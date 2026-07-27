L'introduction en bourse de SpaceX a eu lieu le 12 juin 2026. L'action de la société spatiale dirigée par Elon Musk est cotée sur le marché Nasdaq sous le ticker SPCX, avec un prix d'introduction initial de 135 dollars par action. En raison de l'engouement excessif des investisseurs, l'action SpaceX a grimpé en flèche, passant d'un cours d'ouverture de 151 dollars à un record historique de plus de 225 dollars, atteint quatre jours après l'introduction en bourse.
Tout semblait se dérouler comme prévu. L'acquisition stratégiquement programmée de Cursor AI quelques jours après l'IPO a convaincu encore plus d'investisseurs particuliers de se lancer dans l'aventure, croyant aux promesses audacieuses d'Elon Musk d'aller sur la Lune, tant financièrement que littéralement.
Mais cet enthousiasme initial a été de courte durée, et sest rapidement heurté à une réalité brutale. L'action est en baisse depuis plusieurs semaines, effaçant la quasi-totalité des gains réalisés par linvestisseur moyen qui avait acheté des actions après lintroduction en bourse. Et tous les investisseurs qui ont acheté près du pic atteint par le titre le 16 juin ont vu leurs investissements partir en fumée, une réponse cinglant à tout cet engouement refoulé.
L'effondrement de l'action SpaceX et la détresse des investisseurs
La dégringolade de l'action SpaceX s'est poursuivie presque sans interruption. Le prix d'offre initiale a été fixé à 135 dollars par action, valorisant l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars. Dès le premier jour, le titre a ouvert autour de 150 dollars pour clôturer près de 161 dollars. L'euphorie s'est poursuivie les deux jours suivants, au point que la valorisation boursière de SpaceX a dépassé celle d'Amazon, et même brièvement celle de Microsoft.
C'est durant cette période que le titre a atteint son plus haut niveau historique, avec un pic intrajournalier à 225,64 dollars quelques jours seulement après l'IPO. La tendance s'est inversée dès la semaine suivante : le titre a perdu 5 % le 17 juin, puis 3,6 % le lendemain, avant de connaître, après la pause du Juneteenth, sa pire séance : une chute brutale de 16,4 % le lundi 22 juin. Sur ces trois jours de baisse consécutifs, l'action a cédé près de 24 %.
Cela a effacé l'essentiel de son envolée initial, et ce, malgré son entrée dans les indices Nasdaq-100 et Russell 1000, qui aurait normalement dû soutenir le cours. L'action se négocie désormais à 115,07 dollars, soit une baisse de près de 50 % depuis son sommet historique du 16 juin.
« Elon ma ruiné. Il était censé nous emmener sur Mars et faire mordre la poussière aux vendeurs à découvert. Je détiens toujours 7 300 actions. Sil te plaît, Elon, reprends ton envol », a posté un utilisateur de Reddit sur le forum r/WallStreetBets, accompagné dune capture décran montrant une perte de près de 455 000 dollars canadiens sur des milliers dactions SpaceX. Sur X (ex-Twitter) d'Elon Musk, le moral des investisseurs est aussi au plus bas.
Sous une publication mettant en avant le vaisseau Starship de SpaceX au coucher du soleil, des adeptes d'Elon Musk, abattus, se lamentaient sur leur sort, suppliant lentreprise de se ressaisir. « Ce serait vraiment cool si ça arrêtait de seffondrer 30 % de positions courtes et une baisse de 40 % sur le mois », sest plaint un partisan du milliardaire. « Jai cru en vous et jai perdu plus de 20 000 dollars en un mois. Jespère vraiment que ça va remonter ».
L'enjeu crucial des prochains lancements et le cynisme de SpaceX
Le 23 juillet, lorsque SpaceX a annoncé quil reportait dun jour le lancement du treizième vol dessai de la fusée Starship, les internautes nont pas tardé à souligner que cette annonce avait été faite quelques minutes seulement après la clôture des marchés boursiers américains. Cela a déclenché des réactions sarcastiques en ligne de la part de la communauté, un utilisateur soulignant : « remarquez qu'ils attendent la fermeture du marché maintenant ».
