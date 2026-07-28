En janvier 2026, lidée que le monde pourrait manquer de temps pour se préparer aux risques de lintelligence artificielle (IA) nest plus une hypothèse marginale réservée aux cercles académiques. Elle simpose désormais au cur du débat public, portée par des chercheurs de premier plan qui estiment que la trajectoire actuelle du développement de lIA dépasse notre capacité collective à en maîtriser les conséquences. Dans une analyse récente de David Dalrymple, directeur de programme et expert en sécurité de l'IA à l'agence britannique ARIA, lalerte est sans détour : si le rythme actuel se maintient, les sociétés humaines pourraient être confrontées à des systèmes plus puissants que prévu, avant même davoir mis en place les garde-fous nécessaires.
Anthropic, PBC, est une société américaine dintérêt public spécialisée dans lIA, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et qui a été fondée dans le but de promouvoir la sécurité de lIA. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles linguistiques (LLM). Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de la société. L'entreprise est actuellement privée, mais prévoit d'entrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait l'entreprise spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.
Claude est une série de grands modèles linguistiques développés par la société américaine de logiciels Anthropic. Claude a été lancé en mars 2023 sous la forme dun chatbot basé sur lIA. Il est également utilisé dans le développement de logiciels assisté par lIA. Claude est entraîné à laide dune « constitution », une technique mise au point par Anthropic pour améliorer la conformité éthique et juridique. Depuis Claude 3, chaque génération a généralement été lancée en trois versions, baptisées Haiku (la moins performante), Sonnet et Opus (la plus performante). En 2026, un modèle supplémentaire nommé Claude Mythos a été mis à la disposition dune poignée dentreprises et dorganisations ; cette initiative a été suivie par la mise à disposition du grand public de Claude Fable, une version de Mythos dotée de mesures de sécurité plus strictes.
Récemment, une multitude de conversations apparemment privées avec le chatbot « Claude » dAnthropic est apparue dans les résultats de recherche Google, suscitant linquiétude après que des utilisateurs ont découvert que des informations sensibles, notamment des clés de portefeuille de cryptomonnaie et des données personnelles, avaient été divulguées par inadvertance. Selon un article publié par Fortune, le problème a été attribué à la fonctionnalité « Partager » de Claude, qui permet aux utilisateurs de générer un lien pour envoyer une conversation à dautres personnes.
Anthropic s'explique après la fuite de conversations utilisateurs
Le géant de lIA Anthropic a déclaré que lentreprise navait pas elle-même rendu ces conversations consultables, imputant la responsabilité à la manière dont les utilisateurs partageaient les liens. « Nous donnons aux utilisateurs le contrôle sur le partage public de leurs conversations avec Claude, et conformément à nos principes de confidentialité, nous ne partageons pas les répertoires de discussions ni les plans de site avec des moteurs de recherche comme Google », a déclaré un porte-parole à Fortune. L'entreprise a souligné que les liens ne sont accessibles que si les utilisateurs choisissent de les partager, mais qu'une fois partagés, ils peuvent être archivés par des services tiers.
Le déroulement des faits
Selon un article de Fortune, des membres d'un forum de discussion sur Reddit ont découvert que la saisie de certaines expressions de recherche dans Google faisait apparaître de longues listes de conversations et d'« artefacts » partagés sur Claude. Claude n'a pas rendu les conversations consultables, mais a imputé la responsabilité à la manière dont les utilisateurs partageaient les liens.
Anthropic a depuis corrigé le problème en supprimant les liens des résultats de recherche Google, bien que les URL précédemment partagées restent accessibles à toute personne qui les possède déjà. Cet incident nest pas un cas isolé : lannée dernière, un bug similaire a exposé près de 100 000 conversations ChatGPT, tandis que le chatbot Grok dElon Musk a également souffert de la même vulnérabilité. Le problème provient de la manière dont les fonctionnalités de « partage » créent des URL uniques pouvant être indexées par les moteurs de recherche.
Les enjeux pour la vie privée des utilisateurs
Les experts avertissent que les conversations partagées via des chatbots contiennent souvent davantage dinformations sensibles que les documents partagés, car les utilisateurs considèrent les assistants IA comme des espaces où ils peuvent « penser à voix haute » à propos de leur travail, de leur santé ou de questions juridiques. Alors quAnthropic, OpenAI et xAI sont tous confrontés à des versions dune même erreur, cet épisode souligne à quel point il a été difficile pour le secteur de remédier définitivement aux risques liés à la vie privée dans le cadre des conversations partagées via lIA.
Par ailleurs, Claude Cowork, l'agent d'IA d'Anthropic, serait vulnérable aux attaques d'exfiltration de fichiers par injection de prompt indirecte, résultant d'une faille d'isolation précédemment divulguée, mais non résolue. Les chercheurs de PromptArmor ont démontré qu'il était possible pour les pirates informatiques de dissimuler des instructions malveillantes dans des documents téléchargés, incitant ainsi Cowork à transmettre des fichiers locaux au compte Anthropic de l'attaquant, sans l'accord de l'utilisateur. Cette faille permet de contourner les restrictions réseau en abusant de l'accès fiable à l'API d'Anthropic, ce qui peut exposer des données financières sensibles et des informations personnelles.
Source : Fortune
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