Les géants de la Silicon Valley ont bâti des fortunes colossales en captant l'attention de milliards d'utilisateurs. Mais dans leurs foyers, une règle s'applique : les écrans sont bannis, restreints ou sévèrement encadrés. En 2010, une reporter du New York Times interroge Steve Jobs sur l'enthousiasme de ses enfants pour l'iPad, qu'Apple vient de lancer. Sa réponse la laisse sans voix : ses enfants n'en ont jamais utilisé un. « Nous limitons la technologie que nos enfants ont le droit d'utiliser à la maison », dit-il simplement.
Bill Gates a longtemps interdit les smartphones à ses enfants avant leurs 14 ans, bannissant également les téléphones à table lors des repas. Sundar Pichai, PDG de Google, confiait en 2018 au New York Times que son fils de 11 ans ne disposait toujours pas de smartphone. Satya Nadella, son homologue chez Microsoft, surveille de près les activités en ligne de ses enfants et impose des restrictions strictes sur les contenus accessibles. Ce paradoxe, loin d'être anecdotique, révèle une conscience aiguë des effets cognitifs et comportementaux des technologies qu'ils ont eux-mêmes conçues pour être irrésistibles.
Récemment, le PDG dOpenAI, Sam Altman, a essuyé de vives critiques en ligne pour avoir suggéré une nouvelle utilisation de ChatGPT : apprendre à mieux connaître ses enfants. Samuel Harris Altman est un entrepreneur et investisseur américain qui occupe depuis 2019 le poste de PDG de la société dIA OpenAI. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de l'essor de l'IA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022.
Dans un message publié sur X, Altman a écrit quil avait entendu parler dun nouveau « cas dutilisation sympa » où les utilisateurs expliquent les centres dintérêt de leurs enfants à ChatGPT afin de créer un podcast pour le trajet en voiture jusquà lécole. Lune des réponses les plus populaires, celle dAlex Hirsch, créateur de « Gravity Falls », a résumé la polémique en posant une question simple. « Et si vous vous contentiez de parler à vos enfants ? », a suggéré Hirsch.
Un exemple d'utilisation sympa de ChatGPT dont j'ai entendu parler hier soir :
Connectez les calendriers de votre famille et décrivez les centres d'intérêt de vos enfants.
Chaque matin, pendant le trajet vers l'école, demandez-lui de créer un podcast qui parle du match de foot d'un de vos enfants prévu cet après-midi, de l'anniversaire à venir d'un autre, de l'actualité, etc.
Connectez les calendriers de votre famille et décrivez les centres d'intérêt de vos enfants.
Chaque matin, pendant le trajet vers l'école, demandez-lui de créer un podcast qui parle du match de foot d'un de vos enfants prévu cet après-midi, de l'anniversaire à venir d'un autre, de l'actualité, etc.
La publication dAltman a fait le buzz avec plus de 14 millions de vues, mais ces chiffres ne traduisaient en rien une adhésion à cette suggestion. Les utilisateurs ont fustigé ce dirigeant controversé pour avoir partagé un moyen infaillible de vider léducation des enfants de toute humanité. Et ce nest pas la première fois quAltman tente de présenter ChatGPT comme une aide à léducation des enfants.
cool use case of chatgpt work i heard last night:— Sam Altman (@sama) July 31, 2026
connect your family calendars and explain your kids' interests.
every morning for the drive to school, have it make a podcast that talks about one kid's soccer game that afternoon, one kid's upcoming birthday, some news, etc.
Ce père de 41 ans, qui a un enfant en bas âge, sest rendu en décembre dans lémission « Tonight Show » de Jimmy Fallon, où il a suscité une polémique similaire en vantant les mérites de ChatGPT à lantenne. « Je ne peux pas imaginer avoir dû me débrouiller pour élever un nouveau-né sans ChatGPT », a déclaré Altman. « De toute évidence, les gens lont fait pendant longtemps sans aucun problème. »
Les entreprises spécialisées dans lIA sefforcent sans cesse de démontrer que leurs outils peuvent être utiles aux parents, alors que, dans le même temps, plus dune douzaine de familles poursuivent ces entreprises en justice, affirmant que leur technologie est responsable davoir causé du tort à leurs proches. OpenAI avait publié une offre demploi pour un chef de produit chargé de diriger les technologies destinées aux familles et Meta teste actuellement une application dIA proposant des histoires pour sendormir.
Selon un rapport, les Américains sont plus nombreux que jamais à utiliser quotidiennement des chatbots. Une étude réalisée en juin a montré que 49 % des adultes américains déclarent utiliser des chatbots basés sur lIA, contre seulement 33 % lannée dernière. Cependant, cette même étude révèle que lopinion sur limpact futur de cette technologie reste largement négative, les jeunes Américains se montrant particulièrement sceptiques quant à ses bienfaits pour lhumanité.
Alors que les grandes entreprises technologiques continuent de supprimer des emplois au profit dune main-duvre alimentée par lIA, il semble que les gens tentent de conserver le contrôle sur des aspects de leur vie que lIA, du moins pour linstant, ne peut pas remplacer. « Les discussions en voiture avec mes enfants comptent parmi les moments les plus précieux », a répondu un utilisateur. « Je ne tiens pas à ce quun podcast de chatbot sen empare. »
En février 2026, Sam Altman a déclaré lorsd'un interview que le fait de devenir parent avait changé ses priorités. Un an après être devenu parent, il affirmait que cette expérience est « largement sous-estimée ». « C'est de loin la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie », a déclaré Sam Altman. « Et je ne pense pas avoir quoi que ce soit de profond ou de non cliché à dire à ce sujet, si ce n'est que je pensais que ça allait être génial, et que c'est bien mieux que ce que j'imaginais. » Lors de ce même interview, Sam Altman a révélé qu'il avait cessé d'écrire des lettres personnelles à son jeune fils après avoir réalisé qu'elles pourraient être utilisées dans le cadre du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI.
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