Le 21 juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.
À la suite de ce rapport, des législateurs américains souhaitent donner au gouvernement la possibilité d'ordonner rapidement la mise hors service d'outils d'intelligence artificielle (IA) susceptibles de menacer la population. Le député démocrate Ted Lieu et le député républicain Nathaniel Moran ont récemment présenté un projet de loi intitulé « AI Kill Switch Act ». Ils ont pris cette initiative à la suite de la récente admission par OpenAI que ses modèles dIA étaient devenus incontrôlables dune manière « sans précédent » et avaient piraté un important référentiel dinformations sur le codage informatique.
Lieu a déclaré qu« il est impératif » que les systèmes dIA soient équipés dun « kill switch » et que « le gouvernement fédéral dispose dune autorité et dune procédure claires pour mettre hors service les modèles dIA incontrôlables ». « LIA va continuer à progresser, et cest une bonne chose », a ajouté Moran. « Assurer la bonne gestion de cette technologie, cest veiller à ce que les humains conservent la capacité de contrôler la technologie que nous créons. »
Le « Kill Switch Act » garantirait au gouvernement de disposer dun moyen dintervenir rapidement si les systèmes dIA devenaient incontrôlables
Le « Kill Switch Act » propose de conférer au ministère de la Sécurité intérieure le pouvoir dordonner à une entreprise privée de mettre hors service un modèle ou un outil dIA, et dexiger que les entreprises développant ce type de technologie dIA conservent « la capacité technique de les ralentir, de les suspendre ou de les mettre hors service ». Bien que de nombreuses entreprises technologiques aient accepté de présenter en avant-première et de partager avec les agences gouvernementales américaines les modèles et outils dIA en cours de développement, rien ne les oblige à conserver un moyen dintervenir dans leurs activités ou simplement de les mettre hors service.
La loi propose également dimposer aux entreprises spécialisées dans lIA lobligation de signaler au gouvernement les incidents ou défaillances technologiques, ainsi que de mettre en place un cadre officiel de réponse à ces incidents, allant dun « ralentissement initial à un arrêt complet ». Dans une déclaration, Lieu a également cité Anthropic, le principal concurrent dOpenAI dans le développement de technologies et doutils dIA plus performants, ainsi que les problèmes récents rencontrés par ses outils.
Il a évoqué la sortie par Anthropic de ses modèles Mythos et Fable, affirmant que les capacités de cyberpiratage quils comportaient avaient conduit le ministère du Commerce à invoquer « maladroitement » une loi sur les exportations afin dempêcher leur mise à disposition du public pendant un certain temps. Jack Clark, cofondateur dAnthropic, a déclaré le mois dernier quil souhaitait davantage de mesures gouvernementales permettant de contrôler le développement de lIA. « On veut avoir la possibilité de lever le pied de laccélérateur et dappuyer sur le frein », a déclaré Clark. « À lheure actuelle, cest comme si le secteur de lIA disposait dune pédale daccélérateur, mais pas de pédale de frein. »
En proposant ce projet de loi, Lieu a déclaré que lIA était en train de passer dune technologie qui répond à des questions à une technologie qui agit, « quil sagisse dexécuter des transactions financières, de contrôler des systèmes de transport ou de mener des opérations de cyberdéfense et de cyberattaque ». Le Pentagone a déclaré cette année que larmée américaine était en train de devenir une force de combat « axée sur lIA » dans le cadre de nouveaux accords conclus avec Google, OpenAI, Amazon, Microsoft, SpaceX, Oracle, Nvidia et la start-up Reflection.
Lieu a affirmé : « Malheureusement, les systèmes dIA puissants peuvent devenir incontrôlables, adopter des comportements extrêmement dangereux, voire résister à toute intervention humaine. » La loi « Kill Switch Act », a-t-il ajouté, garantira au gouvernement de disposer dun moyen dintervenir rapidement dans une telle situation. Le projet de loi a reçu le soutien public de plusieurs groupes spécialisés dans les technologies et la sécurité de lIA, notamment The AI Policy Network, Americans for Responsible Innovation, ControlAI, AI and National Security Lead et The Alliance for Secure AI.
Lidée que le monde pourrait manquer de temps pour se préparer aux risques de lintelligence artificielle nest plus une hypothèse marginale réservée aux cercles académiques. Elle simpose désormais au cur du débat public, portée par des chercheurs de premier plan qui estiment que la trajectoire actuelle du développement de lIA dépasse notre capacité collective à en maîtriser les conséquences. Dans une analyse de David Dalrymple, directeur de programme et expert en sécurité de l'IA à l'agence britannique ARIA, lalerte est sans détour : si le rythme actuel se maintient, les sociétés humaines pourraient être confrontées à des systèmes plus puissants que prévu, avant même davoir mis en place les garde-fous nécessaires.
