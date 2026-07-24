IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

GLM 5.2, l'un des modèles d'IA chinois dont Sam Altman souhaite l'interdiction, a sauvé Hugging Face, la plus grande base de données mondiale de modèles d'IA, d'une catastrophe dont OpenAI est responsable

Le , par Jade Emy
11 commentaires

0PARTAGES

4  0 
Le modèle dIA dOpenAI, dirigé par Sam Altman, a récemment pénétré dans les systèmes de Hugging Face, une plateforme open source dédiée à lIA et à lapprentissage automatique. Mais lorsque Hugging Face a tenté de riposter en utilisant les meilleurs modèles dIA américains, ceux-ci nont pas su distinguer les attaquants des défenseurs. Hugging Face sest alors tourné vers GLM 5.2, un modèle dIA chinois open source, pour analyser lattaque et y mettre fin. Selon les experts, les modèles américains ont rencontré des difficultés en raison de leurs propres mécanismes de sécurité intégrés. Lironie est criante : les dirigeants dOpenAI ont fait pression sur le gouvernement américain pour quil restreigne laccès à des modèles chinois ouverts comme celui-ci.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série de grands modèles de langage GPT. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (CEO) de la société dIA OpenAI. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de lessor de lIA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022. En 2023, il a été évincé par le conseil dadministration de lorganisation pour ne pas avoir fait preuve dune « franchise constante ». Cette décision a suscité une vive levée de boucliers de la part des employés et des investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration dAltman cinq jours plus tard et à la formation dun nouveau conseil dadministration.

Le 21 juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés  notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation  sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA, Hugging Face. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.

Clem Delangue, cofondateur et PDG, Hugging Face avait alors réagi : « Cet incident, peut-être le premier du genre, confirme une conviction que nous défendons depuis longtemps : la sécurité de lIA ne sera pas assurée par une seule entreprise travaillant en secret. Elle sera assurée de manière ouverte, collaborative, avec un large accès à lIA pour tous les défenseurs, partout dans le monde. » Récemment, Hugging Face a révélé sêtre tourné vers GLM 5.2, un modèle dIA chinois open source, pour analyser lattaque et y mettre fin.


GLM-5.2 a sauvé Hugging Face d'une cyberattaque de GPT-5.6 Sol d'OpenAI

En juin 2026, Z.ai a annoncé la sortie de GLM-5.2, un nouveau modèle de langage à poids ouverts comptant 744 milliards de paramètres. Disponible sur Hugging Face, GLM-5.2 s'impose désormais comme la référence dominante parmi les IA en accès libre. Bien qu'il conserve la même architecture que son prédécesseur, GLM-5.2 affiche des progrès fulgurants en matière de raisonnement scientifique et de capacités agentiques, rivalisant même avec des modèles propriétaires de premier plan. Son efficacité repose sur une fenêtre de contexte élargie à un million de tokens et une précision accrue qui réduit significativement les hallucinations. Le nouveau modèle GLM-5.2 à poids ouverts de Z.ai a surpassé GPT-5.5 d'OpenAI dans plusieurs tests de performance en codage à long terme, pour un coût six fois moindre.

Le modèle dIA dOpenAI, dirigé par Sam Altman, a récemment pénétré dans les systèmes de Hugging Face, menant de son propre chef une cyberattaque, sans quaucun humain ne lui en ait donné lordre. Les modèles impliqués étaient GPT-5.6 Sol, un modèle axé sur la cybersécurité récemment lancé par le créateur de ChatGPT, et un deuxième modèle, plus puissant, qui na pas encore été rendu public. Lentreprise a indiqué que les deux modèles avaient agi de leur propre chef et sétaient introduits dans le système de Hugging Face sans en avoir reçu lordre.

Mais lorsque Hugging Face, une plateforme open source dédiée à lIA et à lapprentissage automatique, a tenté de riposter en utilisant les meilleurs modèles dIA américains, ceux-ci nont pas su distinguer les attaquants des défenseurs. Hugging Face sest alors tourné vers GLM 5.2, un modèle dIA chinois open source, pour analyser lattaque et y mettre fin. Le modèle chinois a permis danalyser plus de 17 000 traces laissées par les attaquants. Lironie est criante : les dirigeants dOpenAI ont fait pression sur le gouvernement américain pour quil restreigne laccès à des modèles chinois ouverts comme celui-ci, alors que cest précisément ce type de modèle qui a sauvé la propre victime dOpenAI.

Selon les experts, les modèles américains ont rencontré des difficultés en raison de leurs propres mécanismes de sécurité intégrés, qui sont plus stricts et plus coûteux à contourner que ceux du modèle open source chinois. Hugging Face a indiqué dans son rapport dincident que les entreprises devraient disposer « dun modèle performant, capable de fonctionner sur leur propre infrastructure, validé et prêt à lemploi avant quun incident ne se produise ».

Hugging Face a publié son rapport dincident le jour même où la start-up chinoise Moonshot AI a dévoilé son modèle Kimi K3, quelle qualifie de plus grand modèle dIA à poids ouverts au monde. Cette annonce a secoué les marchés mondiaux. Les actions des concurrents chinois Zhipu et MiniMax ont chuté respectivement de 28,4 % et 15,6 % à la Bourse de Hong Kong. Celles de Z.ai, le laboratoire à lorigine de GLM 5.2, ont également reculé de 28,4 %.

Le débat sur les modèles chinois à poids ouverts s'intensifie depuis plusieurs semaines. Dean W. Ball, responsable des perspectives stratégiques chez OpenAI, avait fait valoir que le gouvernement américain devrait exercer une pression réglementaire contre ces modèles, car ils sont en concurrence sur les prix avec les laboratoires américains de pointe. Ball est par la suite revenu sur cette affirmation. L'administration Trump envisageait d'interdire Kimi K3 et les modèles chinois similaires, bien que le ministère du Commerce ne devrait pas prendre de mesures à ce sujet dans l'immédiat.

La situation rappelle les déclarations de Sam Altman en décembre 2024. Le PDG d'OpenAI avait déclaré qu'il espère que les chercheurs trouveront un moyen d'empêcher l'IA de détruire l'humanité. Il a ajouté que l'IA pourrait être suffisamment intelligente pour résoudre les conséquences des avancées rapides dans le paysage, y compris la destruction de l'humanité. En outre, Sam Altman estimait que l'AGI pourrait voir le jour plus tôt que prévu, ajoutant que « les craintes exprimées en matière de sécurité ne se manifesteront pas à ce moment-là ». Il semble avoir vu juste, les craintes intervenant bien avant l'arrivée de l'AGI et provenant même des modèles d'OpenAI de Sam Altman.

Source : Rapport d'Hugging Face

Et vous ?

Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Selon des chercheurs en sécurité, GLM-5.2 de la start-up chinoise spécialisée dans l'IA Z.ai est désormais capable de rivaliser avec Claude Mythos en matière de détection de failles de sécurité logicielle

Le projet de loi « AI Kill Switch Act » permettra à l'administration Trump d'ordonner la mise hors service de systèmes d'IA devenus incontrôlables, notamment de décider quand une IA doit être mise hors service

Un agent IA mène la « première » attaque par ransomware de bout en bout, de l'exploitation d'une faille de sécurité à l'extorsion finale de fonds. Les chercheurs alertent sur une menace de sécurité majeure

La Chine a pratiquement effacé l'avance historique des États-Unis en matière d'IA et son vivier de talents ne cesse de s'agrandir, tandis que l'attractivité américaine pour les talents mondiaux s'érode
Vous avez lu gratuitement 1 210 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

11 commentaires
Commenter Signaler un problème