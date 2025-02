La sortie de DeepSeek R1 a provoqué une onde de choc dans la communauté de l'IA, bouleversant les hypothèses sur ce qui est nécessaire pour atteindre des performances d'IA de pointe. Ce modèle open-source, qui correspondrait à l'o1 d'OpenAI pour seulement 3 à 5 % du coût selon le benchmark de la startup éponyme, a non seulement captivé les développeurs, mais a également incité les entreprises à repenser leurs stratégies en matière d'IA.Demis Hassabis a déclaré que le travail de la startup chinoise d'IA était « impressionnant », mais qu'il ne montrait pas de « nouvelles avancées scientifiques ». Bien qu'elle ait secoué les valeurs technologiques mondiales avec des modèles d'intelligence artificielle compétitifs, la startup d'IA chinoise DeepSeek n'a rien apporté de nouveau, a déclaré un cadre de Google.Demis Hassabis est un chercheur et entrepreneur britannique spécialisé dans l'IA. Il est directeur général et cofondateur de Google DeepMind et d'Isomorphic Labs, et conseiller du gouvernement britannique en matière d'IA. En 2024, Hassabis et John M. Jumper ont reçu conjointement le prix Nobel de chimie pour leurs contributions à la recherche en IA pour la prédiction de la structure des protéines.En 2023, le chercheur britannique en IA a mis l'accent sur la nécessité de réglementer davantage l'IA afin de lutter contre les crises existentielles posées par une technologie qui possède des niveaux d'intelligence supérieurs à ceux de l'homme. Il a déclaré que le monde ne peut pas se permettre de retarder sa réponse. Le chercheur estime que la réglementation de l'IA commence par la création d'un organisme similaire au GIEC. Hassabis a déclaré qu'il était impératif de s'attaquer aux dangers de l'IA, y compris ceux liés à la création d'armes biologiques.Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, a déclaré que le modèle d'IA de la startup basée à Hangzhou "" de la Chine et qu'il est "", lors d'un événement organisé par Google à Paris, a rapporté CNBC. Hassabis a déclaré que DeepSeek avait fait preuve d'une "" et que ses modèles d'IA avaient des implications géopolitiques plus profondes.Toutefois, Hassabis a déclaré que DeepSeek ne présentait pas de ""» et qu'il "" dans le secteur de l'IA. Il a ajouté que la réaction à DeepSeek était "".Le mois dernier, DeepSeek a publié les résultats de ses derniers modèles de raisonnement open-source, DeepSeek-R1, dont les performances sont comparables à celles des modèles de raisonnement d'OpenAI, o1-mini et o1, sur plusieurs points de référence industriels. En décembre, la startup a lancé ses modèles DeepSeek-V3, dont la formation et le développement n'ont coûté que 5,6 millions de dollars sur les puces de Nvidia, la version à capacité réduite des puces H100 de Nvidia utilisées par les entreprises américaines.La publication de DeepSeek-R1 a provoqué un effondrement mondial des valeurs technologiques, entraînant la chute du Nasdaq, du Dow Jones Industrial Average et des contrats à terme du S&P500. L'action de Nvidia a plongé de 17 %, effaçant près de 600 milliards de dollars de valeur - une perte record pour une entreprise américaine. Les modèles de DeepSeek, à la fois moins chers et plus compétitifs, ont soulevé des questions sur les dépenses importantes des grandes entreprises technologiques en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle, ainsi que sur l'efficacité des contrôles américains à l'exportation des puces.En réponse à cela, Google a récemment mis son modèle expérimental d'IA Gemini 2.0 Flash Thinking à la disposition de tous les utilisateurs de l'application Gemini. Ce modèle d'IA serait actuellement le meilleur modèle au monde sur le site communautaire Chatbot Arena.Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental est entraîné à "" en décomposant les messages étape par étape et en montrant aux utilisateurs son "" pour comprendre comment il est parvenu à sa réponse. Grâce à ce processus, les utilisateurs peuvent voir "", a déclaré Google.: Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, lors d'un événement organisé par Google à ParisPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?