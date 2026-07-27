Envoyé par Pierre Louis Chevalier Envoyé par - Falcon va se faire concurrencer par plusieurs pays.

Envoyé par Pierre Louis Chevalier Envoyé par - Starlink n'est pas rentable et se fait déjà concurrencer par d'autres réseaux.

Envoyé par Pierre Louis Chevalier Envoyé par - Grok est un bide et on est dans la bulle IA qui va bientôt s'écrouler, ou qui est déjà en train de s'écrouler.

Envoyé par Pierre Louis Chevalier Envoyé par - Starship coute des milliards et les USA et la NASA ne pourront jamais couvrir les couts de ce monstre, rien que ce machin ça suffira à faire couler Spacex définitivement.

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Beaucoup y travaillent, mais il y en a encore pour quelques années avant d'avoir quelque chose d'aussi rodé que Falcon 9, et si d'ici là Space X a réussi à industrialiser le Starship, ils auront encore une énorme longueur d'avance.C'est pourtant ce qui leur rapporte le plus en ce moment. Et des services non rentables au début qui le deviennent a terme, c'est pas impossible du tout. Et justement, le passage au Starship pour lancer la constellation Starlink pourrait fortement améliorer la rentabilité.Pour ce que donne la concurrence, on verra, mais elle arrive a peine, et est encore loin d'avoir la même capacité.Grok n'est pas l'IA la mieux placée actuellement mais c'est pas non plus un bide. Bien que ça ne serait pas pour me déplaire, la bulle IA n'est pas encore en train de s'écrouler et même si c'étail le cas, ça ne veut pas dire que Grok, n'y survivrait pas. On a bien eu des survivant de la bulles Web 2.0, dont Facebook qui reste un mastodonte malgré une introduction en bourse bien plus chaotique que Space X à l'heure actuelle.Le Starship coûte en effet extrêmement cher en développement, mais s'il atteint ses objectif, il peut réduire encore plus le coût de l'accès a l'espace que l'à fait Falcon 9, en permettant de transporter des charges utiles monstrueuses.Mine de rien le dernier vol d'essai de la semaine dernière, a été un franc succès (a l'exception de la dernière phase du retour du booster). On est encore dans les prototypes, mais il manque plus grand chose pour en arriver aux premières mises en orbite. Il semblerait que ça soit prévu pour le prochain vol.Bref tout ce que tu dis n'est pas faux, et je ne serais pas du tout surpris que ça advienne, au moins en partie, mais il manque du conditionnel à tous les étages. Tu assènes de manière un peu trop péremptoire, des événements absolument pas improbables, mais absolument pas garantis non plus.