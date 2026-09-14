Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée de « société la plus puissante au monde » par la BBC, et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est souvent décrite comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
Gemini, également connu sous le nom de Google Gemini (anciennement Bard), est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'IA générative, développé par Google. Il s'appuie sur la famille de grands modèles de langage (LLM) du même nom, après avoir été initialement basé sur LaMDA et PaLM 2. L'architecture de Gemini est entraînée en natif sur plusieurs types de données, ce qui permet aux modèles de traiter et de générer simultanément du texte, du code informatique, des images, de l'audio et de la vidéo.
En août 2026, l'assistant d'IA Gemini de Google a dépassé le milliard dutilisateurs actifs mensuels, atteignant ce seuil peu de temps après que ChatGPT dOpenAI eut franchi le même cap. Google a précisé que 63 % des utilisateurs sadressaient directement à Gemini à la voix plutôt que de saisir des requêtes, soulignant que les parents très occupés étaient « 43 % plus enclins à utiliser la commande vocale pour leurs tâches quotidiennes ». Selon Google, une interaction sur cinq avec Gemini impliquait le partage décran et la diffusion en direct par caméra. Les utilisateurs dApple représentaient plus de 100 millions dutilisateurs actifs mensuels de Gemini.
Récemment, Google a lancé l'application Gemini à l'échelle mondiale pour Windows 10 et 11, proposant ainsi Gemini sous la forme d'une application de bureau dédiée. Les utilisateurs peuvent appuyer sur Alt + Espace pour l'ouvrir par-dessus leur tâche en cours, tandis que l'application prend également en charge un espace de travail dédié avec des intégrations aux applications Google. Elle inclut la génération d'images avec Nano Banana et la création de vidéos avec Gemini Omni.
En janvier 2026, alors que la compétition autour de l'IA générative était souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avançait à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle d'IA unifié, le groupe semblait alors récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaissait de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. Cétait en tout cas lavis de certains spécialistes comme Geoffrey Hinton, le « parrain de lIA ».
Voici l'annonce de Google :
L'application Gemini est désormais disponible pour Windows
Aujourdhui, nous lançons lapplication Gemini pour Windows. Conçue pour sintégrer en toute transparence à vos outils préférés et à vos applications quotidiennes, cette nouvelle application de bureau vous offre une assistance immédiate sans interrompre votre flux de travail. Voici trois façons dutiliser lapplication Gemini sur votre PC :
- Accédez instantanément à Gemini grâce à un raccourci clavier.
Appuyez à tout moment sur Alt + Espace sur votre PC pour ouvrir Gemini par-dessus votre tâche en cours. Que vous ayez besoin de vérifier rapidement une information dans un document ou de trouver quelques idées de titres accrocheurs pour une présentation, vous pouvez obtenir laide dont vous avez besoin et reprendre immédiatement votre travail.
- Plongez-vous dans un travail approfondi dans un espace de travail dédié.
Au sein de la nouvelle application, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités pour lesquelles vous utilisez déjà Gemini. Confiez vos tâches en plusieurs étapes à Gemini Spark, votre assistant IA personnel disponible 24 h/24 et 7 j/7, ou demandez à Gemini de rédiger un résumé de projet en extrayant directement des informations de vos applications Google telles que Gmail et Google Drive.
- Créez des images et des vidéos.
Donnez vie à vos concepts créatifs directement depuis votre bureau. Vous pouvez générer des images personnalisées avec Nano Banana pour une présentation, réaliser une vidéo de haute qualité avec Gemini Omni, et surtout, vous pouvez tout faire depuis un seul et même endroit pratique. Légère et silencieuse, l'application fonctionne sans ralentir votre PC. Ce n'est qu'un début pour l'application Gemini sur Windows : d'autres fonctionnalités natives pour ordinateur de bureau seront progressivement déployées. L'application est disponible dès aujourd'hui dans le monde entier pour Windows 10 et 11.
Source : Google
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