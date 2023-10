Le chercheur britannique en IA a mis l'accent sur la nécessité de réglementer davantage l'IA afin de lutter contre les crises existentielles posées par une technologie qui possède des niveaux d'intelligence supérieurs à ceux de l'homme. Il a déclaré que le monde ne peut pas se permettre de retarder sa réponse. Le chercheur estime que la réglementation de l'IA commence par la création d'un organisme similaire au GIEC. Hassabis a déclaré qu'il était impératif de s'attaquer aux dangers de l'IA, y compris ceux liés à la création d'armes biologiques.Dans une interview accordée au Guardian, Hassabis a déclaré que la communauté internationale avait mis beaucoup trop de temps à coordonner une réponse mondiale efficace au changement climatique et que nous vivions les conséquences de ce retard. L'expert en IA a affirmé que le monde ne pouvait plus se permettre un tel retard. Il ne s'est toutefois pas contenté de brosser un tableau sombre de la situation. Il a ajouté que l'IA pourrait être "".Hassabis a également exprimé son souhait de voir un équivalent du CERN (l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire) pour la sécurité de l'IA, qui supervise la recherche à l'échelle mondiale. Il a également souhaité la création d'un équivalent de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ses commentaires interviennent alors que le Royaume-Uni prévoit d'accueillir son sommet mondial sur la gouvernance de l'IA les 1er et 2 novembre. Cet événement est considéré comme une occasion d'établir un consensus international sur les dangers de l'IA.Il est intéressant de noter qu'il y a deux jours, Sam Altman, PDG d'OpenAI, qui a révolutionné l'IA avec ChatGPT, a déclaré qu'il entrevoyait la possibilité d'une IAG dans les dix prochaines années. Dans l'entretien qu'il a accordé au Wall Street Journal, le PDG a déclaré que deux choses lui importaient au cours de la prochaine décennie : l'IAO et une énergie abondante et abordable. Contrairement aux inquiétudes largement répandues, M. Altman a dissipé les idées reçues en affirmant que l'AGI, qui se caractérise par une intelligence globale, sera un facteur de transformation. Selon lui, l'AGI sera probablement l'outil le plus puissant de l'humanité, promettant des capacités de résolution de problèmes et d'expression créative sans précédent.Source : Interview de Demis Hassabis avec The GuardianPensez-vous que la règlementation de l'IA est aussi importante que les problèmes climatiques ?Quel est votre avis sur le sujet ?