OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série de grands modèles de langage GPT. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Le 9 juillet 2026, OpenAI a commencé à déployer GPT-5.6 Sol auprès du grand public, après que ladministration Trump eut approuvé une mise à disposition à grande échelle, mettant fin à plusieurs semaines daccès restreint à un petit groupe de partenaires agréés par le gouvernement. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré que Sol atteignait une efficacité en termes de tokens supérieure de 54 % pour les tâches de codage agentique, ce qui le place au même niveau, voire devant, les modèles concurrents. Le déploiement du GPT-5.6 avait été limité à une vingtaine de partenaires après que ladministration Trump eut demandé à OpenAI de retarder la mise à disposition pendant que les agences fédérales évaluaient le modèle.
Le lancement de GPT-5.6 intervient alors que de plus en plus de rapports confirment les agents IA peuvent désormais mener des cyberattaques de bout en bout. Début juillet, un rapport a révélé que Les agents IA peuvent désormais combiner des techniques dexploitation connues avec un raisonnement en temps réel pour automatiser des intrusions complexes en plusieurs étapes. Les experts ont découvert JadePuffer, identifié comme le premier logiciel de ransomware entièrement piloté par une IA. Contrairement aux cyberattaques classiques, cet agent autonome a géré seul toutes les étapes de l'agression, de l'exploitation d'une faille de sécurité à l'extorsion finale de fonds. En infiltrant des serveurs vulnérables, l'agent autonome a démontré une capacité inédite à adapter son code en temps réel afin de surmonter les obstacles techniques.
Récemment, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. Au lieu de cela, un agent autonome alimenté par les modèles dIA le GPT 5.6 Sol sest échappé de lenvironnement de test et a atteint lInternet public. Il a ensuite utilisé des identifiants de connexion volés et exploité une faille de sécurité jusque-là inconnue pour accéder aux serveurs de Hugging Face, a précisé lentreprise.
OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test. Clement Delangue, cofondateur de Hugging Face, a déclaré que lentreprise soupçonnait un laboratoire « Frontier » dêtre à lorigine de lattaque, et quil estimait quil ny avait aucune intention malveillante de la part dOpenAI. « Cest assez époustouflant que tout cela se soit produit de manière autonome ! », a-t-il écrit, ajoutant quil « sagissait peut-être du premier incident de ce type ».
Greg Casar, député démocrate du Texas à la Chambre des représentants des États-Unis, a qualifié cet incident d« alarmant ». « LIA se développe à une vitesse fulgurante, sans véritable réglementation pour garantir notre sécurité », a-t-il déclaré, appelant à la mise en place de tests de sécurité indépendants obligatoires, à la divulgation obligatoire des incidents de sécurité et à une coopération internationale.
OpenAI avait déjà récemment admis que ChatGPT pouvait se déchaîner et supprimer les fichiers des utilisateurs sans les en avertir. Ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de Codex la plateforme de programmation intégrée à lassistant IA ont signalé que loutil semblait avoir supprimé leurs fichiers sans quon le lui ait demandé et sans avoir obtenu leur autorisation. Il semble se manifester « le plus souvent » lorsque les utilisateurs confient au système le contrôle de leur ordinateur sans avoir activé les mesures de protection, ce qui conduit alors le système à commettre « une erreur de bonne foi » et à supprimer par inadvertance les fichiers des utilisateurs, a expliqué Thibault Sottiaux, lun des responsables produit chez OpenAI.
Cette révélation intervient quelques semaines après que le président américain Donald Trump a signé un décret créant un cadre permettant dévaluer les risques pour la sécurité nationale posés par les systèmes dIA les plus avancés avant leur mise à disposition du public. Les experts ont tiré à plusieurs reprises la sonnette dalarme concernant les cyberattaques basées sur lIA et les modèles échappant au contrôle humain. Le mois dernier, le développeur dIA Anthropic a exhorté le secteur à suspendre le développement de ses systèmes les plus puissants.