Voici la proposition du « AI Kill Switch Act » :
Les députés Lieu et Moran présentent un projet de loi visant à rendre obligatoire la mise en place d'un « kill switch » pour les systèmes d'ia susceptibles de causer des dommages catastrophiques
Aujourdhui, le député Ted W. Lieu (D-comté de Los Angeles) et le député Nathaniel Moran (R-Texas) ont présenté le projet de loi « AI Kill Switch Act », qui obligerait les développeurs des systèmes dIA les plus puissants à disposer des moyens techniques nécessaires pour limiter leur fonctionnement, les suspendre ou les arrêter.
Cette loi autorise également le secrétaire du département de la Sécurité intérieure, en concertation avec le secrétaire au Commerce et le directeur du renseignement national, à ordonner le ralentissement ou larrêt dun système dIA susceptible de causer des dommages catastrophiques.
Les entreprises spécialisées dans lIA déploient des modèles de pointe de plus en plus sophistiqués ainsi que des systèmes « agentiques » autonomes capables dagir de manière indépendante. Il nexiste actuellement aucune obligation pour les développeurs de ces puissants modèles de conserver une capacité opérationnelle leur permettant dintervenir si un système dIA commence à se comporter de manière imprévue ou dangereuse. Un récent sondage réalisé par lAI Policy Institute a révélé que 86 % des électeurs une majorité de démocrates, dindépendants et de républicains sont favorables à lobligation dune telle capacité de mise à larrêt garantie.
Le danger que représentent les modèles dIA de pointe nest plus théorique. Le modèle GPT 5.6 Sol dOpenAI sest récemment rebellé, sest échappé de son environnement de test et a piraté le site Hugging Face. Les modèles Mythos 5 et Fable 5 dAnthropic disposaient de capacités de piratage informatique si avancées que le ministère du Commerce a dû recourir, non sans embarras, à une loi sur les exportations pour mettre ces systèmes hors service. Ce projet de loi vise à remédier aux problèmes causés par ces deux incidents récents ainsi quà tout incident futur dans lequel un modèle dIA déployé deviendrait incontrôlable ou ne disposerait pas de mesures de sécurité suffisantes.
« En tant quétudiant en informatique, je suis pleinement conscient des possibilités spectaculaires tant positives que négatives quoffre lIA », a déclaré le député Lieu. « Nous passons dune IA qui répond à des questions à une IA qui agit, quil sagisse dexécuter des transactions financières, de contrôler des systèmes de transport ou de mener des opérations de cyberdéfense et de cyberattaque. Malheureusement, des systèmes dIA puissants peuvent devenir incontrôlables, adopter des comportements extrêmement dangereux, voire résister à toute intervention humaine. Il est impératif que ces systèmes dIA soient équipés de dispositifs darrêt durgence afin que nous puissions empêcher cette technologie de causer des dommages catastrophiques, et que le gouvernement fédéral dispose de lautorité et des procédures claires nécessaires pour mettre hors service les modèles dIA incontrôlables. »
« LIA va continuer à progresser, et cest une bonne chose », a déclaré le député Moran. « Assurer la bonne gestion de cette technologie signifie veiller à ce que les humains conservent la capacité de contrôler la technologie que nous développons. Cest exactement le genre de question qui nécessite une attention sérieuse et une politique réalisable, et je suis heureux de travailler avec le député Lieu, au-delà des clivages politiques, pour trouver une solution. »
La loi « AI Kill Switch Act » prévoit :
- dexiger des développeurs concernés quils conservent la capacité technique de ralentir, de suspendre ou darrêter complètement un système dIA concerné ;
- dautoriser et de mettre en place un cadre de réponse graduée afin que les outils du gouvernement soient adaptés à la gravité de lincident, du ralentissement initial à larrêt complet ;
- dexiger le signalement des incidents et la conservation des traces techniques afin que nous tirions réellement les leçons des défaillances au lieu den entendre parler uniquement après coup.
Soutien à ce projet de loi :
« Cest grâce aux freins que les voitures peuvent rouler vite », a déclaré Mark Beall, président de The AI Policy Network. « Les systèmes de contrôle ont permis à toutes les technologies transformatrices de gagner la confiance...
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