Jason Gibson, professeur dhistoire à luniversité dAlcorn State, dans le Mississippi, a mené une expérience pour prendre sur le fait les étudiants qui trichent à l'aide d'outils d'IA générative. Son test a été un franc succès. En plus d'avoir démasqué les tricheurs, l'expérience du professeur Jason Gibson a également révélé que les étudiants qui utilisent des outils d'IA générative pour tricher sur leurs devoirs sont en réalité incroyablement paresseux.
Lors d'un examen partiel portant sur la révolution industrielle, le professeur a secrètement inséré des consignes écrites avec une police de couleur blanche, les rendant ainsi totalement invisibles à l'il nu pour les étudiants. Ces instructions cachées ordonnaient spécifiquement à un outil d'IA d'inclure des digressions absurdes concernant Madagascar, ce qui n'a aucun rapport avec le sujet de l'examen, mais un grand nombre d'étudiants se sont fait avoir.
Le piège a fonctionné au-delà de toute attente, révélant un manque d'effort flagrant et une grande paresse de la part des élèves. Plusieurs étudiants se sont contentés de copier-coller les instructions de l'examen dans un agent conversationnel, puis d'insérer directement la réponse générée dans leur copie.
Un test qui alerte sur l'impact inquiétant de l'IA sur les étudiants
Selon les données partagées par Jason Gibson, trente-deux des trente-cinq étudiants répartis dans deux classes ont échoué à cette portion de l'évaluation. Le professeur, incrédule, a expliqué la situation dans une courte vidéo devenue virale sur TikTok : « trente-deux de mes trente-cinq étudiants répartis dans deux classes ont échoué à une partie de leur examen de mi-session, car ils ont tous utilisé l'IA pour générer l'intégralité de leur réponse ».
Il a également souligné l'absence totale de vérification de leur part : « et apparemment, ils ne se sont pas relus ». Conséquence de cette négligence, des phrases dénuées de tout sens logique se sont retrouvées dans les devoirs : « Madagascar flotte sur le côté à travers l'après-midi » ou encore « Le vélo violet de Madagascar murmure au plafond ». Et limpact des réseaux sociaux sur le monde a été comparé à un « long voyage vers Madagascar ».
Malgré l'ampleur de la tricherie constatée, le professeur Jason Gibson a précisé que son objectif premier n'était pas d'humilier ou de se moquer de ses étudiants. Il a pris le temps de leur expliquer comment il les avait découverts et leur a donné l'opportunité de contester leur note, ce que seulement deux étudiants ont osé faire, démontrant qu'une majorité ressentait tout de même de la honte. Ils ont délégué tout le travail cognitif au système d'IA.
Le professeur Jason Gibson a réaffirmé sa bienveillance éducative en déclarant : « je n'éprouve aucune satisfaction à voir des étudiants échouer. Mon but n'est pas de vous voir échouer, ce serait bizarre ». Il nest certainement pas le seul enseignant à traverser des épreuves similaires depuis quelques années.
Un problème endémique dans le secteur de l'éducation
Partout ailleurs, les enseignants se plaignent sans cesse que leurs élèves utilisent lIA pour générer des dissertations et tricher aux examens. Un professeur de luniversité Brown a découvert que plus de la moitié de ses étudiants utilisaient lIA pour tricher à un examen, et luniversité de Princeton a abandonné son code dhonneur historique en imposant la surveillance des examens après avoir été éclaboussée par un scandale de tricherie via un chatbot.
À l'université Brown, dans le Rhode Island, un professeur a estimé que la quasi-totalité de ses étudiants avait triché avec l'IA lors d'un examen à domicile, faisant bondir la moyenne habituelle de 65-80 % à 96 %. Les professeurs tentent de riposter en réintroduisant les devoirs manuscrits ou les examens oraux.
Par ailleurs, la triche par le biais des outils d'IA est considérée comme un problème endémique depuis le mois d'août 2024. Face à cette transition difficile, le professeur Jason Gibson dresse un constat lucide de la situation actuelle dans l'enseignement : « nous ne connaissons pas les meilleures pratiques pour naviguer dans le monde universitaire avec l'IA. Nous essayons tous de conserver un certain niveau d'intégrité académique dans ce processus ».
L'impact de l'IA sur la pensée critique suscite des préoccupations
Certains enseignants ont choisi de bannir totalement l'utilisation de l'IA dans leurs classes. C'est le cas de Neal Hebert, professeur de théâtre à la Grambling State University, qui prévient ses élèves que toute utilisation de l'IA entraînera automatiquement un échec au devoir, voire au cours complet. Pour lui, sous-traiter son travail de réflexion à une application démontre une profonde paresse et un refus de prendre des risques dans leur domaine.
Il adresse un avertissement encore plus impitoyable aux étudiants en théâtre. « Je dis à mes étudiants en théâtre : je perçois le même salaire, que je vous fasse passer ou échouer. Mais ce que vous venez de faire, cest de nous dire, à moi et à tous les autres membres de notre département, que vous êtes tellement paresseux que vous préférez confier votre travail collaboratif à une application plutôt que de prendre le risque de devenir un artiste ».
Le professeur Neal Hebert nadopte pas cette approche stricte par plaisir, mais il estime que la vague déferlante de tricherie par le biais des outils dIA dans ses cours dinitiation ne lui laisse pas vraiment dautre choix. « Jai cessé dêtre un facilitateur dans ces cours dinitiation pour devenir un gendarme du plagiat, et cela me dérange un peu », se lamente-t-il. « Je voulais être le genre de professeur que mes propres professeurs avaient été pour moi ».
Le peu de bonne humeur qui lui restait sest envolé lorsquil a lu les dissertations de ses étudiants sur « Fences », une pièce dAugust Wilson récompensée par le prix Pulitzer en 1985. « Sur 40 étudiants, la majorité a choisi des mots, des tournures et des concepts similaires, et la plupart des dissertations étaient rédigées dans ce style ChatGPT inimitable », a-t-il déclaré, comparant la prose du chatbot à « de la musique dascenseur, mais en mots ».
D'autres professeurs adoptent une approche différente, autorisant une expérimentation modérée de lIA et des sanctions plus indulgentes. Daniel Silver, professeur de sociologie à lUniversité de Toronto, à Scarborough, a présenté cela comme une opportunité dapprentissage pour les enseignants : « lIA a profondément transformé ma façon...
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