En outre, cet incident ravive lidée que le monde pourrait manquer de temps pour se préparer aux risques de lIA. Elle simpose désormais au cur du débat public, portée par des chercheurs de premier plan qui estiment que la trajectoire actuelle du développement de lIA dépasse notre capacité collective à en maîtriser les conséquences. Dans une analyse de David Dalrymple, directeur de programme et expert en sécurité de l'IA à l'agence britannique ARIA, lalerte est sans détour : si le rythme actuel se maintient, les sociétés humaines pourraient être confrontées à des systèmes plus puissants que prévu, avant même davoir mis en place les garde-fous nécessaires.
Voici le rapport d'OpenAI :
OpenAI et Hugging Face sassocient pour faire face à un incident de sécurité survenu lors de lévaluation dun modèle
La semaine dernière, Hugging Face a révélé un nouveau type dincident de sécurité après avoir détecté et neutralisé un agent IA qui avait compromis son infrastructure, un phénomène qui devrait se généraliser avec la prolifération de modèles dotés de capacités cybernétiques de plus en plus poussées. Après enquête, nous savons désormais que cet incident particulier a été provoqué par une combinaison de modèles OpenAI notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation alors quils étaient testés en interne sur un benchmark de capacités cybernétiques.
Nous considérons cet incident comme un incident cybernétique sans précédent, impliquant des capacités cybernétiques de pointe, et nous y répondons en conséquence. Nous partageons à ce stade nos conclusions préliminaires afin daider les défenseurs à comprendre ce qui sest passé et à évaluer les capacités actuelles des modèles. Nous continuerons à mener une enquête approfondie en collaboration avec Hugging Face et partagerons davantage de détails sur les vulnérabilités, lincident et les conclusions une fois notre enquête terminée.
Que sest-il passé lors de cet incident ?
Cet incident sest produit lors dune évaluation interne visant à inciter les modèles à mener des exploitations avancées via des chemins dattaque complexes, dans le but de quantifier leurs capacités cybernétiques. Nous estimons les capacités cybernétiques maximales en effectuant cette évaluation sans recourir aux classificateurs de production utilisés pour empêcher les modèles de se livrer à des activités cybernétiques à haut risque. Nos tests de performance sexécutent dans un environnement hautement isolé, laccès au réseau étant limité à la possibilité dinstaller des paquets via un logiciel tiers hébergé en interne qui sert de proxy et de cache pour les registres de paquets.
Les modèles ont identifié et enchaîné des vulnérabilités au sein de lenvironnement de recherche dOpenAI et de linfrastructure de production de Hugging Face afin dobtenir des solutions de test directement à partir de la base de données de production de Hugging Face. Tous les éléments indiquent que les modèles étaient hyperconcentrés sur la recherche dune solution pour ExploitGym, allant jusquà lextrême pour atteindre un objectif de test plutôt restreint.
Alors quils fonctionnaient dans notre environnement de test en bac à sable, nos modèles ont consacré une part considérable de leur puissance de calcul dinférence à trouver un moyen dobtenir un accès ouvert à Internet, dans le but de résoudre le problème dévaluation. Pour y parvenir, les modèles ont identifié et exploité une vulnérabilité « zero-day » (que nous avons désormais signalée de manière responsable au fournisseur) dans le proxy de cache du registre de paquets. Grâce à cet accès, nos modèles ont effectué une série dactions délévation de privilèges et de déplacement latéral dans notre environnement de test de recherche jusquà ce quils atteignent un nud disposant dun accès à Internet.
Après avoir obtenu cet accès, les modèles ont déduit que Hugging Face hébergeait potentiellement des modèles, des ensembles de données et des solutions pour ExploitGym. Forts de cette information, les modèles ont recherché et trouvé des moyens daccéder à des informations confidentielles quils pouvaient utiliser pour tricher lors de lévaluation. Dans un cas précis, le modèle a enchaîné plusieurs vecteurs dattaque, notamment en utilisant des identifiants volés et des vulnérabilités « zero-day » pour trouver un chemin dexécution de code à distance sur les serveurs de Hugging Face. Léquipe de sécurité dOpenAI a découvert cette activité anormale en interne.
Léquipe de sécurité et les agents de Hugging Face ont détecté et stoppé lactivité sur leur infrastructure et avaient déjà commencé le confinement et la reconstitution forensic à laide de leurs propres modèles open source lorsque nos équipes les ont contactés. Nous collaborons activement avec eux pour poursuivre lenquête sur cet incident. Nous sommes reconnaissants à Hugging Face pour sa...
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