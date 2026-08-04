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OpenAI affirme que son prochain modèle d'IA, Astra, encore inédit, a résolu 10 problèmes vieux de plusieurs décennies
En mathématiques, physique quantique et informatique théorique pour seulement 2 000 $

Le , par Eliora
2 commentaires

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OpenAI a révélé que son prochain modèle d'IA, encore inédit, baptisé Astra, a réussi à résoudre dix problèmes de longue date dans les domaines des mathématiques, de la complexité quantique et de l'informatique théorique. Si ces affirmations résistent à un examen minutieux de la communauté scientifique mondiale, cette avancée marquera bel et bien un tournant historique. Le modèle d'IA a généré ces démonstrations mathématiques complexes de manière entièrement autonome. Les chercheurs sont ensuite intervenus pour vérifier ce travail. Les problèmes résolus par le modèle Astra font appel à des théories académiques extrêmement complexes. Ce n'est pas la première fois qu'OpenAI revendique un succès dans le domaine des mathématiques.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société à but lucratif dintérêt public (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI développe des modèles dIA générative, notamment la série GPT de grands modèles linguistiques. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé lessor de lIA et suscité un intérêt généralisé pour lIA générative.

En octobre 2025, OpenAI a fait face à une vague de critiques suite à une fausse annonce concernant une avancée mathématique du GPT-5. La dernière affirmation d'OpenAI selon laquelle GPT-5 aurait résolu une série de problèmes mathématiques de longue date a suscité des critiques après que les chercheurs de l'entreprise ont semblé exagérer les réalisations du modèle. Les problèmes dits « non résolus » avaient déjà été résolus dans des articles universitaires, mais n'étaient pas répertoriés sur tous les sites de référence. GPT-5 avait simplement récupéré des études existantes que le conservateur du site web n'avait pas encore rencontrées.

Récemment, OpenAI a révélé que son prochain modèle dIA, encore inédit, baptisé Astra, a réussi à résoudre dix problèmes de longue date dans les domaines des mathématiques, de la complexité quantique et de linformatique théorique. Si ces affirmations résistent à un examen minutieux de la part de la communauté scientifique mondiale, cette avancée marquera bel et bien un tournant historique. Cela prouve à quel point lIA est en train de passer du statut dassistant numérique basique, qui se contente daider les humains dans leurs tâches, à celui de véritable contributeur à la recherche scientifique de haut niveau.

Comment lIA a résolu les problèmes

Selon un article publié sur le blog officiel dOpenAI, le modèle dIA a généré ces démonstrations mathématiques complexes de manière entièrement autonome. Les chercheurs sont ensuite intervenus pour vérifier ce travail. Ils ont converti les démonstrations générées par lIA en un format formel et vérifiable par ordinateur à laide dun outil spécialisé appelé « Lean ». Ce processus a permis aux scientifiques de vérifier de manière indépendante chaque étape logique du travail de lIA afin de sassurer quil ny avait aucune erreur.

OpenAI a également donné un aperçu du coût financier de ce calcul avancé. Lentreprise a indiqué quaux tarifs actuels de lAPI, il fallait environ 2 000 dollars de puissance de calcul de lIA pour produire chaque résultat mathématique valide.


Quels problèmes lIA a-t-elle résolus ?

Les problèmes résolus par le modèle Astra, qui na pas encore été rendu public, font appel à des théories académiques extrêmement complexes. Selon OpenAI, ces avancées comprennent létablissement de meilleures bornes pour lempilement de sphères et les codes correcteurs derreurs, ainsi que la construction, selon lentreprise, du tout premier « groupe non-sofic » explicite. Un « groupe non-sofic » est une structure mathématique hautement théorique composée de symétries infinies qui ne peuvent être ni approximées ni modélisées par des systèmes finis plus simples.

De plus, le modèle a réussi à apporter une preuve du théorème de répétition parallèle quantique pour les jeux intriqués généraux à deux joueurs. Il a également fourni de nouveaux résultats sur deux célèbres théories mathématiques : la conjecture de volume dEhrhart et la conjecture de rigidité de Connes.

Une tendance en plein essor dans la recherche en IA

Ce nest pas la première fois quOpenAI revendique un succès dans le domaine des mathématiques. Il y a quelques mois à peine, la société à lorigine de ChatGPT a annoncé que lun de ses modèles de raisonnement avait réalisé une avancée authentique et originale sur le problème de la distance unitaire planaire, vieux de 80 ans, posé pour la première fois par le légendaire mathématicien Paul Erdős. Cette percée spécifique a ensuite été examinée et vérifiée de manière indépendante par des chercheurs de la communauté mathématique mondiale.

