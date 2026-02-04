Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, a rendu hommage à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à d'autres startups IA pour avoir développé à grande échelle une technologie de transformateur de Google

Demis Hassabis, fondateur et PDG de Google DeepMind, a rendu hommage à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à d'autres start-ups spécialisées dans l'IA pour avoir développé une technologie initialement mise au point par Google. Dans un podcast récent, Hassabis a reconnu que, bien que les chercheurs de Google aient développé en 2017 la technologie des transformateurs, qui constitue la base de presque tous les grands modèles linguistiques (LLM), l'entreprise a tardé à commercialiser et à développer cette innovation.
Sir Demis Hassabis, né le 27 juillet 1976, est un chercheur et entrepreneur britannique spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA). Il est directeur général et cofondateur de Google DeepMind et d'Isomorphic Labs, ainsi que conseiller du gouvernement britannique en matière d'IA. En 2024, Hassabis et John M. Jumper ont reçu conjointement le prix Nobel de chimie pour leurs contributions à la recherche en IA dans le domaine de la prédiction de la structure des protéines.
DeepMind est un pionnier de la recherche en IA depuis plus de dix ans. La société, basée à Londres, au Royaume-Uni, a fait ses preuves avec les systèmes tels quAlphaCode, AlphaGo et AlphaFold. Le système d'IA AlphaGo de DeepMind a réussi l'exploit de terrasser Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs du jeu de Go au monde. La société a été rachetée par Alphabet, la société mère de Google, le géant de la recherche et DeepMind ayant entretenu des liens étroits ces dernières années. Après des systèmes d'IA pour le jeu de Go (AlphaGo) et la programmation (AlphaCode), DeepMind a annoncé en 2023 le lancement de Gemini sur le marché des chatbots IA.
Gemini est un grand modèle de langage qui traite du texte et qui est similaire à GPT-4, la technologie qui alimente ChatGPT. L'objectif de Gemini est de jouer un rôle majeur dans la réponse de Google à la menace concurrentielle posée par ChatGPT et dautres technologies dIA génératives. Lors du lancement de Gemini, Demis Hassabis se dit confiant dans le fait que Gemini surpassera ChatGPT et les autres modèles de langage existants ou à venir. « Nous pensons que Gemini sera le modèle de langage le plus avancé et le plus polyvalent jamais créé », dit-il. « Nous pensons quil ouvrira la voie à une nouvelle génération dIA générative qui aura un impact positif sur le monde ».
Récemment, Demis Hassabis, fondateur et PDG de Google DeepMind, a rendu hommage à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à d'autres start-ups spécialisées dans l'IA pour avoir développé une technologie initialement mise au point par Google. Dans un podcast récent, Hassabis a reconnu que, bien que les chercheurs de Google aient développé en 2017 la technologie des transformateurs, qui constitue la base de presque tous les grands modèles linguistiques (LLM), l'entreprise a tardé à commercialiser et à développer cette innovation.
Il a rendu hommage à OpenAI, dirigée par Sam Altman, et à d'autres concurrents pour avoir utilisé la technologie de Google afin de développer leurs chatbots IA. Dans un épisode récent du podcast The Tech Download de CNBC, Hassabis a déclaré que le défi de Google n'était pas l'invention, mais l'exécution. Faisant référence à la commercialisation de la technologie, il a déclaré : « C'est ce qu'OpenAI et d'autres ont très bien fait. » L'entreprise a « peut-être » été « un peu lente à la commercialiser et à la développer », a ajouté Hassabis.
Google a fusionné sa division de recherche Brain avec DeepMind en 2023 et a nommé Josh Woodward à la tête de son assistant IA Gemini, ce qui a permis à l'entreprise de rattraper son retard après la sortie de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022. Les échecs des produits IA de Google en 2024 ont renforcé l'impression que l'entreprise avait du mal à rester compétitive. « Au cours des deux ou trois dernières années, je pense que nous avons dû revenir à nos racines de start-up ou d'entreprise et être plus combatifs, plus rapides, livrer les produits très rapidement et faire des progrès très rapides », a noté Hassabis.
Au début de l'année 2025, les investisseurs se sont demandé si Google pourrait suivre le rythme d'OpenAI dans le domaine de l'IA. À la fin de l'année, l'action Alphabet a enregistré sa meilleure performance depuis 2009. Google a retrouvé sa force dans le domaine de l'IA. Cela est en grande partie dû à DeepMind, la société britannique rachetée par Google en 2014 pour environ 550 millions de dollars.
