Alibaba Cloud est une entreprise de cloud computing, filiale du groupe Alibaba. Alibaba Cloud fournit des services de cloud computing aux entreprises en ligne et à l'écosystème de commerce électronique d'Alibaba. Alibaba Cloud propose des services cloud disponibles selon un modèle de paiement à l'utilisation, notamment des ressources de calcul élastiques, le stockage de données, des bases de données relationnelles, le traitement du big data, la protection contre les attaques DDoS et des réseaux de diffusion de contenu (CDN). Qwen est une famille de grands modèles de langage développés par Alibaba Cloud. De nombreux modèles Qwen sont distribués sous la licence Apache, libre et open source, sous la licence Qwen (code source disponible) ou sous la licence Qwen Research à usage non commercial ; dautres modèles Qwen propriétaires sont proposés via Alibaba Cloud.
Récemment, Alibaba a dévoilé Qwen 3.8-Max, le modèle le plus puissant de sa famille Qwen. Ce modèle, qui compte 2 400 milliards de paramètres mais nen active que 95 milliards à la fois, sera disponible via Model Studio dAlibaba Cloud, et ses poids seront rendus publics la semaine prochaine. Qwen 3.8-Max se situe à un niveau proche de celui de Kimi K3, le modèle de son concurrent national Moonshot AI, lancé le mois dernier avec 2 800 milliards de paramètres. Les deux modèles peuvent traiter du texte, des images et des vidéos, et traiter jusquà un million de tokens à la fois.
Sur la plateforme de comparaison participative Arena.AI, Qwen 3.8-Max sest immédiatement hissé au premier rang des modèles chinois pour les tâches textuelles, même sil reste derrière plusieurs produits dAnthropic, notamment Claude Fable 5. Pour les tâches de vision, il sest classé deuxième au niveau mondial, juste derrière une variante de Fable 5. Le modèle utilise une architecture de type « mixture-of-experts », qui répartit le travail entre des segments spécialisés plutôt que dactiver lensemble du système pour chaque requête. Selon Alibaba, cela permet de réduire les coûts et les temps de réponse. En revanche, OpenAI, Anthropic et Google ne divulguent pas le nombre de paramètres de leurs modèles à code source fermé.
Alibaba a déclaré que Qwen 3.8-Max est capable de mener à bien de bout en bout des projets complexes s'étalant sur plusieurs jours. Lors d'un test, le modèle a passé plus de dix jours à coder de manière autonome, à partir de zéro, un ensemble de logiciels auto-évolutifs, en intégrant les retours des utilisateurs, en effectuant ses propres tests et en itérant sur le code, les aperçus et les journaux sans aucune aide humaine.
Lors dun autre test, il a reproduit de toutes pièces un article de recherche sur lapprentissage automatique, en effectuant 33 cycles dentraînement sur GPU pendant environ 125 heures, en écrivant 7 600 lignes de code, puis en proposant 18 idées damélioration qui ont finalement surpassé la méthode décrite dans larticle original. Participant à un véritable concours en ligne réunissant 526 équipes humaines, il a battu 87 % des concurrents.
Lentreprise a également démontré létendue des capacités du modèle dans diverses tâches professionnelles, notamment un examen complet de conformité juridique réalisé en moins dune heure, un prototype dapplication bancaire interactive livré sans aucune révision, et un menu de restaurant comprenant 26 plats, accompagné dune analyse des calories et des coûts, généré en une seule fois.
Cette annonce intervient alors que les modèles d'intelligence artificielle (IA) open source chinois ont considérablement étendu leur présence à l'échelle mondiale, leur taux d'adoption passant de 13 % à près de 30 % de l'utilisation totale en 2025, principalement grâce à Qwen et DeepSeek. Cette tendance a été documentée dans le rapport "State of AI" d'OpenRouter, qui a analysé plus de 100 000 milliards de jetons sur plus de 300 modèles, révélant ainsi le passage d'une domination propriétaire à une concurrence pluraliste et open source à l'échelle mondiale.
