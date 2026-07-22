Les entreprises IA achètent des quantités considérables de livres anciens car ils ne contiennent pas d'AI Slop, Anthropic a embauché un ancien ingénieur de Google Books pour diriger un projet de numérisation

La juge fédérale de district Araceli Martínez-Olguín a récemment donné son accord définitif au règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec un groupe dauteurs, mettant ainsi fin au plus grand recours collectif en matière de droits dauteur de lhistoire des États-Unis. Cependant, tous les auteurs nont pas accepté les conditions, certains estimant que lindemnité denviron 3 000 dollars par uvre était inférieure à ce quils auraient pu obtenir devant les tribunaux, tandis que dautres sopposaient au montant des honoraires davocat initialement demandés. Au final, seuls 350 auteurs ont réussi à se retirer avant cette date limite, choisissant plutôt dintenter des actions en justice indépendantes et distinctes contre Anthropic, qui sont toujours en cours.
Dans le même temps, un rapport a révélé létrange facette du marché des données dentraînement : les entreprises dIA dépensent de largent pour acquérir des livres imprimés doccasion publiés avant 2022, car il sagit désormais du plus grand corpus de textes écrits par des humains qui soit encore exempt de contamination. 404 Media rapporte quISBNdb, qui gère une vaste base de données de livres, sest lancé dans le courtage de commandes groupées de livres imprimés pour des laboratoires dIA, allant de 1 000 à 1 million dexemplaires à la fois, dans le cadre daccords de confidentialité stricts.
Largumentaire est sans détour. Les livres imprimés de lère pré-LLM sont, selon les propres termes dISBNdb, « structurellement garantis dêtre exempts de cette contamination » par des textes générés par lIA, et cela importe car les modèles entraînés sur des sorties de modèles se dégradent. Les données issues du web scraping sont de plus en plus polluées par du contenu généré, et la crainte dun effondrement des modèles est suffisamment réelle pour que lachat de livres doccasion soit devenu une ligne dapprovisionnement à part entière.
Anthropic est le nom le plus en vue. Des documents internes issus de son procès pour violation du droit dauteur ont révélé que lentreprise prévoyait dacquérir et de numériser des millions de livres, quelle avait embauché Tom Harvey, ancien collaborateur de Google Books, pour diriger ce projet, quelle avait acheté des stocks auprès de Better World Books et quelle avait fait appel à Datamation pour des numérisations à la fois destructives et non destructives.
De son côté, Google a été poursuivi par des éditeurs pour avoir entraîné Gemini à partir de livres protégés par le droit dauteur. Le juge William Alsup a déjà statué que la destruction dun exemplaire imprimé lors de la numérisation constituait un usage loyal « clairement transformatif », ce qui sert désormais de couverture juridique au reste du secteur. ISBNdb reconnaît ouvertement le problème dimage : « Le problème dimage est réel. Une entreprise dIA détruit deux millions de livres nest pas un titre qui suscite la sympathie. »
Il convient toutefois de préciser que les chiffres les plus précis proviennent ici du service marketing dISBNdb lui-même et dun libraire professionnel qui a déclaré à 404 Media quil écoulait « des centaines de livres par semaine » depuis avril, contre une vingtaine auparavant. Considérez ces chiffres comme des estimations, et non comme des données définitives. Ce que ce reportage ne précise pas, cest le montant dargent échangé par livre, si une partie de cet argent revient aux auteurs douvrages de fond de catalogue à faible tirage, ni dans quelle mesure la décision du juge Alsup sétend de la configuration de numérisation spécifique dAnthropic à lensemble du circuit de loccasion.
Ce qui est prometteur, cest de savoir qui prend soudainement de limportance. Les places de marché de livres doccasion, les éditeurs de fonds obscurs et toute personne détenant des ouvrages antérieurs à 2022 dont la provenance a été vérifiée disposent désormais dun réel pouvoir de négociation. Cest la sélection, et non léchelle, qui constitue la ressource rare. Au cur dun débat brûlant entre innovation technologique et respect des droits de propriété intellectuelle, nombre dentreprises dintelligence artificielle (IA) avancent que « le respect du droit dauteur est impossible » dans leurs processus de formation. Pourtant, en juin 2025, une équipe de chercheurs a relevé le défi... et semble avoir prouvé le contraire.
Sources : Anthropic, 404 Media
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