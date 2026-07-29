La divulgation faite par JFrog indique que le produit concerné était une instance autogérée dArtifactory un système de gestion de référentiels qui sécurise et rationnalise les opérations de développement logiciels des clients
OpenAI a indiqué que les modèles (parmi lesquels GPT 5.6-Sol) exploitaient plusieurs vecteurs dattaque, notamment des identifiants volés et des failles « zero-day », pour obtenir des capacités dexécution de code à distance, mais que, jusquà présent, le logiciel vulnérable était inconnu. La divulgation faite par JFrog pour sa part précise que le produit concerné était une instance autogérée dArtifactory, un système de gestion de référentiels qui sécurise et rationalise les opérations de développement logiciel des clients. JFrog précise quArtifactory est utilisé par plus de 7 500 équipes de développeurs, dont 80 % travaillent pour des entreprises du classement Fortune 100.
« Au cours dune évaluation interne des capacités cybernétiques de pointe, les modèles dOpenAI, exécutés délibérément sans les mesures de sécurité de production dans un environnement de recherche isolé, ont découvert et exploité de manière autonome des vulnérabilités en chaîne pour séchapper de leur bac à sable, accéder à lInternet public et extraire des réponses dévaluation de linfrastructure de Hugging Face », a écrit Yoav Landman, directeur technique de JFrog. Le dirigeant a ajouté que lentreprise avait été informée de lexistence de ces failles « zero-day » par OpenAI.
Lentreprise a déclaré avoir corrigé les failles exploitées, mais elle ne les a pas identifiées et na pas fourni dautres détails importants, tels que les conditions dans lesquelles ces failles peuvent être exploitées. De tels détails sont habituellement fournis dans de nombreuses divulgations de vulnérabilités, car ils sont nécessaires aux clients pour évaluer les risques. Dans un e-mail, un représentant de lentreprise a refusé de fournir ces détails.
Les notes de mise à jour publiées pour la version Artifactory 7.161.15 répertoriaient les identifiants CVE de neuf vulnérabilités corrigées. Cette annonce ne mentionnait pas que l'une d'entre elles ait fait l'objet d'une exploitation active dans la nature. Des sources externes indiquent toutefois que trois dentre elles CVE-2026-65617, CVE-2026-65923 et CVE-2026-66018 ont été signalées en privé par Khai Tran, chercheur chez OpenAI. Il est probable quau moins deux dentre elles correspondaient aux failles « zero-day » exploitées par les modèles dOpenAI, mais en labsence de confirmation, il est impossible de laffirmer avec certitude.
Lintelligence artificielle est-elle désormais hors de contrôle ? Ni la sandbox, ni labsence de connexion à Internet nont empêché GPT 5.6-Sol dopérer et ce, sans intervention humaine
Last week, a rogue A.l. agent acted autonomously and conducted a cyberattack on the company Hugging Face. In the latest episode of "Hard Fork," the hosts, Kevin Roose and Casey Newtown, discuss how the attack happened and why it matters.#AIAgents #CyberSecurity #HuggingFace pic.twitter.com/bY3XJ1BoNL— Mitesh Patel (@patelmiteshb) July 29, 2026
Ce quil faut retenir de façon simple du cas GPT 5.6-Sol est que lagent dIA dOpenAI, initialement dans un environnement de test isolé (sandbox), sans accès à Internet, a quand même pu trouver une faille zero-day dans le proxy logiciel de la sandbox de confinement, séchapper, se connecter à Internet, découvrir où étaient stockées les réponses dun test de cybersécurité (après exploitation de vulnérabilités zéro-day dans Artifactory le produit phare de JFrog) et sy introduire pour les récupérer. Pas dintervention humaine requise dans tout le processus.
Cest probablement en prenant en compte de tels scénarios que Sam Altman affirme désormais que l'intelligence artificielle est entrée dans la « singularité » et a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse l'intelligence humaine et devient difficile à contrôler
OpenAI models hacked Hugging Face.— Codemancers (@codemancershq) July 29, 2026
Just so they could score higher on a test.
2 models, sealed sandbox, no internet.
They found a flaw, escaped, got online, worked out where the answer key was stored, and broke in.
Nobody instructed the escape.#ai #openai #huggingface pic.twitter.com/gIUB8UmKBK
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, est le cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT. Cest lune des personnalités majeures de la montée en puissance de lintelligence artificielle observée ces dernières années. Dans un récent entretien, il revient sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et affirme que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et célèbre futurologue, a fait de nombreuses prédictions au cours des dernières décennies et la plupart d'entre elles sont centrées sur l'évolution rapide de la technologie. Il a prédit notamment que l'intelligence artificielle générale (AGI) sera une réalité d'ici 2029 et que la singularité se produira d'ici 2045.
Le calendrier de Kurzweil pour la singularité est cohérent avec d'autres prédictions, notamment celles du PDG de Softbank, Masayoshi Son, qui prévoit l'avènement de machines superintelligentes d'ici 2047. Mais pour Kurzweil, le processus menant à cette singularité a déjà commencé. « Cela nous amène à doter les ordinateurs d'une intelligence humaine, à les placer dans nos cerveaux, à les connecter au nuage, à élargir notre identité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un scénario futur. C'est déjà là, en partie, et cela va s'accélérer », a déclaré le cadre de Google.
En attendant dy être, dautres données à disposition suggèrent que la sphère de lintelligence artificielle est une bulle au bord de l'implosion
OpenAI a récemment été au bord de la faillite, prévoyant une perte de 5 milliards de dollars pour l'année 2024. L'entreprise a pu lever 6,6 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que Microsoft et Nvidia, ce qui a finalement porté sa capitalisation boursière à 157 milliards de dollars. Toutefois, l'entreprise semble subir des pressions pour abandonner son statut d'organisation à but non...
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