Les entreprises technologiques chinoises bouleversent le secteur de l'IA grâce à des modèles comme Kimi K3 et DeepSeek. Ces systèmes gagnent rapidement en popularité, car ils s'avèrent plus abordables et souvent plus performants que leurs concurrents américains pour les tâches quotidiennes. Contrairement aux systèmes d'IA fermés d'OpenAI ou d'Anthropic, la Chine privilégie une approche ouverte, permettant à tout le monde d'intégrer et de personnaliser ces outils plus librement. Cette percée suscite des craintes à Washington concernant la sécurité intellectuelle et la domination technologique, certains accusant Pékin de copier des technologies américaines.
Voici un extrait de l'annonce d'Alibaba :
Qwen 3.8-Max : une nouvelle référence en matière de programmation et de coworking
Aujourdhui, nous lançons officiellement Qwen 3.8-Max, le modèle le plus performant de la famille Qwen à ce jour. Cest également la première fois que nous rendons open source les poids dun modèle de la classe Qwen-Max ces poids seront publiés la semaine prochaine. S'appuyant sur l'architecture de Qwen 3.5, Qwen 3.8-Max atteint 2 400 milliards de paramètres, apportant des améliorations globales dans les domaines du codage, du travail, de la recherche et des tâches à long terme. Il est non seulement capable de répondre à des questions plus complexes, mais aussi d'accomplir des tâches complexes de bout en bout avec une plus grande fiabilité, en produisant des résultats fiables.
Codage
Pour un modèle de pointe, le codage signifie aujourdhui bien plus que décrire une fonction à la demande : il sagit de mener à bien, de manière autonome, un véritable projet sétalant sur plusieurs jours, depuis un dossier vide jusquau résultat final. Nous avons testé Qwen3.8-Max sur trois défis de ce type, où chaque résultat devait être obtenu en écrivant et en exécutant réellement du code, sans aucune aide humaine. Un fil conducteur relie ces trois défis : Qwen3.8-Max ne se contente pas de suivre un plan fixe il évolue de manière autonome grâce à des boucles de rétroaction, quil sagisse de créer un harnais capable de saméliorer de lui-même, daffiner une méthode de recherche au fil des expériences ou de gravir les échelons du classement dun concours, soumission après soumission.
Plus de 10 jours de codage autonome : création dun harnais auto-évolutif
Dans ce cas précis, Qwen3.8-Max a été chargé de créer le projet oh-my-cli à partir de zéro et, au cours dune session de codage autonome sétalant sur plus de 10 jours, de construire un harnais auto-évolutif. Celui-ci intègre les retours des utilisateurs, les bonnes pratiques de la communauté et les résultats des autotests du modèle au sein dune boucle dingénierie unique : les exigences sont normalisées en tickets, automatiquement pris en charge et exécutés par des agents, puis itérés en continu à travers le code, les tests, les aperçus et les journaux. La trace complète du projet est accessible au public dans le dépôt GitHub qwen-code-dev-bot/oh-my-cli.
Principaux détails de mise en uvre du harnais de codage autonome :
- Configuration de la boucle dingénierie : état des tâches, répartition et récupération. Qwen3.8-Max combine une machine à états de tickets, un répartiteur, un moniteur et un chien de garde au sein dune seule boucle dexécution : lorsquune nouvelle exigence est créée dans GitHub Issues, un agent la revendique via la machine à états et la fait passer par les états ready → leased → active ; une fois la mise en uvre terminée, les tests E2E et les vérifications CI sont déclenchés, et la pull request est fusionnée après validation.
- Auto-test : auto-test et maintenance du produit. Après chaque mise à jour, le modèle déclenche la validation des phases de compilation, de tests unitaires, de tests de bout en bout et du cycle de vie du bureau ; les états anormaux sont renvoyés vers le ticket ou la pull request concerné(e) pour correction et nouvelle vérification.
- Évolution multi-sources : mises à niveau du produit à partir de multiples signaux de demande. En convertissant lexpérience de la communauté et les retours des utilisateurs et développeurs en tâches exécutables, le harnais fait évoluer en continu les fonctionnalités /goal, /resume, Dynamic Workflow, Session Replay, Desktop et autres.
Au 30 juillet 2026, après environ 16 jours de fonctionnement entièrement autonome de lIA, le référentiel avait accumulé 265 commits, 127 PR et 151 tickets, démontrant ainsi une capacité de codage autonome en constante évolution.
