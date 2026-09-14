Anysphere, Inc., opérant sous le nom de Cursor, est une filiale de SpaceXAI qui propose une IA générative destinée à la production de code informatique. Son produit phare est Cursor, un agent de codage basé sur l'intelligence artificielle (IA) et un environnement de développement logiciel. Fondée en 2022, cette entreprise basée à San Francisco développe des outils d'IA permettant d'écrire du code à partir d'instructions en langage naturel. Début 2026, Cursor avait atteint une valorisation de 29,3 milliards de dollars américains et dépassé les 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires récurrent annuel. Elle a été rachetée et intégrée à SpaceXAI à partir de juin 2026. En août, elle est devenue une filiale à 100 % de SpaceXAI.
En avril 2026, Cursor a lancé Cursor 3, son tout dernier outil de codage IA conçu pour faciliter la vie des développeurs. Grâce à cette nouvelle plateforme, il était possible de gérer plusieurs agents IA depuis un seul et même endroit. Cursor 3 permettait aux utilisateurs de diriger des agents IA pour gérer le code sur plusieurs dépôts d'un même projet, un peu comme s'ils étaient le chef d'équipe au lieu de faire tout le travail fastidieux eux-mêmes. Ce lancement intervenait alors que Cursor tentait de rester dans la course face à des concurrents tels que Claude Code et Codex d'OpenAI.
Récemment, Cursor a lancé « Projects » en version bêta, un espace de travail destiné aux projets de programmation de longue durée qui utilise un agent coordinateur pour planifier les tâches et déléguer leur exécution à des sous-agents fonctionnant en parallèle. Les projets s'exécutent sur des serveurs cloud et peuvent lancer un agent local lorsque des tests doivent être effectués sur l'ordinateur de l'utilisateur. Chaque projet conserve un contexte partagé entre ses différents agents et peut s'abonner à Slack, à des calendriers ou à des pull requests afin de réagir aux signaux détectés. Le déploiement a commencé il y a peu.
En mars 2025, un développeur solo a partagé son expérience de codage avec Cursor AI depuis son lancement, tout en construisant son SaaS. Selon lui, linternet semblait divisé entre « le codage par lIA est un miracle » et « le codage par lIA est une saloperie », mais la réalité se situait honnêtement entre les deux. Ce qui avait le plus changé la donne pour lui était la création dun fichier .cursorrules, un ensemble dinstructions indiquant à Cursor comment générer du code pour un projet spécifique. Il expliquait que son plus grand « aha moment » sétait produit lorsquil avait réalisé que Cursor fonctionnait beaucoup mieux lorsquil pouvait voir le code similaire déjà écrit. Malgré les frustrations, il utilisait toujours Cursor quotidiennement, le comparant à un développeur junior parfois utile qui travaillait très vite mais qui avait besoin dêtre supervisé.
Cursor AI est un environnement de développement intégré (EDI) livré avec un assistant d'IA de codage par défaut pour permettre aux utilisateurs d'accélérer la création de logiciels. C'est un fork de Visual Studio Code qui s'appuie sur de grands modèles de langage (LLM) tels que Claude et GPT. Cursor AI offre des outils tels que la génération de code, l'autocomplétion intelligente et des réécritures de code optimisées. Lancé en 2023 par Anysphere, une entreprise fondée par quatre amis du MIT, Cursor AI a rapidement attiré l'attention de la communauté technologique. Il est devenu viral en 2024, bien que certains disent que ses capacités sont exagérées.
Voici l'annonce de Cursor concernant Projects :
Cursor Projects
Aujourd'hui, nous lançons Projects dans Cursor. Projects vous permet de mener des chantiers plus vastes : une fonctionnalité, une migration ou une application complète. Il conserve le contexte sur des mois de travail, délègue des tâches à des milliers de sous-agents et prend en charge les travaux récurrents sans qu'on le lui demande.Accédez à Projects depuis la barre de navigation de gauche. L'agent coordinateur d'un projet n'écrit pas le code lui-même : il planifie le travail, le délègue à des agents qui l'implémentent, puis vous restitue le travail terminé pour vérification. Les coordinateurs créent et gèrent des agents en votre nom, en en exécutant autant en parallèle que le travail l'exige.
Propulsé par les Agents Cloud
Un Project s'exécute sur son propre ordinateur dans le cloud : fermer votre ordinateur portable ne l'interrompt donc pas. Lorsqu'un test doit être effectué sur votre machine, le coordinateur lance un agent local pour l'exécuter sur place.
Contexte partagé
Vous ne devriez pas avoir à mettre un agent au courant chaque fois que vous démarrez une tâche. Chaque Project conserve un ensemble de fichiers synchronisés sur toutes les machines cloud et locales utilisées par ses agents. Les agents y ajoutent leurs recherches et leurs artifacts, ainsi que ce qu'ils apprennent de la base de code et de votre façon de travailler. Si un agent découvre comment tester un service, par exemple, tous les agents suivants pourront s'appuyer sur ces instructions. Le contexte partagé s'enrichit avec le Project, rendant le coordinateur de plus en plus efficace au fil du temps.
Subscriptions
Demandez à l'agent coordinateur de surveiller un canal Slack, de s'exécuter selon une planification ou de suivre toutes vos PR. Il peut ainsi agir en fonction des signaux qu'il repère, sans attendre votre prompt. Connectez Slack, pointez-le vers un canal de rapports de bugs, et il se met à déléguer dès qu'un bug est signalé. Les projets sont disponibles en bêta et déployés progressivement auprès de tous les utilisateurs.
Source : Cursor
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Cursor, un fork de Visual Studio Code, considéré comme le nouveau ChatGPT du codage informatique, divise la communauté des développeurs dont certains sont d'avis qu'il y a exagération sur ses capacités
Cursor a présenté son modèle de codage « compétitif », parallèlement à la version 2.0 de son EDI IA doté d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'exécuter des tâches avec plusieurs agents en parallèle
Le véritable gagnant de l'acquisition de Cursor pour 60 milliards $ ne sera pas les assistants de codage basés sur l'IA, mais les équipes qui réussiront à maintenir la qualité du code, d'après JetBrains
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