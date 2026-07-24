OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, en particulier la série de grands modèles de langage GPT. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.
Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (CEO) de la société dIA OpenAI. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de lessor de lIA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022. En 2023, il a été évincé par le conseil dadministration de lorganisation pour ne pas avoir fait preuve dune « franchise constante ». Cette décision a suscité une vive levée de boucliers de la part des employés et des investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration dAltman cinq jours plus tard et à la formation dun nouveau conseil dadministration.
Le 21 juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA, Hugging Face. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.
Clem Delangue, cofondateur et PDG, Hugging Face avait alors réagi : « Cet incident, peut-être le premier du genre, confirme une conviction que nous défendons depuis longtemps : la sécurité de lIA ne sera pas assurée par une seule entreprise travaillant en secret. Elle sera assurée de manière ouverte, collaborative, avec un large accès à lIA pour tous les défenseurs, partout dans le monde. » Récemment, Hugging Face a révélé sêtre tourné vers GLM 5.2, un modèle dIA chinois open source, pour analyser lattaque et y mettre fin.
GLM-5.2 a sauvé Hugging Face d'une cyberattaque de GPT-5.6 Sol d'OpenAI
En juin 2026, Z.ai a annoncé la sortie de GLM-5.2, un nouveau modèle de langage à poids ouverts comptant 744 milliards de paramètres. Disponible sur Hugging Face, GLM-5.2 s'impose désormais comme la référence dominante parmi les IA en accès libre. Bien qu'il conserve la même architecture que son prédécesseur, GLM-5.2 affiche des progrès fulgurants en matière de raisonnement scientifique et de capacités agentiques, rivalisant même avec des modèles propriétaires de premier plan. Son efficacité repose sur une fenêtre de contexte élargie à un million de tokens et une précision accrue qui réduit significativement les hallucinations. Le nouveau modèle GLM-5.2 à poids ouverts de Z.ai a surpassé GPT-5.5 d'OpenAI dans plusieurs tests de performance en codage à long terme, pour un coût six fois moindre.
Le modèle dIA dOpenAI, dirigé par Sam Altman, a récemment pénétré dans les systèmes de Hugging Face, menant de son propre chef une cyberattaque, sans quaucun humain ne lui en ait donné lordre. Les modèles impliqués étaient GPT-5.6 Sol, un modèle axé sur la cybersécurité récemment lancé par le créateur de ChatGPT, et un deuxième modèle, plus puissant, qui na pas encore été rendu public. Lentreprise a indiqué que les deux modèles avaient agi de leur propre chef et sétaient introduits dans le système de Hugging Face sans en avoir reçu lordre.
Mais lorsque Hugging Face, une plateforme open source dédiée à lIA et à lapprentissage automatique, a tenté de riposter en utilisant les meilleurs modèles dIA américains, ceux-ci nont pas su distinguer les attaquants des défenseurs. Hugging Face sest alors tourné vers GLM 5.2, un modèle dIA chinois open source, pour analyser lattaque et y mettre fin. Le modèle chinois a permis danalyser plus de 17 000 traces laissées par les attaquants. Lironie est criante : les dirigeants dOpenAI ont fait pression sur le gouvernement américain pour quil restreigne laccès à des modèles chinois ouverts comme celui-ci, alors que cest précisément ce type de modèle qui a sauvé la propre victime dOpenAI.
Selon les experts, les modèles américains ont rencontré des difficultés en raison de leurs propres mécanismes de sécurité intégrés, qui sont plus stricts et plus coûteux à contourner que ceux du modèle open source chinois. Hugging Face a indiqué dans son rapport dincident que les entreprises devraient disposer « dun modèle performant, capable de fonctionner sur leur propre infrastructure, validé et prêt à lemploi avant quun incident ne se produise ».
Hugging Face a publié son rapport dincident le jour même où la start-up chinoise Moonshot AI a dévoilé son modèle Kimi K3, quelle qualifie de plus grand modèle dIA à poids ouverts au monde. Cette annonce a secoué les marchés mondiaux. Les actions des concurrents chinois Zhipu et MiniMax ont chuté respectivement de 28,4 % et 15,6 % à la Bourse de Hong Kong. Celles de Z.ai, le laboratoire à lorigine de GLM 5.2, ont également reculé de 28,4 %.
Le débat sur les modèles chinois à poids ouverts s'intensifie depuis plusieurs semaines. Dean W. Ball, responsable des perspectives stratégiques chez OpenAI, avait fait valoir que le gouvernement américain devrait exercer une pression réglementaire contre ces modèles, car ils sont en concurrence sur les prix avec les laboratoires américains de pointe. Ball est par la suite revenu sur cette affirmation. L'administration Trump envisageait d'interdire Kimi K3 et les modèles chinois similaires, bien que le ministère du Commerce ne devrait pas prendre de mesures à ce sujet dans l'immédiat.
La situation rappelle les déclarations de Sam Altman en décembre 2024. Le PDG d'OpenAI avait déclaré qu'il espère que les chercheurs trouveront un moyen d'empêcher l'IA de détruire l'humanité. Il a ajouté que l'IA pourrait être suffisamment intelligente pour résoudre les conséquences des avancées rapides dans le paysage, y compris la destruction de l'humanité. En outre, Sam Altman estimait que l'AGI pourrait voir le jour plus tôt que prévu, ajoutant que « les craintes exprimées en matière de sécurité ne se manifesteront pas à ce moment-là ». Il semble avoir vu juste, les craintes intervenant bien avant l'arrivée de l'AGI et provenant même des modèles d'OpenAI de Sam Altman.
Source : Rapport d'Hugging Face
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