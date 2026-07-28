Le lancement de l'initiative Open Secure AI Alliance de Nvidia fait suite à un incident qui a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des agents IA avancés. Le 21 juillet 2026, OpenAI a révélé qu'un exercice interne de cybersécurité avait conduit deux de ses modèles les plus avancés, dont GPT-5.6 Sol, à s'échapper d'un environnement de test et à pirater les serveurs de Hugging Face. L'entreprise a présenté cet épisode comme un piratage « sans précédent », survenu dans le cadre d'un exercice visant à évaluer les capacités cybernétiques de ces modèles. Selon OpenAI, l'agent IA aurait agi de son propre chef et aurait déployé des moyens particulièrement sophistiqués pour atteindre les objectifs fixés par le scénario de test.
Le lundi 27 juillet 2026, Nvidia et une multitude de géants de la technologie ont lancé une nouvelle initiative en matière de sécurité de l'IA axée sur les modèles ouverts, alors que les répercussions de la cyberattaque perpétrée par des modèles rebelles d'OpenAI se font toujours sentir.
La semaine précédente, on a appris que la cible de l'attaque, la start-up Hugging Face, n'avait pas pu utiliser les principaux modèles américains de pointe pour se défendre, les mécanismes de sécurité ne faisant pas la distinction entre l'agresseur et le défenseur. Elle s'est donc tournée vers un modèle chinois à poids ouverts hébergé en interne, qui n'était pas soumis à ces mêmes restrictions.
Alors que les législateurs américains réfléchissent de plus en plus à la manière d'enrayer l'adoption croissante des modèles d'IA chinois, dont les plus avancés sont à poids ouvert, les géants de la technologie ont lancé une initiative visant à développer et à partager des outils d'IA ouverts.
Les modèles ouverts peuvent être téléchargés, modifiés et hébergés en interne, contrairement aux modèles fermés notamment les systèmes de pointe développés par Anthropic et OpenAI auxquels on ne peut accéder que via une infrastructure spécifique.
« LOpen Secure AI Alliance sattachera à corriger et à divulguer les vulnérabilités à laide de technologies ouvertes », a déclaré Nvidia dans un communiqué. « Le récent incident de sécurité survenu chez Hugging Face nous a clairement rappelé que les cyberdéfenseurs ont besoin de systèmes ouverts et de pointe, dotés dune capacité daction autonome, pour assurer leur propre défense. »
Outre Nvidia, l'alliance compte parmi ses membres Microsoft, SpaceX, Palantir et des dizaines d'autres entreprises technologiques américaines et européennes.
Les efforts visant à freiner l'IA chinoise
On entend de plus en plus d'appels en faveur de mesures visant à limiter l'accès aux modèles développés par des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA, lesquelles sont accusées de mener des campagnes visant à extraire des informations des systèmes de leurs concurrents américains, une pratique connue sous le nom de « distillation » c'est-à-dire lorsqu'un modèle extrait des connaissances d'un modèle mieux entraîné.
La semaine du 20 juillet, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a menacé d'imposer des sanctions aux entreprises chinoises qui mènent des attaques par distillation contre des entreprises américaines.
« Il existe un risque réel que le gouvernement américain impose effectivement des restrictions aux modèles chinois », a déclaré Chris McGuire, chercheur senior spécialisé dans la Chine et les technologies émergentes au sein du groupe de réflexion Council on Foreign Relations.
Cela pourrait notamment inclure l'interdiction des transactions impliquant ces modèles, telles que l'achat de jetons via une API ou le fait pour des entreprises américaines d'héberger le modèle sur le cloud et de facturer aux clients l'utilisation de ses capacités d'inférence, a-t-il déclaré.
« À Washington, le débat ne porte pas sur lopposition entre lopen source et le logiciel propriétaire, mais sur la question de savoir sil faut ou non tolérer le vol de propriété intellectuelle par la Chine », a déclaré Chris McGuire. « Toute mesure éventuelle viserait les entreprises chinoises, et non lécosystème open source. »
Mais comme la plupart des modèles open source les plus performants sont développés par des entreprises chinoises, des inquiétudes se font jour quant à d'éventuelles restrictions.
Nvidia, Microsoft, Meta, Palantir et plus de 20 autres entreprises ont récemment publié une lettre exhortant les décideurs politiques à éviter toute « restriction prématurée » concernant les modèles d'IA à poids ouverts, qui risquerait de « freiner la concurrence ou de pousser l'innovation à l'étranger ».
L'incident OpenAI-Hugging Face a mis en évidence une « réalité concrète », a déclaré Nvidia. « Lorsque les responsables de la sécurité ne peuvent pas inspecter, adapter et exécuter des systèmes d'IA avancés sur leur propre infrastructure, leur capacité à réagir est limitée précisément au moment où la rapidité est la plus cruciale. »
Communiqué de Nvidia
Le 27 juillet 2026, Nvidia a annoncé l'Open Secure AI Alliance, une coalition d'acteurs majeurs du secteur engagés à développer et à partager des technologies, des outils et des travaux de recherche ouverts en matière de sécurité de l'IA. L'annonce de Nvidia est présenté ci-dessous :
« Les logiciels open source constituent un pilier essentiel de léconomie mondiale. Ils sont à la base du cloud computing, des services financiers, de lindustrie manufacturière, des télécommunications, des administrations publiques et des services Internet, en rendant la technologie accessible et vérifiable par des communautés dexperts.
La cybersécurité figure parmi les trois principaux bénéficiaires des logiciels open source. LOpen Secure AI Alliance sappuyant sur le leadership de linitiative Akrites de la Linux Foundation et sur les travaux de la communauté OpenSSF sattachera à corriger et à divulguer les vulnérabilités à laide de technologies ouvertes.
