puissant dAnthropic, pourrait être de nouveau opérationnel dès la semaine prochaine, marquant ainsi la fin possible dune interruption qui a laissé les développeurs en plan au milieu de leurs tâches et contraints de chercher des solutions de remplacement à la hâte. Le modèle est hors service depuis 15 jours, depuis que le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de le retirer en raison de craintes liées à la cybersécurité.
Deux sources ont indiqué à Axios que les discussions devraient se poursuivre tout au long du week-end, les restrictions imposées par l'administration pouvant être levées dans les prochains jours. Les premiers signes d'un dégel sont déjà visibles. Le ministère du Commerce a autorisé Anthropic à rétablir laccès à Mythos 5, son modèle de cybersécurité le plus performant, pour un petit groupe dutilisateurs de confiance : des cyberdéfenseurs et des fournisseurs dinfrastructures qui exploitent des systèmes critiques.
Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a écrit à Anthropic que lentreprise « avait collaboré avec le gouvernement américain pour remédier aux risques » liés aux deux modèles, et que ces efforts avaient « permis de réaliser des progrès significatifs ». Contrairement à Fable, Mythos 5 na jamais été accessible librement et est livré avec des mesures de sécurité destinées à dissuader les cyberattaques et les utilisations abusives à des fins biologiques.
La voie du retour nest pas encore tout à fait claire. Le Pentagone et lAgence nationale de sécurité doivent encore donner leur feu vert avant que Fable 5 puisse faire son retour, de sorte que lissue reste imprévisible. Dautres agences, selon la source, ont déjà décidé que le modèle pouvait être remis en service en toute sécurité. En coulisses, Lutnick et le secrétaire au Trésor Scott Bessent auraient contribué à apaiser une querelle qui durait depuis quatre mois un revirement notable par rapport à la décision antérieure du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, qui avait qualifié Anthropic de « risque pour la sécurité nationale lié à la chaîne dapprovisionnement ».
Deux questions restent en suspens pour les utilisateurs. On ignore si les abonnés retrouveront laccès gratuit à Fable qui leur avait été promis jusquau 22 juin, ou si ce retour saccompagnera de frais supplémentaires ou de contrôles didentité. Parallèlement, Anthropic et OpenAI font pression sur ladministration pour quelle remplace ses examens au cas par cas par un processus formel et reproductible de vérification des nouveaux modèles une mesure dont les deux entreprises affirment que limpasse actuelle a démontré quelle était absolument nécessaire.
Le blocage de l'accès aux modèles Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic donne raison aux partisans de l'IA open source
La disparition de Fable 5 a été un coup dur, car le modèle avait rapidement suscité un véritable engouement. Anthropic le présentait comme le modèle le plus performant jamais mis à la disposition du public, et les premiers utilisateurs partageaient cet avis. La newsletter « Vibe Check » de Every lavait qualifié de meilleur modèle de codage au monde avant sa disparition trois jours après son lancement.
Dans les tests mis en avant par Anthropic, la société de paiement Stripe a utilisé Fable 5 pour remanier une base de code de 50 millions de lignes en une seule journée, une tâche qui, selon ses ingénieurs, aurait pris plus de deux mois à réaliser manuellement. Lorsque laccès a été coupé le 12 juin, les flux de travail automatisés se sont figés et les entreprises se sont empressées de se tourner vers des concurrents, notamment des modèles chinois moins chers. Pour les premiers utilisateurs non techniciens, se voir retirer des mains un outil de premier plan était une expérience sans précédent.
Le blocage de l'accès aux modèles d'Anthropic a suscité de vives réactions. Cet épisode renforce les débats sur la compétitivité américaine à long terme et la nécessité d'alternatives souveraines. Pour les pays et les entreprises qui cherchent à s'affranchir de cette dépendance, les modèles open source (tels que Llama de Meta, Mistral, Qwen ou Falcon) deviennent des options stratégiques sérieuses, et non plus de simples alternatives bon marché.
La guerre de l'IA est désormais définitivement lancée. Pour les analystes, la course à la performance n'est plus le seul critère : la disponibilité garantie, l'hébergement local et l'absence de tutelle étatique étrangère pèsent désormais tout autant dans les arbitrages. L'incident Anthropic pourrait ainsi marquer un tournant dans l'adoption massive de l'open source par des organisations qui, jusqu'ici, préféraient la simplicité des API propriétaires.
Source : Axios
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