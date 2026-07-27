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« Elon m'a ruiné » : les pertes financières colossales plongent les investisseurs de SpaceX dans le désarroi. Le cours de l'action a dégringolé de son pic de 225 dollars à un niveau lamentable de 110 dollars

Le , par Mathis Lucas
43 commentaires

24PARTAGES

14  1 
L'entreprise SpaceX d'Elon Musk subit un repli boursier significatif. Le cours de l'action s'est effondré de près de 50 % depuis son pic historique atteint le 16 juin 2026, plongeant les investisseurs individuels dans le désespoir face à l'ampleur de leurs pertes. Cette crise est alimentée par des échecs techniques répétés et des doutes croissants sur la valorisation réelle de l'entreprise d'Elon Musk. Les actionnaires critiquent désormais le manque de transparence concernant les retards de lancement du Starship. L'avenir financier de la société de fusées semble incertain face à la pression des vendeurs à découvert et à la concurrence internationale.

L'introduction en bourse de SpaceX a eu lieu le 12 juin 2026. L'action de la société spatiale dirigée par Elon Musk est cotée sur le marché Nasdaq sous le ticker SPCX, avec un prix d'introduction initial de 135 dollars par action. En raison de l'engouement excessif des investisseurs, l'action SpaceX a grimpé en flèche, passant d'un cours d'ouverture de 151 dollars à un record historique de plus de 225 dollars, atteint quatre jours après l'introduction en bourse.

Tout semblait se dérouler comme prévu. L'acquisition stratégiquement programmée de Cursor AI quelques jours après l'IPO a convaincu encore plus d'investisseurs particuliers de se lancer dans l'aventure, croyant aux promesses audacieuses d'Elon Musk d'aller sur la Lune, tant financièrement que littéralement.

Mais cet enthousiasme initial a été de courte durée, et sest rapidement heurté à une réalité brutale. L'action est en baisse depuis plusieurs semaines, effaçant la quasi-totalité des gains réalisés par linvestisseur moyen qui avait acheté des actions après lintroduction en bourse. Et tous les investisseurs qui ont acheté près du pic atteint par le titre le 16 juin ont vu leurs investissements partir en fumée, une réponse cinglant à tout cet engouement refoulé.

L'effondrement de l'action SpaceX et la détresse des investisseurs

La dégringolade de l'action SpaceX s'est poursuivie presque sans interruption. Le prix d'offre initiale a été fixé à 135 dollars par action, valorisant l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars. Dès le premier jour, le titre a ouvert autour de 150 dollars pour clôturer près de 161 dollars. L'euphorie s'est poursuivie les deux jours suivants, au point que la valorisation boursière de SpaceX a dépassé celle d'Amazon, et même brièvement celle de Microsoft.


C'est durant cette période que le titre a atteint son plus haut niveau historique, avec un pic intrajournalier à 225,64 dollars quelques jours seulement après l'IPO. La tendance s'est inversée dès la semaine suivante : le titre a perdu 5 % le 17 juin, puis 3,6 % le lendemain, avant de connaître, après la pause du Juneteenth, sa pire séance : une chute brutale de 16,4 % le lundi 22 juin. Sur ces trois jours de baisse consécutifs, l'action a cédé près de 24 %.

Cela a effacé l'essentiel de son envolée initial, et ce, malgré son entrée dans les indices Nasdaq-100 et Russell 1000, qui aurait normalement dû soutenir le cours. L'action se négocie désormais à 115,07 dollars, soit une baisse de près de 50 % depuis son sommet historique du 16 juin.

« Elon ma ruiné. Il était censé nous emmener sur Mars et faire mordre la poussière aux vendeurs à découvert. Je détiens toujours 7 300 actions. Sil te plaît, Elon, reprends ton envol », a posté un utilisateur de Reddit sur le forum r/WallStreetBets, accompagné dune capture décran montrant une perte de près de 455 000 dollars canadiens sur des milliers dactions SpaceX. Sur X (ex-Twitter) d'Elon Musk, le moral des investisseurs est aussi au plus bas.

Sous une publication mettant en avant le vaisseau Starship de SpaceX au coucher du soleil, des adeptes d'Elon Musk, abattus, se lamentaient sur leur sort, suppliant lentreprise de se ressaisir. « Ce serait vraiment cool si ça arrêtait de seffondrer 30 % de positions courtes et une baisse de 40 % sur le mois », sest plaint un partisan du milliardaire. « Jai cru en vous et jai perdu plus de 20 000 dollars en un mois. Jespère vraiment que ça va remonter ».