Hassabis l'a qualifiée de « salle des machines » du travail de Google dans le domaine de l'IA, affirmant que des changements avaient été apportés pour aider l'entreprise technologique à lancer rapidement des produits d'IA dans un « environnement concurrentiel féroce ». Il a indiqué qu'il s'entretenait « tous les jours » avec le PDG de Google, Sundar Pichai, montrant à quel point les deux dirigeants travaillent en étroite collaboration pour faire avancer rapidement l'innovation.
« Toutes les technologies d'IA sont développées par ce groupe... puis diffusées dans tous ces produits incroyables de Google », a déclaré Hassabis dans le podcast. « Au cours des deux dernières années, nous avons construit cette infrastructure, non seulement les modèles, mais aussi... l'architecture complète de Google afin que... ces produits puissent être commercialisés très rapidement », a-t-il poursuivi.
Cela pourrait être important pour Google, qui doit faire face à une nouvelle année de concurrence de la part d'OpenAI et de nombreuses autres entreprises, notamment Amazon, Perplexity et Anthropic. « L'environnement concurrentiel est actuellement très féroce », a fait remarquer Hassabis. Il a ajouté que « de nombreux » travailleurs du secteur technologique de longue date, présents dans l'industrie depuis « 20 ou 30 ans », lui avaient dit qu'il s'agissait de « l'environnement le plus intense qu'ils aient jamais connu, peut-être même dans toute l'histoire de l'industrie technologique ».
Pourtant, Demis Hassabis a également annoncé au monde de l'IA que la voie vers la superintelligence empruntée par ChatGPT pourrait être une impasse. Le PDG de Google DeepMind affirme que les grands modèles de langage (LLM), la technologie à la base des produits phares d'OpenAI, ne peuvent pas aboutir à de véritables percées scientifiques car ils ne disposent pas de ce qu'il appelle « un modèle de monde ». C'est une critique directe de la stratégie de développement de Sam Altman. Alors qu'OpenAI a misé des milliards pour rendre les LLM plus grands et plus rapides, Hassabis affirme que cette approche se heurte à un obstacle fondamental.
Hassabis a déclaré : « Les grands modèles de langage actuels sont phénoménaux en matière de reconnaissance de formes. Mais ils ne comprennent pas vraiment la causalité. Ils ne savent pas vraiment pourquoi A mène à B. Ils se contentent de prédire le prochain token en se basant sur des corrélations statistiques. » Selon Hassabis, une véritable invention scientifique nécessite quelque chose de plus profond : la capacité à mener des expériences de pensée, à simuler la physique avec précision et à raisonner à partir des principes fondamentaux. Cela nécessite un modèle de monde, c'est-à-dire un moteur de simulation interne qui comprend le fonctionnement réel de la réalité, et pas seulement la façon dont les mots s'enchaînent généralement.
En décembre 2025, Demis Hassabis a également mis en garde contre le caractère non viable des valorisations actuelles des start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA), nombreuses étant celles qui lèvent des milliards avant même de lancer leurs produits. Selon lui, cette tendance au financement spéculatif révèle les failles du modèle de valorisation actuel et laisse présager une potentielle correction du marché. Demis Hassabis a également souligné l'importance de pousser l'IA actuelle à son maximum afin d'atteindre l'intelligence artificielle générale (AGI). « Certaines start-ups n'ont même pas encore démarré leurs activités », a déclaré Demis Hassabis. « Il est assez intéressant de voir comment cela peut être viable. À mon avis, ce n'est probablement pas le cas, du moins pas en général. »
Et vous ?
Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, a déclaré que DeepSeek n'apportait rien de nouveau et que ces travaux étaient "impressionnants" mais ne constituaient pas une "véritable avancée scientifique"
Trois ans après avoir été pris au dépourvu par ChatGPT, Gemini est-il en train de gagner ? Des benchmarks et des chercheurs suggèrent que Gemini a ce qu'il faut pour détrôner OpenAI et tous ses concurrents
« L'AGI n'est pas à portée de main. L'incapacité des modèles d'IA actuels à apprendre de façon autonome et continue, comme les humains, freine leur évolution vers une superintelligence », selon un critique
Vous avez lu gratuitement 866 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.