Les nouvelles découvertes dAstra devraient faire lobjet dun examen tout aussi rigoureux. Comme cest le cas pour toute affirmation scientifique majeure, ce sont la vérification indépendante et lévaluation rigoureuse par les pairs qui détermineront en fin de compte limportance réelle de ces dix nouvelles solutions. Toutefois, cette annonce vient sajouter à une montagne croissante de preuves démontrant que les systèmes dIA avancés sattaquent désormais avec assurance à des problèmes de recherche que lon croyait autrefois totalement hors de portée des machines.

En janvier 2026, le célèbre mathématicien Joel David Hamkins a exprimé de sérieux doutes quant à l'utilité des modèles d'IA dans la recherche mathématique, qualifiant leurs résultats de « déchets » et de « mathématiquement incorrects ». Il a souligné la tendance frustrante de l'IA à affirmer avec assurance des informations incorrectes et à résister à toute correction, reflétant ainsi les interactions humaines contre-productives. Malgré les succès remarquables de cette technologie, Hamkins a estimé que les systèmes actuels ne sont pas fiables pour une véritable collaboration en matière de recherche.

Voici l'annonce d'OpenAI :

Dix avancées en mathématiques et en informatique théorique

Nous souhaitons donner aux scientifiques et aux mathématiciens les moyens daccélérer leurs découvertes grâce à des outils adaptés. Cest pourquoi nous avons récemment annoncé « ChatGPT for Academic Researchers », une initiative offrant à 100 000 scientifiques et mathématiciens un accès gratuit à nos meilleurs modèles ChatGPT. Nous continuons également à évaluer nos modèles sur des problèmes de recherche ouverts tout au long de leur développement.

En mai, nous avons partagé une réfutation générée par lIA⁠ de la conjecture dErdős sur la distance unitaire, découverte lors de lévaluation dun modèle non encore publié. Ces travaux ont déjà inspiré de nouveaux développements en mathématiques et en informatique théorique. Aujourdhui, nous partageons une sélection de dix résultats, dont chacun résout ou apporte des avancées substantielles sur un problème ouvert de longue date. Ces problèmes couvrent la géométrie de haute dimension, la théorie du codage, la complexité arithmétique des circuits, la théorie des groupes, les algèbres dopérateurs, la complexité quantique, la cryptographie sur treillis et la combinatoire extrême. Tous ces problèmes présentent un intérêt considérable pour leurs communautés mathématiques respectives, et plusieurs dentre eux suscitent un intérêt général dans lensemble des mathématiques.

Les résultats

Nous présentons de nouveaux résultats pour les problèmes suivants. Ces résultats ont été obtenus grâce à une version interne dAstra, notre prochain modèle majeur. Le nombre total de tokens nécessaires pour trouver des solutions à ces problèmes coûterait environ 2 000 $ aux tarifs de lAPI Sol. Ces raisonnements ont ensuite été transcrits sous forme de manuscrits par des humains à laide du même modèle. Par la suite, le modèle a formalisé chaque raisonnement dans un certificat Lean⁠. Nous publions également, pour chaque solution, une description par le modèle de son processus de réflexion.

  1. Emballage de sphères en haute dimension. Nouvelles bornes supérieures sur la densité demballage des sphères jusquau seuil de CohnElkies.
  2. Codes binaires et sphériques. Bornes exponentiellement améliorées sur la taille maximale des codes binaires pour toute distance minimale donnée, avec des résultats analogues pour les codes sphériques en haute dimension.
  3. Groupes non sofiques. Une construction établissant lexistence de groupes non sofiques,...
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2 commentaires
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Biribibi
Avatar de Biribibi
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 04/08/2026 à 18:29
Je me demande si tu as bien compris l'article.

Ces questions étaient ouvertes (irrésolues) et la plupart depuis plusieurs décennies.
Et chacune était très importante dans son domaine.
Je ne suis pas du tout pro-IA mais force de constater que c'est impressionnant.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 04/08/2026 à 18:03
OpenAI affirme que son prochain modèle d'IA, Astra, encore inédit, a résolu 10 problèmes vieux de plusieurs décennies en mathématiques, physique quantique et informatique théorique pour seulement 2 000 $
Ouaaaaaaaaaaaaaah! Purée... Albert Einstein et Stephen Hawking doivent trembler dans leur tombes, leur collègues encore vivants se cherchent un nouveau job comme vendeur de glace ou de hot dogs

Bon... Ben... OpenAI vient de prouver par ses dires que OpenAI ne fera jamais de bénéfices...

Imaginez: OpenAI arrive à réinventer la roue, le feu et le fil à beurre pour une somme ridicule... Dans de telles conditions, comment est-ce que cette boite pourrait un jour gagner suffisamment d'argent pour financer ses gigantesques dettes qui augmentent de plusieurs dizaines de milliards chaque année????
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