Reproduire un article de recherche, puis l'améliorer
Nous avons soumis à Qwen3.8-Max un article de recherche récent intitulé « Unified Data Selection for LLM Reasoning » et lui avons demandé de reproduire l'expérience décrite dans cet article sous forme de code, puis d'essayer de faire mieux. Cet article aborde une question très concrète liée à l'entraînement des IA : lorsque l'on dispose de bien plus de données qu'il n'est possible d'en utiliser pour l'entraînement, quels exemples vaut-il réellement la peine de conserver ? La réponse apportée par larticle est de privilégier les exemples regorgeant de « points de décision difficiles » ces moments, dans une solution validée, où le modèle était véritablement indécis quant à la marche à suivre.
Le défi : Qwen3.8-Max est parti de rien dautre que de larticle et dun ensemble de GPU pas de code de départ, pas de pipeline tout prêt. Les scripts de traitement des données, le code dentraînement, la configuration dévaluation : il a dû tout concevoir et tout écrire à partir de zéro, exactement le genre de travail qui prend des jours à des ingénieurs expérimentés.
Travaillant de manière entièrement autonome pendant environ cinq jours (soit environ 125 heures deffort continu), Qwen3.8-Max a écrit environ 7 600 lignes de code, effectué plus de 1 100 actions et exécuté 33 cycles dentraînement sur GPU. Il a dabord passé environ 37 heures à reconstruire de zéro lintégralité du pipeline présenté dans larticle et a reproduit ses six principaux résultats en affinant à plusieurs reprises un modèle Qwen3-8B sur les données quil avait sélectionnées et en confirmant les gains obtenus sur des benchmarks mathématiques complexes (par exemple, la méthode de sélection de larticle surpasse le choix aléatoire de données de +7,7 % sur AIME24).
Il est ensuite allé plus loin, transformant la reproduction en auto-évolution. Au cours des quelque 88 heures suivantes, il a exécuté une boucle de recherche auto-améliorative formuler une hypothèse → écrire le code → lexécuter sur des GPU → analyser → réessayer inventant et testant 18 idées damélioration de son propre chef au cours de quatre cycles. Les résultats de chaque cycle ont alimenté les hypothèses du cycle suivant, et en diagnostiquant ce qui navait pas fonctionné à chaque tentative, il a finalement mis au point une nouvelle méthode qui surpasse lapproche proposée dans larticle, avec un gain de +2,7 points sur le benchmark mathématique de niveau compétition AIME24.
Battre des centaines déquipes humaines en 24 heures
Nous avons ensuite inscrit Qwen3.8-Max à un véritable concours en ligne : le WWW2025 Multimodal Dialogue Intent Recognition Challenge, organisé sur la plateforme Tianchi dAlibaba Cloud, où 526 équipes humaines saffrontaient. La tâche consistait à lire des conversations de service client à la fois le texte et les captures décran et à déterminer correctement ce que le client souhaitait.
Travaillant de manière entièrement autonome et dans le respect dun délai strict de 24 heures, Qwen3.8-Max a lu le règlement du concours et a développé une solution complète en code. Pour la partie texte, il a affiné et combiné plusieurs modèles de langage chinois BERT, MacBERT et RoBERTa ; pour les captures décran des produits, il a affiné un modèle de vision-langage, Qwen2.5-VL-7B, soutenu par un modèle Chinese-CLIP pour les images sur lesquelles son modèle principal avait des doutes. Il a ensuite fusionné tous ces modèles en un seul système de vote pondéré, en calibrant le poids attribué au vote de chaque modèle par validation croisée et en ajoutant des « votants » supplémentaires pour les images afin de départager les ex aequo. Au fil des 45 soumissions les retours de chaque tour orientant le tour suivant daffinage et de rééquilibrage des pondérations , sa précision a progressé régulièrement, passant de 0,60 à 0,853 au final, devançant ainsi 458 des 526 équipes humaines (soit 87 % des participants).
Ensemble, ces trois cas illustrent ce qui distingue Qwen3.8-Max : il est capable de rester concentré pendant plusieurs jours sur un objectif difficile et ouvert, de proposer ses propres idées et de les transformer en résultats concrets, le tout sans intervention humaine.
Agents multimodaux
De ce quil voit à ce quil fait, Qwen3.8-Max ne se contente pas de comprendre les images, les documents et les vidéos. Il offre une intelligence visuelle qui couvre lensemble du cycle de vie dune tâche.
Lorsquil traite des rapports...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.