L'enjeu crucial des prochains lancements et le cynisme de SpaceX

Le 23 juillet, lorsque SpaceX a annoncé quil reportait dun jour le lancement du treizième vol dessai de la fusée Starship, les internautes nont pas tardé à souligner que cette annonce avait été faite quelques minutes seulement après la clôture des marchés boursiers américains. Cela a déclenché des réactions sarcastiques en ligne de la part de la communauté, un utilisateur soulignant : « remarquez qu'ils attendent la fermeture du marché maintenant ».

Un autre a raillé cette manuvre en écrivant : « bien sûr, attendre la fermeture du marché pour annoncer lol comme si nous ne savions pas ce que la météo allait faire des heures à l'avance ». Le 13e vol dessai du Starship a finalement eu lieu le 24 juillet à 17h45, heure locale au Texas. Il s'est soldé par un succès partiel et un échec de récupération : le vaisseau a réussi sa mission principale, mais le propulseur Super Heavy a connu une défaillance.

Seuls 5 des 13 moteurs prévus pour la manuvre d'amerrissage se sont rallumés, ce qui a entraîné un amerrissage plus brutal que prévu dans le golfe du Mexique. Malgré ce problème, le vol a globalement été salué comme une avancée importante, notamment parce que c'était le deuxième vol de la version « V3 » du Starship et une étape clé dans le calendrier de la NASA, qui espère utiliser ce vaisseau géant pour ramener des astronautes sur la Lune.

L'avenir à court terme repose désormais sur les résultats de ses vols d'essai à venir. La réussite du prochain lancement du Starship sera déterminante et pourrait être le seul moyen de regagner la faveur des investisseurs. À l'inverse, un nouvel échec risquerait d'aggraver considérablement les difficultés financières de la société de fusées, l'éloignant encore davantage de la gigantesque valorisation de 2 000 milliards de dollars qu'Elon Musk avait promise.

La fortune d'Elon Musk a dégringolé aussi vite quelle a augmenté

Les fluctuations spectaculaires de SpaceX ont également généré lun des plus importants gains de richesse comptable de lhistoire. Selon le Bloomberg Billionaires Index, la fortune estimée dElon Musk sélevait en début dannée à près de 630 milliards de dollars, avant que la frénésie liée à lintroduction en bourse de SpaceX ne propulse brièvement sa fortune au-delà de 1 300 milliards de dollars, faisant de lui le premier trillionaire de l'histoire.


À mesure que le cours de l'action SpaceX dégringolait, cette richesse comptable sévaporait tout aussi rapidement. Au 27 juillet 2026, le Bloomberg Billionaires Index estime la fortune d'Elon Musk à environ 719 milliards de dollars, soit une baisse denviron 600 milliards de dollars en à peu près un mois.

Face à l'ampleur des pertes, Elon Musk a publié sur X : « (ancien) trillionaire ». Personne ne lancera sans doute une campagne GoFundMe pour lui. Cet épisode illustre la vitesse à laquelle les chiffres de fortune qui font la une des journaux peuvent évoluer. La principale leçon à tirer des débuts de SpaceX nest pas quElon Musk ait perdu son statut de trillionaire. Cest que leuphorie liée à une introduction en bourse dure rarement éternellement.

Les investisseurs avisés ont depuis longtemps mis en garde contre la tentation de se précipiter sur les introductions en bourse très médiatisées dès leurs premiers jours de cotation, et SpaceX en illustre parfaitement la raison. De meilleurs prix dentrée apparaissent souvent une fois que lengouement sest estompé et que les marchés commencent à se concentrer sur le potentiel réel de l'entreprise ou les fondamentaux, plutôt que sur les gros titres.

Selon les analystes de Wall Street, alors quAnthropic et OpenAI devraient tous deux lancer des introductions en bourse spectaculaires dans les mois à venir, les investisseurs auraient tout intérêt à se rappeler que la patience a toujours été lun des outils dinvestissement les plus précieux sur les marchés.

Musk perçu comme un manipulateur et un escroc par les critiques

Elon Musk est vivement critiqué dans la communauté, le milliardaire étant régulièrement qualifié de charlatan par les internautes. Les commentateurs considèrent que l'argent des investisseurs ne s'est pas volatilisé, mais qu'il a fini directement dans les poches du PDG et de ses investisseurs privilégiés de la première heure. Un critique résume cette dynamique de transfert de richesse en déclarant : « Elon Musk n'a pas perdu d'argent. Il a le leur ».