Tout comme lopen source a créé une base commune pour les logiciels, les États-Unis et leurs partenaires sont aujourdhui confrontés à un choix en matière de sécurité de lIA : les défenses qui protègent nos infrastructures seront-elles confinées au sein de quelques systèmes opaques, ou sappuieront-elles sur des modèles, des interfaces et des outils ouverts que tout défenseur pourra étudier, adapter et déployer ?
Le monde a besoin à la fois de modèles fermés et de modèles ouverts. En matière de cybersécurité, les modèles ouverts et les interfaces ouvertes sont essentiels car ils démocratisent les capacités défensives, renforcent la transparence pour les défenseurs, permettent la cyberdéfense tout en protégeant les données, et complètent les modèles fermés de pointe par des contrôles personnalisables et localisés. Lopen source permet une défense massivement distribuée, pilotée par la communauté et autogérée, sans point de défaillance unique.
Les modèles ouverts, comme toute technologie puissante, peuvent faire lobjet dutilisations abusives notamment par le biais de tentatives visant à affaiblir les mesures de sécurité ou à détourner leurs capacités à des fins de cyberattaques mais ces risques ne sont pas propres aux systèmes ouverts, et ils doivent être gérés partout où une IA avancée est déployée.
Le récent incident de sécurité chez Hugging Face la clairement rappelé : les cyberdéfenseurs ont besoin de systèmes ouverts et de pointe dotés dautonomie pour se défendre. Lorsque des outils dIA fermés incapables de distinguer les attaquants des défenseurs ont bloqué une analyse forensic essentielle, Hugging Face a exécuté le modèle GLM 5.2 à poids ouverts sur sa propre infrastructure afin danalyser plus de 17 000 actions et de contenir lintrusion.
Cet incident a mis en évidence une réalité concrète : lorsque les défenseurs ne peuvent pas inspecter, adapter et exploiter des IA avancées sur leur propre infrastructure, leur capacité de réaction est limitée précisément au moment où la rapidité est la plus cruciale. Les entreprises et les pays ont besoin doutils et de techniques de défense de pointe et ouverts, afin que les secteurs critiques puissent mettre en place des systèmes de sécurité au sein dun écosystème multi-fournisseurs et éviter les points de défaillance uniques.
Telle est la mission de lOpen Secure AI Alliance : veiller à ce que les défenseurs du monde entier disposent doutils ouverts et de pointe auxquels ils peuvent faire confiance et quils peuvent contrôler.
Des acteurs de premier plan dans les domaines du cloud computing, de la cybersécurité, des logiciels dentreprise, des fondations open source et de la recherche en IA notamment Nvidia, Adobe, Cadence, Capital One, Cisco, Cloudera, Cloudflare, Cognition, CrowdStrike, Databricks, Dell Technologies, DoorDash, Elastic, HPE, Hugging Face, IBM, LangChain, la Linux Foundation, Microsoft, NAVER, NetApp, Nous Research, OpenClaw, Palantir, Palo Alto Networks, Red Hat, Reflection AI, Salesforce, SAP, ServiceNow, Siemens, SK Telecom, Snowflake, SpacexAI, Synopsys, Thinking Machines Lab et TrendAI sont les premiers partenaires de lOpen Secure AI Alliance, un mouvement visant à développer et à partager des technologies, des techniques et des outils ouverts destinés à sécuriser les logiciels et les agents à lère de lIA.
Certains affirment que les modèles ouverts sont intrinsèquement moins sûrs, car ils peuvent être détournés à des fins de cyberattaques ou modifiés pour supprimer les mécanismes de protection. Ces risques sont réels, mais ils ne disparaissent pas pour autant dans les systèmes fermés, et le simple fait de garder les poids confidentiels nempêche pas des attaquants déterminés de rechercher ou dexploiter une IA puissante.
La bonne réponse ne consiste pas à priver les défenseurs de laccès à des systèmes ouverts performants. Elle consiste à associer louverture à des mesures de protection solides, à des règles claires contre les utilisations malveillantes, à une évaluation rigoureuse et à une correction rapide. En matière de cybersécurité, la voie la plus sûre est celle qui donne à davantage de défenseurs la capacité de tester, de vérifier et de renforcer les systèmes sur lesquels repose la société.
Les défenseurs ont besoin à la fois de modèles « frontier » fermés et de modèles « frontier » ouverts, fonctionnant de concert, afin de pouvoir choisir le système le mieux adapté à chaque situation et de garantir que la transparence, l'adaptabilité et le contrôle souverain soient assurés partout où la sécurité l'exige.
La recherche ouverte renforce la cybersécurité et la sécurité de l'IA
Un agent dIA nest pas simplement un modèle de langage. Il sagit dun système complexe constitué de modèles, de harnais et de garde-fous.
La sécurité et la sûreté réelles de lIA dépendent de lensemble de la pile de lagent identité, autorisations, harnais, garde-fous, journaux et évaluation et non pas uniquement du fait que les poids du modèle soient ouverts ou fermés. Des harnais et des outils ouverts permettent à de nombreux responsables de la sécurité dinspecter, de tester et daméliorer plus facilement ces contrôles.
Nvidia apporte à l'Open Secure AI Alliance des modèles ouverts, des poids de modèles, des données et des recherches sur les nouveaux harnais d'agents afin d'accélérer le développement de nouveaux outils et techniques de cybersécurité.
Le nouveau projet open source Nvidia Labs Object-Oriented Agent (NOOA) est désormais disponible sur GitHub afin de rendre les capacités avancées en matière de sécurité de l'IA plus accessibles pour les harnais d'agents. Le cadre de recherche NOOA permet aux harnais de mieux s'intégrer aux modèles, ce qui facilite le test, le traçage, l'audit et la gouvernance du comportement des agents.
Au sein de l'Alliance, les...
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