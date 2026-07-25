Anthropic lance Claude Opus 5, un modèle d'IA qui, selon l'entreprise, offre la quasi-totalité des capacités de son modèle haut de gamme Claude Fable 5, mais à moitié prix

Anthropic, PBC est une société américaine dintérêt public spécialisée dans lIA, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et qui a été fondée dans le but de promouvoir la sécurité de lIA. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM). Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait la société spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.
Le vendredi 24 juillet 2026, Anthropic a dévoilé Claude Opus 5, le présentant comme un modèle dont les capacités se rapprochent de celles de Claude Fable 5, pour un prix deux fois moins élevé : 5 dollars par million de jetons d'entrée et 25 dollars par million de jetons de sortie, soit les mêmes tarifs que ceux pratiqués pour son prédécesseur, Opus 4.8.
Ce lancement intervient après une période mouvementée pour les modèles phares d'Anthropic. Au début du mois de juillet, le gouvernement américain a levé les restrictions à l'exportation sur Fable 5 et Mythos 5, mettant ainsi fin à une suspension de 18 jours déclenchée par une directive gouvernementale liée à des préoccupations en matière de cybersécurité. Cette suspension faisait suite à la découverte par des chercheurs d'Amazon, dans Fable 5, d'une méthode de contournement (jailbreak) capable de générer du code permettant d'exploiter des vulnérabilités logicielles jugées dangereuses.
Claude Opus 5 est en cours de déploiement sur l'ensemble des plateformes d'Anthropic, où il devient le modèle par défaut sur Claude Max, l'abonnement grand public phare de l'entreprise, et occupe la première place parmi les modèles proposés sur Claude Pro. Fable 5, lancé en juin, est rappelons-le, proposé au prix de 10 dollars par million de jetons d'entrée et de 50 dollars par million de jetons de sortie.
« Claude Opus 5 est disponible dès aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle réfléchi et proactif qui se rapproche des capacités d'intelligence de pointe de Claude Fable 5, pour la moitié du prix », a déclaré Anthropic dans un communiqué. « Opus 5 est conçu pour une utilisation quotidienne : il est plus performant que les autres modèles. C'est le nouveau modèle par défaut sur Claude Max, et le modèle le plus puissant sur Claude Pro. »
Performances et rapport coût-efficacité
Claude Opus 5 offre des performances nettement améliorées pour un coût identique à celui de son prédécesseur, Opus 4.8. Concernant les benchmarks liés au codage et au travail intellectuel, notamment Frontier-Bench et GDPval-AA, Anthropic affirme quOpus 5 établit de nouveaux records de performance, même si lentreprise reconnaît quil reste en retrait par rapport à Mythos 5 pour les tâches de cybersécurité.
Sur Frontier-Bench v0.1, Opus 5 surpasse tous les autres modèles et affiche des performances plus de deux fois supérieures à celles dOpus 4.8, pour un coût par tâche inférieur. Le modèle a obtenu un score de 43,3 %, contre 18,7 % pour Opus 4.8 et 33,7 % pour Fable 5, a précisé l'entreprise.
Sur CursorBench 3.2, à effort maximal, le modèle affiche des performances à moins de 0,5 % du score maximal de Fable 5, mais à un coût par tâche deux fois moins élevé ; il atteint également de meilleures performances à un coût donné que tous les autres modèles aux niveaux deffort « high », « xhigh » et « max ».
Selon Anthropic, des résultats similaires sont obersvées dans le domaine du travail intellectuel et des tâches de résolution de problèmes. Par exemple :
- Sur ARC-AGI 3, un test dévaluation où le modèle doit résoudre des problèmes inédits, le score dOpus 5 est trois fois supérieur à celui du deuxième meilleur modèle.
- Sur Zapier AutomationBench, qui évalue la capacité des modèles à mener à bien des tâches métier de A à Z, le taux de réussite dOpus 5 est environ 1,5 fois supérieur à celui du deuxième meilleur modèle, pour un coût par tâche identique. Même avec le réglage deffort le plus bas, Opus 5 a réussi plus de tâches que nimporte lequel des autres modèles.
- Sur OSWorld 2.0, un benchmark dutilisation informatique, Opus 5 a surpassé le meilleur résultat de Fable 5 pour un coût représentant environ un tiers de celui-ci.
Pour les tâches de recherche scientifique, Opus 5 offre une amélioration significative par rapport à Opus 4.8. Le modèle affiche de meilleures performances quOpus 4.8 dans chacune des évaluations en sciences de la vie menées par Anthropic, couvrant des domaines tels que la biologie structurale, la chimie organique et la bio-informatique. Des progrès notables ont été enregistrés dans les tâches de chimie organique, telles que la déduction de structures moléculaires à partir de données spectroscopiques (Opus 5 a obtenu un score supérieur de 10,2 points de pourcentage à celui d'Opus 4.8 lors du test de référence interne), ainsi que dans les tâches liées aux protéines, comme la prédiction de l'impact des variations de la séquence d'une protéine sur son fonctionnement (le score du modèle est supérieur de 7,7 points de pourcentage dans ce domaine).
