Gemini (également connu sous le nom de Google Gemini et anciennement appelé Bard) est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle générative, développé par Google. Il s'appuie sur la famille de grands modèles linguistiques (LLM) du même nom, après avoir été initialement basé sur LaMDA et PaLM 2. L'architecture de Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, de l'audio et de la vidéo. Google propose cette technologie à différents niveaux de performance, allant de versions efficaces fonctionnant directement sur l'appareil (« Nano ») et de variantes économiques à haut débit (« Flash ») à des modèles à forte puissance de calcul conçus pour le raisonnement complexe (« Pro » et « Ultra »).
En juillet 2026, Google a lancé Gemini 3.6 Flash et a annoncé le pré-entraînement de Gemini 4 : Gemini 3.6 Flash réduit le nombre de tokens de sortie de 17 % par rapport à la version 3.5 Flash, atteignant une réduction de 65 % sur les benchmarks DeepSWE, ce qui permet de réduire les coûts des entreprises sans nécessiter de mise à niveau du modèle. La version 3.5 Flash-Lite fonctionne à un débit de 350 jetons de sortie par seconde pour un coût de 0,30 dollar par million de jetons dentrée, ciblant ainsi les charges de travail à haut débit et sensibles à la latence que les concurrents nont pas encore directement abordées à ce prix. En outre, Google a annoncé Gemini 3.5 Flash Cyber, qui est réservé aux gouvernements et aux partenaires de confiance via le projet pilote CodeMender.
Récemment, Google a annulé le lancement prévu de son application mobile « AI Studio » pour Android et iOS, pour se concentrer désormais sur Gemini lui-même qui sera à terme capable de créer des applications mobiles et de bureau directement à partir de conversations. Cette décision marque une intégration plus poussée de l'IA générative au sein de Gemini, positionnant ainsi cette dernière comme une plateforme où les applications voient le jour naturellement, plutôt que par le biais de téléchargements distincts.
L'application AI Studio est abandonnée
Lors de la conférence I/O 2026, Google avait donné un aperçu d'une application baptisée AI Studio, conçue pour permettre aux utilisateurs de capturer leurs idées à tout moment et de les transformer en prototypes fonctionnels. Plus de 800 000 utilisateurs avaient précommandé l'application sur Google Play et l'App Store, témoignant ainsi d'un vif intérêt pour la création d'applications mobiles.
Cependant, Google vient de confirmer que l'application ne verrait pas le jour. Au lieu de lancer une nouvelle application autonome, Google a déclaré : « Nous avons décidé dadopter une approche totalement différente : une approche où les applications émergent naturellement, au fil de vos conversations quotidiennes avec Gemini. »
Gemini se lance dans la création d'applications
L'équipe Gemini travaille actuellement à la mise en place d'une fonctionnalité permettant de créer des applications mobiles et de bureau directement depuis Gemini, ce qui permettra de générer des applications en toute simplicité pendant les discussions. Cette approche reflète la vision de Google en matière dinterfaces utilisateur génératives (GUI), dans lesquelles lIA crée en temps réel des outils adaptés aux besoins des utilisateurs.
Par exemple, Gemini pourrait créer une application de jardinage qui enseigne les bases, assure le suivi des plantes et envoie des rappels le tout généré à partir dune simple conversation. Bien que des fonctionnalités similaires existent déjà aujourdhui via Gemini Canvas et les applications web progressives (PWA), Google vise à offrir une expérience plus native, en particulier sur Android.
Le site web d'AI Studio reste accessible
Bien que lapplication mobile ait été abandonnée, le site web dAI Studio continuera de fonctionner pour les utilisateurs qui souhaitent passer dune idée à une instruction, puis à une activité commerciale. Google a souligné que le développement de la plateforme web se poursuit, tandis que les références à lapplication mobile ont été supprimées.
Les conséquences de l'abandon d'AI Studio
- Pour les développeurs : Gemini pourrait devenir un environnement de création dapplications à part entière, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis doutils distincts.
- Pour les consommateurs : les conversations quotidiennes avec Gemini pourraient déboucher sur la création dapplications personnalisées sans quil soit nécessaire de les télécharger.
- Pour Google : cette stratégie renforce le rôle de Gemini en tant que plaque tournante centrale pour la productivité et la créativité basées sur lIA.
Dernièrement, Alphabet, la société mère de Google, prévoit d'investir jusqu'à 205 milliards de dollars dans l'IA et les infrastructures de données. La hausse des dépenses vise à répondre à une demande sans précédent pour les services cloud et les solutions basées sur son modèle Gemini. Bien que ces investissements pèsent sur les flux de trésorerie, ils sont justifiés par une croissance exceptionnelle des revenus de Google Cloud, qui ont bondi de 82 %. Le PDG Sundar Pichai estime que ces efforts sont nécessaires pour maintenir la compétitivité. Mais les actionnaires sont inquiets quant à la rentabilité immédiate de tels montants face aux risques économiques globaux.
Source : Google
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