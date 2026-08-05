Un passionné réussit à déverrouiller le BIOS de son ordinateur portable à l'aide de Claude Code. L'IA a contourné les contrôles de signature RSA-2048 et révélé 55 paramètres cachés

Les ordinateurs portables dont le BIOS est verrouillé sont souvent revendus à bas prix en raison des restrictions d'utilisation imposées par la sécurité de leur micrologiciel. Autrefois, retirer la pile CMOS permettait de réinitialiser le BIOS et de contourner cette protection, mais les fabricants intègrent désormais des sécurités beaucoup plus robustes. Face à ce blocage solide, certains utilisateurs sont parfois contraints d'abandonner leurs matériels.
Un passionné, ayant le pseudonyme de "Reddit_2049" sur Reddit, a relevé ce défi en utilisant l'IA pour déverrouiller son ordinateur HP 15-dw1036ne. « Une nouvelle manière d'éviter que les ordinateurs portables verrouillés ne deviennent des déchets électroniques est toujours la bienvenue », a souligné un critique.
Défi : un PC d'occasion inutilisable à cause du BIOS verrouillé
Le HP 15-dw1036ne est un appareil équipé dun processeur Intel de 10e génération commercialisé au début de la décennie. Il sagit dun ordinateur portable grand public classique ; il est donc probable que lancien propriétaire de l'appareil ait simplement défini un mot de passe de démarrage, qui, pour une raison quelconque, na pas été transmis au nouvel utilisateur (Reddit_2049) via la chaîne de revente ou de recyclage de matériel électronique.
Mais le message ne précise pas clairement quel type de verrouillage du BIOS lauteur a rencontré ; il aurait donc pu sagir dun mot de passe administratif du BIOS. De tels verrous ne sont pas aussi stricts ni aussi complexes que sur les ordinateurs portables professionnels de HP, où la protection du BIOS peut même être liée au module TPM du système. Reddit_2049 s'est attaqué à ce défi et récemment expliqué avoir réussi à déverrouiller l'appareil.
L'ordinateur portable en question disposait de la version F.68 du BIOS. Selon le récit partagé par Reddit_2049, une tentative de réécriture manuelle du code du BIOS sur ce modèle sest soldée par lerreur « Corruption du BIOS détectée » (le système disposait dun contrôle de sécurité strict). Il dispose d'un programmateur de puce CH341A et d'outils de désassemblage de code, mais sa tentative de modification classique s'est soldée par un échec.
Faute d'exemples antérieurs ou de méthodes connues pour contourner la sécurité de ce modèle spécifique, il a choisi de soumettre une copie de sauvegarde de son BIOS à l'analyse de Claude Code. L'IA a réussi à analyser les données et à appliquer trois niveaux de correctifs distincts pour libérer l'accès à la machine :
- contournement de la vérification de signature RSA-2048 DXE-FV : elle a contourné la protection qui signalait une « corruption » du BIOS lors des modifications ;
- déverrouillage de 55 éléments cachés : Claude Code a identifié et activé l'accès aux paramètres système avancés jusqu'alors masqués ;
- déblocage de longlet « Avancé » : accès complet aux paramètres de configuration avancés.
Script Python pour automatiser le déverrouillage de ce modèle
Certains internautes considèrent l'approche utilisée par Reddit_2049 comme une technique innovante permettant de réduire les déchets électroniques. Pour clore cette réussite, il a partagé à la fin de sa publication Reddit un script Python capable d'automatiser l'ensemble de la procédure. Ce script Python réalise une sauvegarde du BIOS actuel avant d'appliquer les trois correctifs nécessaires au déverrouillage de ce modèle HP spécifique.
Mais Reddit_2049 rappelle toutefois qu'il convient de rester prudent, car ce script pourrait ne pas fonctionner sur d'autres ordinateurs, y compris sur des modèles identiques présentant des révisions de carte mère différentes. Néanmoins, cette expérience démontre de manière éclatante que des appareils verrouillés sans méthode de contournement connue peuvent désormais être entièrement débloqués grâce aux capacités d'analyse de l'IA.
Par ailleurs, cette anecdote intervient alors que l'IA suscite de plus en plus de préoccupations quant à sa capacité à faciliter la découverte et l'exploitation de failles logicielles par des acteurs de la menace. Selon un rapport de ProPublica, Claude Mythos d'Anthropic révèle des bogues plus rapidement que Microsoft ne parvient à les corriger. Un responsable a déclaré que les ingénieurs sont engagés dans une « course effrénée » pour combler ce retard.
Lors d'une réunion interne à la mi-mai 2026, une diapositive de la présentation montrait que rien quen avril, Claude Mythos avait découvert 90 bogues « critiques » et 141 « importants » dans SharePoint. Au cours de la première quinzaine de mai, le modèle d'IA d'Anthropic en a détecté encore davantage.
Décalage entre l'affolement et la réalité des cyberattaques
L'inquiétude reste vive quant au risque que les vulnérabilités détectées par lIA favorisent une recrudescence des attaques, mais une analyse des données dexploitation réalisée par VulnCheck suggère que « ces craintes sont infondées », du moins pour linstant. Patrick Garrity, chercheur en sécurité chez VulnCheck et auteur du rapport, a recensé 1 061 failles attribuées à la détection assistée par lIA au cours du premier semestre de 2026.
Parmi les vulnérabilités découvertes par lIA, seulement 14, soit 1,3 %, ont été exploitées en conditions réelles, un chiffre qui correspond au taux dexploitation observé par les chercheurs pour lensemble des vulnérabilités au cours de la même période. On est bien loin du discours selon lequel lIA ferait basculer de manière spectaculaire la balance en faveur des attaquants en révélant en masse « des failles pouvant être immédiatement exploitées ».
Au contraire, lIA est actuellement plus efficace pour augmenter le nombre de vulnérabilités découvertes. « Si la détection de vulnérabilités assistée par lIA présente clairement un intérêt tant pour les attaquants que pour les défenseurs, les données ne suggèrent pas que les failles découvertes par lIA soient intrinsèquement plus susceptibles dêtre exploitées que celles identifiées par des méthodes traditionnelles », a déclaré Garrity dans son article.
Le rapport s'en prend tout particulièrement au projet Glasswing d'Anthropic qui a beaucoup fait parler de lui, en mettant en garde contre le fait que la détection de vulnérabilités assistée par l'IA pourrait permettre à des pirates de détourner des systèmes, de perturber les opérations ou de voler des données.
Source : billet de blogue
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