Opus 5 est également capable de produire des résultats visuels bien plus impressionnants.
Travailler avec Claude Opus 5
Anthropic présente Opus 5 comme étant adapté à une utilisation professionnelle quotidienne plutôt quaux tâches autonomes de longue durée, pour lesquelles, selon lentreprise, Fable 5 reste le meilleur choix. Les clients peuvent régler un « effort dial » intégré au modèle, en réduisant la qualité de sortie pour obtenir des réponses plus rapides et une consommation de jetons moindre.
L'entreprise d'IA indique également que le modèle « fait preuve dune bien plus grande rigueur dans la vérification de son travail et procède à des itérations minutieuses jusquà ce quil parvienne au résultat escompté ».
Lors des évaluations et des tests en accès anticipé, Anthropic affirme avoir constaté de nombreux exemples de l'autonomie et de la rigueur d'Opus 5, notamment les suivants :
- Dans le cadre d'une tâche de Frontier-Bench, Opus 5 a reçu le dessin d'une pièce mécanique et a été chargé d'écrire un code permettant de la reconstituer sous la forme d'un modèle 3D dans FreeCAD. Le modèle navait cependant aucun moyen daccéder directement au dessin. Opus 5 a réagi en développant son propre pipeline de vision par ordinateur pour extraire la géométrie à partir des pixels bruts, puis a reconstruit la pièce mécanique dans son intégralité. Il y est parvenu à plusieurs reprises.
- Face à un véritable bug dans un gestionnaire de paquets open source très répandu, Opus 5 en a identifié la cause première et a corrigé un cas limite que le correctif proposé par la communauté avait omis. Un concurrent s'est contenté de corriger le symptôme apparent (et non la cause sous-jacente), puis a déclaré que le bug était résolu.
- Un ingénieur travaillant dans une société de négoce a utilisé Opus 5 pour créer, en une seule session, un flux de données de marché destiné à une nouvelle bourse. Les modèles précédents navaient pas réussi à mener à bien cette tâche, même en sappuyant sur les plans détaillés fournis par lingénieur. En labsence de flux en temps réel permettant de valider le résultat, Opus 5 a réussi à développer son propre environnement de test afin de vérifier que son code analysait correctement les données de la bourse.
Les clients ayant bénéficié dun accès anticipé ont évoqué les gains defficacité avec une précision inhabituelle. Niko Grupen, responsable de la recherche appliquée au sein du cabinet dIA juridique Harvey, a indiqué quOpus 5 offrait une qualité de sortie équivalente à celle dOpus 4.8 fonctionnant à sa capacité maximale de raisonnement, tout en réduisant de 26 % la consommation moyenne de jetons. Wade Foster, PDG de Zapier, a déclaré que le modèle avait mené à bien, de bout en bout, un workflow complet de prévention du désabonnement sur AutomationBench, la plateforme de son entreprise une tâche à laquelle les modèles précédents avaient échoué sans consommer plus de jetons que les modèles Claude antérieurs.
Alignement et sécurité
Selon un audit comportemental interne mené par Anthropic, Opus 5 a obtenu de meilleurs résultats en matière dalignement que tous les modèles précédents, y compris Opus 4.8, Sonnet 5 et Fable 5, en présentant les taux les plus faibles de comportements trompeurs et la plus grande résistance aux tentatives de manipulation. Selon Anthropic, Opus 5 est également son modèle le plus sûr à ce jour pour éviter les actions imprudentes susceptibles dentraîner des effets secondaires difficiles à inverser.
Lors dévaluations rigoureuses menées par Anthropic en collaboration avec des partenaires du secteur privé et des pouvoirs publics, la start-up d'IA a constaté quOpus 5 restait en retrait par rapport à Mythos 5, tant dans le domaine de la recherche biologique que dans celui de la cybersécurité offensive.
Anthropic a déclaré avoir délibérément privé Opus 5 d'une formation axée sur la cybersécurité, une décision qui reflète son approche avec Opus 4.8. Toutefois, les performances du modèle en matière de cybersécurité se sont améliorées, se rapprochant de Mythos 5 en ce qui concerne la détection des failles de cybersécurité. L'entreprise a néanmoins indiqué qu'Opus 5 restait nettement en retrait par rapport à Mythos 5 en ce qui concerne l'exploitation de ces failles, c'est-à-dire leur transformation en menaces cybernétiques concrètes.
Cette caractéristique du modèle a été évaluée par Anthropic sur OSS-Fuzz, un test dévaluation qu'elle a mis au point pour déterminer...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.