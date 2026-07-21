Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, estime que les diplômes en informatique spécialisés dans l'IA resteront importants à l'ère de l'IA car ils permettent d'utiliser les outils d'IA bien plus efficacement

DeepMind Technologies Limited, opérant sous le nom de Google DeepMind ou simplement DeepMind, est un laboratoire de recherche anglo-américain spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA), filiale d'Alphabet Inc. Fondé au Royaume-Uni en 2010, il a été racheté par Google en 2014, puis a fusionné avec la division Google Brain de Google AI pour devenir Google DeepMind en avril 2023. L'entreprise a son siège social à Londres et dispose de centres de recherche aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et en Suisse.
Ce laboratoire est dirigé par Demis Hassabis, chercheur et entrepreneur britannique spécialisé dans l'IA. Il est directeur général et cofondateur de Google DeepMind et d'Isomorphic Labs, ainsi que conseiller en IA auprès du gouvernement britannique. En 2024, Demis Hassabis et John M. Jumper se sont vu décerner conjointement le prix Nobel de chimie pour leurs contributions, dans le domaine de l'IA, à la prédiction de la structure des protéines.
Dans ses récentes déclarations, Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, estime que l'enseignement de l'informatique restera essentiel à l'ère de l'IA. Il a fait valoir que les personnes dotées de solides connaissances techniques seront mieux à même d'utiliser efficacement les outils d'IA, même à mesure que la programmation évolue. Hassabis a déclaré que les étudiants devaient continuer à se concentrer sur les matières STEM et l'informatique. Il a déclaré : « Il est absolument indispensable de se tourner vers les STEM et l'informatique. C'est simplement un langage de programmation de haut niveau permet d'envisager ce que deviendra la programmation. »
Il a expliqué que les langages de programmation avaient évolué, passant du code machine au C puis au Python, et a laissé entendre que le langage naturel pourrait jouer un rôle plus important à lavenir. Hassabis a déclaré : « Il faudra toujours maîtriser larchitecture des systèmes et les meilleures pratiques en matière dingénierie logicielle. Ceux qui possèdent une connaissance technique approfondie seront capables dutiliser ces outils dix fois plus efficacement que ceux qui nont pas ces connaissances techniques. »
L'IA booste aussi les sciences humaines, selon Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind
Outre l'enseignement technique, Hassabis a déclaré que l'IA renforcerait également l'importance de disciplines telles que la philosophie, l'économie et l'éthique. « Je pense également que l'heure est venue pour les sciences humaines, comme la philosophie ou l'économie. Je pense que nous en avons vraiment besoin dans le monde dans lequel nous sommes sur le point d'entrer », a-t-il déclaré.
Les propos de Hassabis interviennent alors que les leaders du secteur technologique continuent de débattre de l'impact de l'IA sur les carrières dans le génie logiciel et sur la valeur des diplômes en informatique.
En décembre 2025, Geoffrey Hinton, chercheur en IA, a déclaré que l'IA pourrait remplacer de nombreuses tâches de programmation de niveau intermédiaire, mais a souligné que les diplômes en informatique conserveraient leur valeur à long terme. « De toute évidence, le simple fait dêtre un programmeur de niveau intermédiaire compétent ne constituera plus une carrière viable très longtemps, car lIA est capable de le faire », a déclaré Hinton. Mais la valeur dun diplôme en informatique va bien au-delà du simple codage, cest pourquoi il estime quun « diplôme en informatique conservera toute sa valeur pendant encore longtemps ».
Max Levchin, PDG d'Affirm, a également fait valoir que les bases de l'informatique restaient indispensables pour évaluer la qualité du code. « La programmation est une question de goût et d'élégance », a-t-il déclaré dans un podcast au début de l'année. « C'est sans aucun doute important pour moi en tant que programmeur, et sans de solides bases en informatique, je ne serais pas en mesure d'aborder ce sujet », a ajouté Levchin.
En avril 2026, Demis Hassabis a remporté le Nobel de chimie, dirigé la révolution AlphaFold, et se trouve aujourd'hui à la tête de Google DeepMind, l'un des laboratoires les plus puissants de la planète. Il est peut-être l'homme qui symbolise le mieux la tension centrale de notre époque technologique : lucide sur les risques catastrophiques de l'IA, il accélère pourtant sa conception chaque jour. Entre optimisme raisonné et principe de précaution, entre course aux armements géopolitique et rêve de coopération internationale, le portrait d'un chercheur habité par une mission qui le dépasse et dont il ne veut surtout pas lâcher les rênes.
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