Les critiques prennent parfois une tournure très violente et personnelle. Par exemple, certains de ses détracteurs le qualifient de « fou dangereux dopé à la kétamine», tandis que d'autres s'étonnent avec sarcasme qu'investir dans l'entreprise d'un « escroc nazi » ait pu s'avérer être une mauvaise idée financière.

Au-delà du dirigeant, c'est l'ensemble de l'opération financière autour de SpaceX qui est dénoncée comme une vaste tromperie. Des observateurs...
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43 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 14:19
« Elon ma ruiné. Il était censé nous emmener sur Mars et faire mordre la poussière aux vendeurs à découvert. Je détiens toujours 7 300 actions. Sil te plaît, Elon, reprends ton envol »
Alors là franchement je ne sais plus si il faut en rire ou en pleurer!

On peut assurément répondre à ce "malheureux" investisseur: C'est pas Elron qui t'a ruiné mais ta propre connerie!!!

Où est-ce que c'est écrit que l'on gagne à tous les coups en bourse?

Le terme "JOUER en bourse" a pourtant un sens qui répond à la réalité.

---

Les pertes financières colossales plongent les investisseurs de SpaceX dans le désarroi
Pour info, ces "pertes colossales" (dettes cumulées de 29 milliards de dollars) étaient déjà parfaitement connues avant l'entrée en bourse... SpaceX n'a jamais caché sa situation... D'ailleurs quelle est la raison principale d'une entrée en bourse? Obtenir du financement!!!!!!!!!!

Seulement les pseudo-investisseurs ont préféré faire confiance aux charlatans (les banques touchant des commissions de SpaceX parce que assurant l'entrée en bourse) plutôt qu'aux analystes indépendants
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 16:15
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
J'apprécie vraiment les projets d'Elon Musk, mais je n'ai pas investi car il était évident que l'action était surévalué.

Il ne peuvent s'en prendre qu'à eux même : On n'investit pas sans connaitre un minimum le secteur.
Même pas besoin de connaître le secteur!

La valeur des actions SpaceX correspondait lors de l'entrée en bourse à un PER supérieur à 90 (obtenu d'ailleurs en "bricolant" les comptes puisque dans la réalité SpaceX ne fait pas de bénéfice et donc le PER ne devrait même pas être calculable)!!!

Le PER, ou Price Earning Ratio (en français, ratio cours sur bénéfices), est un indicateur financier clé en bourse qui se calcule en divisant le cours d'une action par son bénéfice net par action.

Le monde de la financer considère qu'un PER acceptable est inférieur à 20 (plutôt entre 10 et 17)... L'action SpaceX était donc sur-évaluée d'un facteur 9 à 10!!!

Que vont dire les investisseurs si l'action SpaceX descend à 25 dollars par action?
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Pierre Louis Chevalier
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 14:44
Quadruple Bulle :

- Falcon va se faire concurrencer par plusieurs pays.
- Starlink n'est pas rentable et se fait déjà concurrencer par d'autres réseaux.
- Grok est un bide et on est dans la bulle IA qui va bientôt s'écrouler, ou qui est déjà en train de s'écrouler.
- Starship coute des milliards et les USA et la NASA ne pourront jamais couvrir les couts de ce monstre, rien que ce machin ça suffira à faire couler Spacex définitivement.

Comment les gens sont-ils aussi stupides pour investir dans ce titre en carton ? sa vrai valeur c'est même pas 10% du prix de lancement, en vrai si ça reste en déficit ça vaux rien, zéro.
100% du business de SpaceX est une aberration écologique, avec des centres de données alimentés par des turbines à gaz, une honte...
4  1 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 15:18
J'apprécie vraiment les projets d'Elon Musk, mais je n'ai pas investi car il était évident que l'action était surévalué.

Il ne peuvent s'en prendre qu'à eux même : On n'investit pas sans connaitre un minimum le secteur.
2  0 
Pierre Louis Chevalier
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 18:24
Citation Envoyé par vanquish Voir le message
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
C'est même la machine à cash de SpaceX.
Starlink a généré 11,4 milliards de dollars de revenus en 2025.
Des revenus c'est pas des bénéfices, les satellites Starlink tombent par centaine ou tombent en panne il faut les remplacer ça coute une fortune, et le CA est plafonné dans la plupart des zones la bande passante est déjà saturée il ne peuvent plus rajouter de clients au risque de mécontenter tous les clients existants.

