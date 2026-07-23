Elle a lancé une carte interactive participative, baptisée « Brockovich AI Data Center Awareness & Issue Map », destinée à recenser lexpansion des infrastructures dIA à travers les États-Unis.
La plateforme superpose les centres de données en service, en construction et en projet à des repères indiquant les lieux où les citoyens ont signalé des griefs communautaires. Elle approche désormais les 10 000 signalements.
Erin Brockovich a récemment participé au podcast « This Past Weekend w/ Theo Von » pour évoquer son initiative visant à suivre lexpansion à léchelle nationale des centres de données dédiés à lIA.
Take a look at @ErinBrockovichs data centers website https://t.co/jbCU6c7j9v and bookmark it! pic.twitter.com/nfsuPRtSEr— 𝙻𝚊𝚛𝚛𝚢 𝚃𝚎𝚗𝚗𝚎𝚢 (@LarryTenney) July 22, 2026
Partout aux États-Unis, des communautés se réveillent soudainement face à des projets de construction de centres de données dédiés à lIA de grande envergure dans leurs villes, sans aucun avertissement préalable. La principale raison de ce silence ? Les accords de confidentialité (NDA).
Lampleur de cette rupture de communication sest avérée stupéfiante. Lorsque la « Brockovich Data Center Reporting Map » a été lancée pour cartographier ces infrastructures cachées, lafflux massif de réactions du public a provoqué deux pannes du système au cours des 72 premières heures.
Cette base de données interactive recense désormais plus de 8 100 sites signalés par les communautés à travers tout le pays, révélant ainsi lempreinte massive et jusqualors méconnue de lexpansion de lIA aux États-Unis.
Les datacenters font lobjet de protestations à léchelle mondiale. Les mobilisations contre les datacenters, qui concernent une quinzaine de projets majeurs pour le seul cas de la France, reposent sur plusieurs arguments et actions clés
Erin Brockovich recently appeared on the podcast This Past Weekend w/ Theo Von to discuss her ongoing initiative tracking the nationwide expansion of AI data centers.— Cybernews (@Cybernews) July 21, 2026
Communities across the United States are suddenly waking up to massive AI data center construction projects in pic.twitter.com/mazq1RhBzR
Aberration écologique : Les critiques soulignent l'immense appétit énergétique des centres de données. Par exemple, le plus grand data center de France, situé à La Courneuve (Île-de-France), consomme à lui seul l'équivalent de l'électricité d'une ville de 50 000 habitants. De plus, les besoins massifs en eau pour le refroidissement et la chaleur rejetée inquiètent les riverains, comme c'est le cas pour le projet Microsoft à Petit-Landau (Haut-Rhin)
Artificialisation des sols : Des collectifs s'opposent à la transformation de terres agricoles ou de zones naturelles pour bâtir ces hangars géants.
Localisation des contestations : Plusieurs implantations prévues ou en développement cristallisent la colère citoyenne. Des oppositions concrètes sont visibles dans des zones comme Petit-Landau, près de Grenoble, ou encore en Île-de-France (Vitry-sur-Seine, Wissous, Le Bourget).
Actions sur le terrain : Les militants s'organisent via des collectifs locaux pour exiger la transparence sur les consommations et alerter l'opinion publique, aboutissant parfois à des recours juridiques ou des actions de sensibilisation.
La société danoise Grundfos tire la sonnette d'alarme à propos de la pression critique sur les ressources hydriques et énergétiques de l'Europe. Elle souligne l'urgence pour l'Europe de réguler l'expansion massive des centres de données afin de préserver ses ressources vitales.
#Mulhouse Manifestation avant le conseil d'agglo #M2A— Patrick Genthon📻🎙📸 (@68pg) June 22, 2026
contre un projet de data-center @Microsoft
à Petit-Landau pic.twitter.com/CdsDrYExVP
L'essor de l'IA générative a accéléré limplantation massive de centres de données à léchelle mondiale. Cependant, cette frénésie a entraîné un lot de problèmes pour les populations vivant dans les régions dans lesquelles ces infrastructures sont installées. Elles sont énergivores et mettent en difficulté les réseaux électriques. Les vieilles centrales à charbon sont relancées pour répondre aux besoins de l'IA, ce qui accentue les niveaux de pollution déjà élevés.
Les centres de données nécessitent aussi d'énormes quantités d'eau pour refroidir les serveurs, ce qui accroit la pression sur les sources d'eau et pollue les nappes phréatiques. En Europe, les analystes préviennent que les besoins en eau pourraient dépasser l'offre à mesure que les vagues de chaleur s'intensifient.
Selon un rapport de Grundfos, les besoins énergétiques des centres de données européens devraient plus que tripler d'ici à 2030, passant de 10 à 35 gigawatts. Leur part dans la consommation totale d'électricité en Europe, aujourd'hui d'environ 3 %, pourrait grimper entre 7 et 9 % à la fin de la décennie.
Cette croissance rapide fait peser une pression considérable sur les ressources locales ; les systèmes de refroidissement absorbent environ 38 % de l'électricité de ces installations et mobilisent d'énormes quantités d'eau. Grundfos estime que les besoins des centres de données peuvent atteindre entre 11 356 et 18 927 mètres cubes d'eau par jour pour les plus grandes infrastructures, soit l'équivalent de la consommation 155 000 foyers européens.
Grundfos affirme que l'Europe doit impérativement concilier ses ambitions en matière d'IA et de cloud computing avec les limites de ses ressources en eau et en énergie. L'entreprise a déclaré que si le développement de ces infrastructures numériques n'est pas rigoureusement coordonné, la mauvaise implantation ou l'inefficacité des centres risquent d'aggraver les problèmes d'approvisionnement et de susciter une vive opposition de la part du public.
Conclusion
L'essor de l'Intelligence Artificielle a multiplié les besoins en infrastructures numériques, entraînant une explosion des contestations locales. Le bilan mondial des oppositions se chiffre en milliards de dollars de projets bloqués ou retardés, illustrant un fossé grandissant entre les besoins technologiques des Gafam et les exigences citoyennes de préservation des ressources.
L'opposition dépasse désormais le cadre des riverains directs et a rallié une grande majorité de la population. Selon les sondages, plus de 70% des Américains s'opposent à la construction de centres de données d'IA dans leurs communautés locales.
En France, l'opposition prend également de l'ampleur, le pays comptant plus de 320 datacenters. De grands projets d'implantations (notamment en Île-de-France et en région Grand Est) provoquent des mobilisations citoyennes massives, récoltant des milliers d'avis défavorables lors d'enquêtes publiques en raison de l'accaparement de terres agricoles et des rejets de chaleur.
Source : Site web de linitiative portée par Erin Brokovich
Et vous ?
Que pensez-vous de la contestation généralisée et croissante à laquelle font face les projets de construction de centres de données ? Quel impact entrevoyez-vous sur la filière intelligence artificielle ?
Voir aussi :
La rébellion contre les centres de données dédiés à l'IA prend de l'ampleur aux États-Unis : 69 collectivités locales bloquent les nouvelles constructions, dont quatre ont adopté des mesures définitives
Pour la première fois, une ville californienne vote à une large majorité en faveur d'une interdiction définitive des centres de données, les habitants s'inquiétant de leurs effets négatifs sur l'environnement
Amazon, Microsoft et Google ont renoncé à la construction de centres de données de plusieurs milliards $ en raison de l'opposition locale et font face à des pressions concernant leur impact environnemental
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