L'outil, pas le dieu

L'AGI en 2030 ? Une probabilité non nulle de désastre

La course qu'il n'a pas choisie

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Il y a quelque chose d'inconfortable dans la position de Demis Hassabis. À 49 ans, ce fils d'un père chypriote-grec et d'une mère sino-singapourienne, élevé dans une famille qui mêlait le baptisme maternel à l'athéisme paternel, se retrouve à incarner publiquement une technologie qu'il aurait préféré développer discrètement, pendant encore quelques années, loin des projecteurs. « Si ça n'avait tenu qu'à moi, nous l'aurions gardée en laboratoire plus longtemps, et aurions accompli davantage de choses comme AlphaFold, peut-être même guéri un cancer », confie-t-il dans un entretien au Guardian. Mais le marché, la compétition et la géopolitique en ont décidé autrement.AlphaFold, justement. Lorsque le comité Nobel lui annonce son prix de chimie 2024, vingt minutes seulement avant la conférence de presse, Hassabis est à peine surpris. Le système qu'il a co-conçu avec John Jumper avait résolu en quelques heures ce que les biologistes cherchaient à accomplir depuis cinquante ans : prédire la structure tridimensionnelle des protéines à partir de leur seule séquence d'acides aminés. La base de données a été rendue libre d'accès à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale. Des chercheurs travaillant sur des vaccins contre le paludisme, sur la longévité humaine ou sur des traitements contre le cancer l'utilisent aujourd'hui quotidiennement. C'est ce modèle (l'IA comme outil scientifique ouvert, au service de l'humanité) que Hassabis considère comme son idéal. Et c'est précisément ce modèle qu'il voit s'éloigner à mesure que la course à l'AGI s'emballe.Dans un entretien diffusé sur YouTube, Hassabis est interrogé sur le langage religieux que certains de ses pairs emploient pour désigner leurs propres travaux (« construire Dieu »), selon une formule qui circule dans les couloirs des grands laboratoires. Sa réponse est catégorique : « Ce type de langage ne me convient pas. Je pense à cela comme à un outil. Un outil scientifique, comme un télescope ou un microscope. » Il ajoute que ce qui définit l'humanité, c'est précisément sa capacité à fabriquer des instruments toujours plus élaborés pour interroger la réalité et que l'IA s'inscrit dans cette tradition pluriséculaire.Derrière cette posture se profile une conviction profonde, presque philosophique. Hassabis a grandi fasciné par les grandes questions de l'univers, et il voit dans l'IA le meilleur outil disponible pour y répondre. Quand on lui demande si son plan de jeunesse (elui d'un ado ambitieux qui avait couché sur papier ses objectifs de vie, dont le Nobel) est désormais accompli, il répond sans hésitation que l'essentiel reste devant lui : « franchir le cap de l'AGI en toute sécurité, pour le bénéfice de l'humanité entière ».C'est là que la pensée de Hassabis devient à la fois fascinante et dérangeante. En mai 2025, il estimait que l'AGI, une intelligence artificielle égalant ou dépassant les capacités humaines, pourrait arriver d'ici 2030. Et il ne minimise pas les risques qui accompagnent cette perspective. Interrogé sur son « p(doom) » (pour « probability of doom », qui désigne l'estimation probabiliste d'un effondrement catastrophique lié à l'IA), sa réponse a été claire : « non nulle ». « Cela mérite qu'on y réfléchisse très sérieusement et qu'on s'en prémunisse », a-t-il déclaré lors d'un sommet organisé par Axios à San Francisco.Parmi les scénarios les plus immédiats, Hassabis pointe les cyberattaques contre les infrastructures d'énergie et d'eau, qu'il juge « déjà presque en train de se produire, peut-être pas encore avec une IA très sophistiquée ». Ce n'est plus de la science-fiction : c'est une menace opérationnelle, dans un monde où les modèles de langage servent déjà d'assistants aux acteurs malveillants.Mais les risques les plus profonds restent, pour lui, les moins visibles. Si le monde parvenait à traverser les turbulences géopolitiques de l'avènement de l'AGI, la question de l'automatisation du travail se poserait frontalement : lorsque les gouvernements et les entreprises n'auraient plus besoin d'êtres humains pour générer leur richesse, quelle capacité resterait-il aux citoyens pour exiger les fondements de la démocratie et d'une vie digne ?Hassabis est lucide sur les conditions dans lesquelles il opère. Selon Sebastian Mallaby, le biographe qui lui a consacré trois ans d'accès privilégié dans son ouvrage The Infinity Machine, Hassabis a été « emporté dans une compétition commerciale et géopolitique qu'il n'avait jamais anticipée ». Ce qu'il avait imaginé ressemblait plutôt à un CERN de l'IA, une institution internationale où les meilleurs chercheurs travailleraient ensemble, vérifieraient mutuellement leurs travaux, et approcheraient collectivement cet « horizon des événements » technologique.La réalité est radicalement différente. Au sommet de Paris sur l'IA en février 2025, Hassabis a averti que plus la course à l'IA ressemble à une compétition, plus il devient difficile de la maintenir dans un cadre sûr. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer un communiqué sur la sécurité de l'IA, et il a tiré la comparaison avec le climat : « Il semble de plus en plus difficile pour le monde de coopérer. Regardez le climat. Il y a moins de coopération. Cela n'augure rien...