Pour le groupe SpaceX la situation est désastreuse, ça viens de tomber aujourd'hui :

L'entreprise d'Elon Musk a essuyé une perte nette de 4,28 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 4,69 milliards de dollars
La perte est colossale et rien ne peux la compenser, ni a court terme ni a long terme.

L'action SpaceX va continuer de chuter, et des financiers ont annoncé publiquement avoir shorté toute la bulle IA, c'est a dire "jouer a la baisse" (vente a découvert) donc pour eux la bulle IA va s'effondrer, en entrainant tous le NASDAQ, voir le S&P 500 et donc par effet boule de neige toutes les bourses mondiales.
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Uther
Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 16:31
Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
- Falcon va se faire concurrencer par plusieurs pays.
Beaucoup y travaillent, mais il y en a encore pour quelques années avant d'avoir quelque chose d'aussi rodé que Falcon 9, et si d'ici là Space X a réussi à industrialiser le Starship, ils auront encore une énorme longueur d'avance.

Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
- Starlink n'est pas rentable et se fait déjà concurrencer par d'autres réseaux.
C'est pourtant ce qui leur rapporte le plus en ce moment. Et des services non rentables au début qui le deviennent a terme, c'est pas impossible du tout. Et justement, le passage au Starship pour lancer la constellation Starlink pourrait fortement améliorer la rentabilité.
Pour ce que donne la concurrence, on verra, mais elle arrive a peine, et est encore loin d'avoir la même capacité.

Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
- Grok est un bide et on est dans la bulle IA qui va bientôt s'écrouler, ou qui est déjà en train de s'écrouler.
Grok n'est pas l'IA la mieux placée actuellement mais c'est pas non plus un bide. Bien que ça ne serait pas pour me déplaire, la bulle IA n'est pas encore en train de s'écrouler et même si c'étail le cas, ça ne veut pas dire que Grok, n'y survivrait pas. On a bien eu des survivant de la bulles Web 2.0, dont Facebook qui reste un mastodonte malgré une introduction en bourse bien plus chaotique que Space X à l'heure actuelle.

Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
- Starship coute des milliards et les USA et la NASA ne pourront jamais couvrir les couts de ce monstre, rien que ce machin ça suffira à faire couler Spacex définitivement.
Le Starship coûte en effet extrêmement cher en développement, mais s'il atteint ses objectif, il peut réduire encore plus le coût de l'accès a l'espace que l'à fait Falcon 9, en permettant de transporter des charges utiles monstrueuses.
Mine de rien le dernier vol d'essai de la semaine dernière, a été un franc succès (a l'exception de la dernière phase du retour du booster). On est encore dans les prototypes, mais il manque plus grand chose pour en arriver aux premières mises en orbite. Il semblerait que ça soit prévu pour le prochain vol.

Bref tout ce que tu dis n'est pas faux, et je ne serais pas du tout surpris que ça advienne, au moins en partie, mais il manque du conditionnel à tous les étages. Tu assènes de manière un peu trop péremptoire, des événements absolument pas improbables, mais absolument pas garantis non plus.
1  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 18:58
Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
La perte est colossale et rien ne peux la compenser, ni a court terme ni a long terme.
SpaceX n'arrive pas à juguler ses dettes que la société accumule depuis 25 ans et cela n'est pas près de s'améliorer:

1. StarLink (appartenant à SpaceX) dispose actuellement d'une constellation d'environ 8 000 satellites alors qu'ils disaient vouloir 42 000 satellites, mieux il y a un peu plus de 1 mois, ils ont annoncé vouloir mettre en orbite 100 000 satellites!!!

Inutile de dire que si SpaceX multiplie le nombre de satellites en orbite, cela ne multipliera pas le nombre de clients et donc les revenus, mais bien les coûts du système de manière astronomique

2. Starlink annonce avoir 10 millions d'abonnés et cela ne va pas augmenter pour la bonne et simple raison que les concurrents arrivent sur le marché comme l'américain Amazon, plusieurs sociétés chinoises et même les européens qui se vantent vouloir mettre en oeuvre la constellation IRIS² (Infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite) pour assurer un réseau de télécommunication satellitaire européen afin d'assurer son indépendance des puissances étrangères à partir de 2030-2032.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 19:08
Citation Envoyé par Uther Voir le message
Beaucoup y travaillent, mais il y en a encore pour quelques années avant d'avoir quelque chose d'aussi rodé que Falcon 9, et si d'ici là Space X a réussi à industrialiser le Starship, ils auront encore une énorme longueur d'avance.

