OpenAI dévoile « Presence », une solution conçue pour aider les entreprises à déployer des agents IA capables de répondre à des questions, de résoudre des problèmes et d'utiliser les systèmes de l'entreprise

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série de grands modèles de langage GPT. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
OpenAI a dévoilé Presence, un produit conçu pour aider les entreprises à déployer des agents IA capables de répondre à des questions, de résoudre des problèmes, dutiliser les systèmes de lentreprise et de faire appel à des humains lorsque cela savère nécessaire. Cette nouvelle offre intègre des politiques, des garde-fous et des règles descalade afin de garantir des performances précises et la conformité réglementaire.
Lors de chaque déploiement, Presence commence par se concentrer sur une tâche spécifique, telle que la résolution de problèmes de facturation ou le traitement des demandes dindemnisation, en naccordant à lIA laccès quaux informations et aux systèmes nécessaires à ce rôle. Les entreprises peuvent définir des politiques détaillées régissant les actions que lagent est autorisé à effectuer, les cas où une validation humaine est requise et les situations nécessitant une escalade vers le personnel. Une fois les agents opérationnels, les journaux de session et les escalades permettent didentifier les lacunes de performance. Codex dOpenAI propose alors des mises à jour, permettant aux équipes de tester et dapprouver les ajustements à mesure que les besoins des clients évoluent.
Alors quOpenAI travaille en étroite collaboration avec chaque client pour cartographier les flux de travail, intégrer les connaissances et tester les agents, un accompagnement continu est assuré par OpenAI et des intégrateurs de systèmes dédiés à mesure que les déploiements sétendent. Presence offre actuellement des fonctionnalités en temps réel par voix et chat pour le service client, la prospection commerciale et les processus internes critiques. Les clients peuvent définir quelles politiques restent constantes ou varient selon les flux de travail, ce qui facilite lextension vers de nouveaux canaux. Presence est désormais disponible pour les utilisateurs professionnels éligibles dans le cadre dun programme de disponibilité générale limitée.
Voici un extrait de l'annonce d'OpenAI :
Présentation d'OpenAI Presence
Le défi pour les entreprises nest plus de prouver que les agents IA peuvent fonctionner, mais de les rendre suffisamment fiables pour effectuer des tâches à forte valeur ajoutée en environnement de production. Le comportement des agents doit également sadapter à lévolution des produits, des politiques et des comportements des utilisateurs. Cela nécessite bien plus quun simple modèle : il faut disposer des systèmes, des évaluations et de lexpertise en matière de déploiement nécessaires pour améliorer les agents à mesure que ces conditions changent, sans pour autant renoncer au contrôle.
Nous lançons OpenAI Presence, un produit éprouvé qui aide les entreprises à déployer des agents IA fiables, capables de répondre à des questions, de résoudre des problèmes, dutiliser les systèmes de lentreprise, de prendre des mesures approuvées et de faire appel à des humains lorsque cela est nécessaire. Éprouvé au fil dannées de collaboration avec des clients à léchelle de lentreprise, Presence associe le raisonnement du modèle à des politiques, des garde-fous et des règles descalade qui garantissent la précision et la performance.
Chaque déploiement commence par une tâche spécifique, telle que la résolution de problèmes de facturation, le traitement des demandes dindemnisation ou la résolution des demandes dassistance informatique des employés. Lagent ne reçoit que les connaissances et laccès aux systèmes nécessaires à cette tâche. Lentreprise définit les politiques : ce que lagent peut faire, quand il a besoin dune autorisation et quand un humain doit prendre le relais. Après le lancement, les sessions en production et les escalades révèlent des lacunes. Codex propose des mises à jour que les équipes peuvent tester et approuver, aidant ainsi lagent à sadapter à mesure que le comportement des clients évolue.
OpenAI travaille aux côtés de chaque client pour identifier chaque workflow à forte valeur ajoutée, relier les connaissances et les systèmes nécessaires, définir les autorisations et les politiques, tester lagent et le mettre en production. À mesure que le déploiement sétend, OpenAI et certains intégrateurs de systèmes peuvent continuer à laccompagner. Presence a été développé en étroite collaboration avec léquipe de recherche dOpenAI ; les enseignements généraux tirés de chaque déploiement alimentent la recherche et le développement continus du produit, et permettent de laméliorer au fil du temps pour tous les clients.
Disponible dès aujourdhui pour les agents vocaux et de chat
Aujourdhui, Presence prend en charge les interactions en temps réel par voix et par chat, notamment le service client, la prospection commerciale et les workflows internes à haut risque. Un client peut lutiliser pour résoudre un problème de facturation : de la compréhension de la demande et de la vérification de lidentité du client à la consultation des informations de compte, en passant par lapplication de la politique de lentreprise et la mise en uvre dune action approuvée.
Les entreprises décident des éléments qui restent constants dun déploiement à lautre tels que les politiques, les évaluations et les règles descalade et de ceux qui doivent être adaptés à chaque workflow ou canal. Cela permet aux équipes de sappuyer sur ce qui fonctionne et détendre leur utilisation à de nouveaux cas dutilisation sans repartir de zéro.
Presence rassemble les composants dont les équipes ont besoin pour faire fonctionner les agents en production : politiques et procédures opérationnelles standard, garde-fous, actions approuvées, simulations, outils dévaluation et un processus damélioration alimenté par Codex.
Ensemble, ces composants aident les équipes à connecter les systèmes de lentreprise, à définir le comportement des agents, à évaluer leurs performances, à appliquer les...
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