Un autre a raillé cette manuvre en écrivant : « bien sûr, attendre la fermeture du marché pour annoncer lol comme si nous ne savions pas ce que la météo allait faire des heures à l'avance ». Le 13e vol dessai du Starship a finalement eu lieu le 24 juillet à 17h45, heure locale au Texas. Il s'est soldé par un succès partiel et un échec de récupération : le vaisseau a réussi sa mission principale, mais le propulseur Super Heavy a connu une défaillance.
Seuls 5 des 13 moteurs prévus pour la manuvre d'amerrissage se sont rallumés, ce qui a entraîné un amerrissage plus brutal que prévu dans le golfe du Mexique. Malgré ce problème, le vol a globalement été salué comme une avancée importante, notamment parce que c'était le deuxième vol de la version « V3 » du Starship et une étape clé dans le calendrier de la NASA, qui espère utiliser ce vaisseau géant pour ramener des astronautes sur la Lune.
L'avenir à court terme repose désormais sur les résultats de ses vols d'essai à venir. La réussite du prochain lancement du Starship sera déterminante et pourrait être le seul moyen de regagner la faveur des investisseurs. À l'inverse, un nouvel échec risquerait d'aggraver considérablement les difficultés financières de la société de fusées, l'éloignant encore davantage de la gigantesque valorisation de 2 000 milliards de dollars qu'Elon Musk avait promise.
La fortune d'Elon Musk a dégringolé aussi vite quelle a augmenté
Les fluctuations spectaculaires de SpaceX ont également généré lun des plus importants gains de richesse comptable de lhistoire. Selon le Bloomberg Billionaires Index, la fortune estimée dElon Musk sélevait en début dannée à près de 630 milliards de dollars, avant que la frénésie liée à lintroduction en bourse de SpaceX ne propulse brièvement sa fortune au-delà de 1 300 milliards de dollars, faisant de lui le premier trillionaire de l'histoire.
À mesure que le cours de l'action SpaceX dégringolait, cette richesse comptable sévaporait tout aussi rapidement. Au 27 juillet 2026, le Bloomberg Billionaires Index estime la fortune d'Elon Musk à environ 719 milliards de dollars, soit une baisse denviron 600 milliards de dollars en à peu près un mois.
Face à l'ampleur des pertes, Elon Musk a publié sur X : « (ancien) trillionaire ». Personne ne lancera sans doute une campagne GoFundMe pour lui. Cet épisode illustre la vitesse à laquelle les chiffres de fortune qui font la une des journaux peuvent évoluer. La principale leçon à tirer des débuts de SpaceX nest pas quElon Musk ait perdu son statut de trillionaire. Cest que leuphorie liée à une introduction en bourse dure rarement éternellement.
Les investisseurs avisés ont depuis longtemps mis en garde contre la tentation de se précipiter sur les introductions en bourse très médiatisées dès leurs premiers jours de cotation, et SpaceX en illustre parfaitement la raison. De meilleurs prix dentrée apparaissent souvent une fois que lengouement sest estompé et que les marchés commencent à se concentrer sur le potentiel réel de l'entreprise ou les fondamentaux, plutôt que sur les gros titres.
Selon les analystes de Wall Street, alors quAnthropic et OpenAI devraient tous deux lancer des introductions en bourse spectaculaires dans les mois à venir, les investisseurs auraient tout intérêt à se rappeler que la patience a toujours été lun des outils dinvestissement les plus précieux sur les marchés.
Musk perçu comme un manipulateur et un escroc par les critiques
Elon Musk est vivement critiqué dans la communauté, le milliardaire étant régulièrement qualifié de charlatan par les internautes. Les commentateurs considèrent que l'argent des investisseurs ne s'est pas volatilisé, mais qu'il a fini directement dans les poches du PDG et de ses investisseurs privilégiés de la première heure. Un critique résume cette dynamique de transfert de richesse en déclarant : « Elon Musk n'a pas perdu d'argent. Il a le leur ».
Les critiques prennent parfois une tournure très violente et personnelle. Par exemple, certains de ses détracteurs le qualifient de « fou dangereux dopé à la kétamine», tandis que d'autres s'étonnent avec sarcasme qu'investir dans l'entreprise d'un « escroc nazi » ait pu s'avérer être une mauvaise idée financière.
Au-delà du dirigeant, c'est l'ensemble de l'opération financière autour de SpaceX qui est dénoncée comme une vaste tromperie. Des observateurs...
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