C'est pourtant ce qui leur rapporte le plus en ce moment. Et des services non rentables au début qui le deviennent a terme, c'est pas impossible du tout. Et justement, le passage au Starship pour lancer la constellation Starlink pourrait fortement améliorer la rentabilité.
Pour ce que donne la concurrence, on verra, mais elle arrive a peine, et est encore loin d'avoir la même capacité.
Non, vous mélangez des pommes et des torchons.

Starship est un lanceur lourd qui n'est pas du tout adapté à l'installation de satellites en orbite basse. Starship est destiné à lancer des charges lourdes à une distance importante pour des missions lunaires ou martiennes.

Le poids des satellites qu'une Starship mettraient en orbite est extrêmement faible par rapport au poids total du lanceur et plus votre lanceur est lourd plus vous devez augmenter le poids de ce même lanceur en carburant (c'est justement pour cela que les lanceurs ont plusieurs étages et lâche un étage pour s'alléger quand le carburant qui s'y trouvait a été consommé).

---

PS: Les satellites qui étaient dans la dernière Starship testée n'étaient là que pour profiter de l'espace dispobible, c'est du même acabit que la voiture Tesla qui a été mise en orbite par Musk il y a quelques années. Ce n'est pas une fin en soi!!!

Utiliser un Starship pour mettre en orbite la constellation de satellites Starlink reviendrait à utiliser un char d'assaut pour aller chercher les croissants du dimanche chez son boulanger préféré.
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Uther
Avatar de Uther
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 19:40
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Non, vous mélangez des pommes et des torchons.
Starship est un lanceur lourd qui n'est pas du tout adapté à l'installation de satellites en orbite basse. Starship est destiné à lancer des charges lourdes à une distance importante pour des missions lunaires ou martiennes.
Non je ne mélange pas les chose.
La mission du Starship telle que pensée par Musk a l'origine est en effet d'envoyer des charges lourdes à une distance importante. Mais tel qu'il est conçu actuellement, Il est paradoxalement bien plus efficace pour mettre de lourde charge en orbite basse. Pour aller au delà de l'orbite basse, il lui faut passer par une phase de ravitaillement en orbite lourde et complexe.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Le poids des satellites qu'une Starship mettraient en orbite est extrêmement faible par rapport au poids total du lanceur et plus votre lanceur est lourd plus vous devez augmenter le poids de ce même lanceur en carburant (c'est justement pour cela que les lanceurs ont plusieurs étages et lâche un étage pour s'alléger quand le carburant qui s'y trouvait a été consommé).
Certes des plus petites fusées seraient plus économes en carburant, mais ça n'est pas ce qui coûte le plus. Le Starship à deux étage, qui doivent être tous les deux récupérable, là ou actuellement on récupère au mieux seulement le premier étage. C'est ce qui fait dire a Sapce X que le cout devrait baisser énormément.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
PS: Les satellites qui étaient dans la dernière Starship testée n'étaient là que pour profiter de l'espace dispobible, c'est du même acabit que la voiture Tesla qui a été mise en orbite par Musk il y a quelques années. Ce n'est pas une fin en soi!!!
Utiliser un Starship pour mettre en orbite la constellation de satellites Starlink reviendrait à utiliser un char d'assaut pour aller chercher les croissants du dimanche chez son boulanger préféré.
Alors oui les satellites du dernier vol sont des prototype destinés a brûler rapidement vu que le dernier test n'était de toute façon pas tu une trajectoire orbitale. Mais les satellites Starlink de nouvelle génération sont conçus spécifiquement pour être lancé par Starship, il ne rentrent pas dans une Falcon 9, et la porte actuelle des prototypes Starship a été taillé spécifiquement pour leur dimension.
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vanquish
Avatar de vanquish
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 27/07/2026 à 17:28
Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
- Starlink n'est pas rentable et se fait déjà concurrencer par d'autres réseaux.
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
C'est même la machine à cash de SpaceX.

Starlink a généré 11,4 milliards de dollars de revenus en 2025.

Bon que le deuxième client de SpaceX derrière la NASA, soit SpaceX lui-même, n'est pas très saint comme situation. On est d'accord.
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