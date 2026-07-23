Donald Trump prévoit de réaffecter 200 milliards $ de fonds fédéraux destinés à la recherche universitaire vers la recherche en IA afin de contrer la croissance rapide de la Chine dans ce domaine

En avril 2026, un rapport de Stanford indique que la Chine est en passe de supprimer l'avance technologique des États-Unis dans le domaine de l'IA. Bien que les Américains conserve une supériorité en matière de capitaux investis et de nombre de modèles, la Chine domine désormais les brevets, les publications scientifiques et les installations robotiques. L'écart de performance entre les modèles des deux puissances s'est considérablement réduit, soutenu par une infrastructure énergétique chinoise plus robuste que le réseau électrique vieillissant des États-Unis. La Chine a un grand vivier de talents, dépassant les États-Unis en matière de scientifiques de haut niveau.
Récemment, ladministration Trump prévoit de réorienter des milliards de dollars de financements fédéraux destinés à la recherche vers l'IA, un changement de cap qui pourrait avoir des répercussions majeures sur les universités du Michigan, son écosystème de start-ups et son économie technologique. Cette proposition revêt une importance particulière pour le Michigan, car luniversité du Michigan mène des travaux de recherche pour un montant annuel de plus de 2,1 milliards de dollars, ce qui en fait lune des plus grandes universités de recherche du pays. Une grande partie de ce financement provient dagences fédérales, notamment les Instituts nationaux de la santé, la Fondation nationale pour la science, le ministère de la Défense et le ministère de lÉnergie. Ainsi, tout changement dans les priorités de Washington en matière de recherche pourrait avoir des répercussions sur lun des principaux moteurs de linnovation du Michigan.
Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche prévoit de réorganiser la manière dont le gouvernement fédéral dépense environ 200 milliards de dollars par an en recherche et développement, en plaçant lIA au cur des futures découvertes scientifiques. Les responsables de ladministration affirment que lobjectif est daccélérer linnovation, de réduire la bureaucratie et de renforcer le leadership technologique des États-Unis dans leur concurrence avec la Chine.
Plutôt que d'allouer la majeure partie des financements aux universités, le gouvernement souhaite développer les programmes qui octroient directement des subventions, des bourses et des prix aux chercheurs à titre individuel, tout en encourageant les agences fédérales à donner la priorité aux recherches qui utilisent l'IA pour accélérer les découvertes scientifiques.
Le Michigan sest attaché depuis des années à mettre en place lun des écosystèmes dIA les plus solides du Midwest. Au-delà de lUniversité du Michigan, les chercheurs de la Michigan State University et de la Wayne State University appliquent lIA à lagriculture, à la santé, à lindustrie de pointe et à dautres domaines. Parallèlement, des start-ups de tout lÉtat développent des applications dIA pour la mobilité, la défense, la cybersécurité et les sciences de la vie.
Si les agences fédérales augmentent le financement de la recherche axée sur lIA, les institutions du Michigan pourraient être bien placées pour concourir à lobtention de nouvelles subventions et saisir des opportunités de commercialisation. Dans le même temps, les universités de tout le pays observeront attentivement la situation afin de déterminer si les changements dans les priorités de financement réduisent le soutien accordé aux programmes de recherche traditionnels ou modifient les remboursements des coûts indirects qui contribuent à financer les laboratoires, les installations de recherche et la formation des doctorants.
Luniversité du Michigan a déclaré 2,16 milliards de dollars de dépenses de recherche au cours de lexercice 2025, établissant ainsi un nouveau record pour létablissement. Luniversité figure régulièrement parmi les meilleurs établissements de recherche du pays et sest classée au 4e rang national en termes de dépenses de recherche dans la dernière enquête de la National Science Foundation sur la recherche et le développement dans lenseignement supérieur. Les agences fédérales représentent la majeure partie du financement de la recherche subventionnée de luniversité.
Cela signifie que toute évolution des priorités fédérales en matière de recherche pourrait avoir des répercussions non seulement sur les laboratoires universitaires, mais aussi sur les entreprises, les brevets, les start-ups et les emplois hautement rémunérés qui découlent souvent de la recherche universitaire.
Le 23 avril 2026, l'administration Trump a officiellement accusé des entités chinoises de mener des campagnes organisées pour copier les modèles d'intelligence artificielle américains. La technique en cause, la distillation, se situe à la frontière floue entre pratique légitime et espionnage industriel. Pékin balaie ces accusations d'un revers de main et DeepSeek, visé implicitement, publie le jour suivant son modèle V4 en fanfare. Bienvenue dans le nouvel épisode de la guerre froide technologique.
Sources : Annonce de la Maison Blanche ; Rapport Science : A New Golden Age, WSJ
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