Récemment, le support administratif, le service client, la programmation informatique ainsi que l'analyse financière et la comptabilité ont figuré parmi les métiers en cols blancs les plus touchés par l'intelligence artificielle (IA). C'est ce qui ressort de diverses publications de référence en la matière parmi lesquelles on compte une étude d'Anthropic, des analyses de l'OCDE et des notes de synthèse du FMI.
La suppression massive demplois dans les centres dappels par lIA a commencé.Des entreprises telles que la Commonwealth Bank of Australia, Microsoft Corp., Uber Technologies Inc. et Hyatt Hotels Corp. utilisent des systèmes automatisés de chat et dappel téléphonique pour traiter des tâches qui nécessitaient auparavant lintervention humaine. Dans certains cas, elles ont déjà supprimé une part considérable de leurs activités de service client, ce qui représente au total des milliers de salariés.
Le spectre de lautomatisation plane depuis longtemps sur le secteur des centres dappels, qui emploie des millions de personnes à travers le monde, des États-Unis à lInde en passant par les Philippines. Mais jusquà récemment, l'IA générative nétait pas suffisamment performante pour changer la donne. Aujourdhui, les progrès de lIA ainsi que la pression exercée sur les dirigeants pour quils démontrent leur adhésion à cette nouvelle technologie ont incité les entreprises à déployer ces outils à plus grande échelle.
Les emplois dans le secteur du service client aux États-Unis sont en baisse et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que de plus en plus de tâches sont automatisées, a écrit Kate Leggett, analyste chez Forrester, dans un rapport publié en début dannée. Bien quil soit impossible de déterminer avec précision le nombre de suppressions demplois à venir, elle estime que près de la moitié des postes dans le service client seront concernés dici 2030. À léchelle mondiale, ce sont des pays comme les Philippines, où de nombreuses entreprises occidentales ont externalisé leurs tâches les plus facilement automatisables, qui devraient subir les suppressions demplois les plus importantes.
Des commerciaux de plusieurs entreprises technologiques ont déclaré à Bloomberg quils présentaient régulièrement les outils dIA destinés aux centres dappels comme un moyen de réduire les coûts de main-duvre, contredisant ainsi un argument couramment avancé dans le secteur selon lequel lIA sert avant tout à aider les employés à devenir plus productifs plutôt quà supprimer leurs emplois. (La plupart des personnes interrogées dans le cadre de cet article ont souhaité garder lanonymat afin de pouvoir sexprimer en toute franchise sur un sujet sensible.)
La Commonwealth Bank of Australia, le plus grand établissement de crédit du pays, a supprimé des centaines de postes au sein de son service dassistance par chat après avoir intégré lIA à son système, selon des sources proches du dossier. Cela a permis de réaliser des économies de plusieurs dizaines de millions de dollars par an, a indiqué lune de ces sources.
Bon nombre de ceux qui ont perdu leur emploi étaient des intérimaires travaillant dans un centre dappels situé près de Johannesburg et géré par la société sud-africaine Nutun. Plusieurs employés, actuels ou anciens, ont fait état dun sentiment dinquiétude au sein du personnel, alors que lIA commençait à prendre en charge une part croissante de leur travail et que la société de sous-traitance voyait son contrat avec la banque réduit. Un porte-parole de la Commonwealth Bank a déclaré que létablissement bancaire avait créé plus de 140 postes dans des centres dappels basés en Australie au cours des six derniers mois. Nutun na pas répondu aux demandes de commentaires.
Microsoft est à la fois lun des plus grands fournisseurs et lun des principaux utilisateurs doutils dautomatisation du service client. Cela a permis au géant du logiciel de réduire ses effectifs dédiés au service client composés à la fois de prestataires et de salariés à temps plein denviron 50 000 à 40 000 ces dernières années, selon une source proche des opérations.
« Si un problème survient avec la Xbox du petit Johnny au milieu de la nuit, nous pouvons désormais le résoudre grâce à lIA », a déclaré Judson Althoff, responsable des opérations commerciales et des services chez Microsoft, lors dune interview. Althoff avait indiqué en avril que lIA permettait à lentreprise déconomiser environ 750 millions de dollars par an en coûts liés au service client. Les problèmes plus complexes nécessitent toujours une intervention humaine, mais lentreprise élargit constamment léventail des problèmes pouvant être résolus automatiquement, a-t-il précisé lors de linterview.
Bloomberg a rapporté la semaine dernière quUber avait supprimé 10 % des postes au sein de son service client dans le cadre dune initiative plus large visant à « adopter lintelligence artificielle ». Aujourdhui, Uber incite les utilisateurs à envoyer leurs demandes dassistance via ses applications, où ils sont pris en charge par un chatbot basé sur lIA.
Dans la plupart des grandes entreprises, des armées demployés de centres dappels passent leurs journées à répondre à des demandes courantes des clients, que ce soit par téléphone ou par chat. « Quel est le solde de mon compte ? » « Puis-je modifier lheure de mon vol ? » « Jusquà quelle heure êtes-vous ouverts ce soir ? » Les postes axés sur cet aspect le plus élémentaire du service client souvent appelé « niveau 1 » sont menacés de suppression, tandis que les entreprises devraient conserver les employés formés pour gérer des interactions plus complexes avec des clients importants.
Lautomatisation de certaines demandes simples des clients, telles que les modifications de réservation ou les demandes de reçus, aide Hyatt à réduire ses dépenses en matière de service client, a déclaré Pat Nestor, qui dirige les activités de lentreprise en matière dIA et danalyse de données. La réduction des coûts « est clairement lun des moteurs dune initiative comme celle-ci », a déclaré Nestor. À linstar de nombreuses entreprises, la chaîne hôtelière sappuie sur un prestataire tiers pour son IA, en loccurrence une start-up appelée Sierra, cofondée en 2023 par Bret Taylor, président dOpenAI.
Lannée dernière, la chaîne hôtelière a licencié 30 % de son personnel interne chargé du service client pour les Amériques, invoquant « lévolution de la nature des demandes des clients et les besoins changeants de lentreprise », selon Hotel Dive. Un porte-parole a déclaré que cette décision navait aucun lien avec le déploiement de lIA.
Dans certains cas, les entreprises affirment avoir évité les licenciements massifs dagents du service client remplacés par l'IA. Après avoir utilisé lIA pour réduire le volume dappels denviron deux tiers, Brinks Home Security a réduit les effectifs de son centre dappels denviron 800 à 400 personnes, selon Philip Kolterman, directeur des systèmes dinformation. Certains employés ont été réaffectés à dautres divisions, a-t-il précisé, tandis que les départs naturels ont permis de réaliser la majeure partie des autres réductions deffectifs.
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