IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, met en garde, l'Europe doit devenir un acteur direct du développement de l'IA
Plutôt que de rester dépendante des technologies étrangères

Le , par Eliora
19 commentaires

175PARTAGES

6  0 
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a lancé un avertissement sans détour, affirmant que l'Europe devait devenir un développeur direct d'intelligence artificielle (IA) plutôt que de rester un client dépendant des technologies étrangères. Elle a souligné que cette dépendance exposait l'ensemble de l'économie européenne à des risques si l'accès venait à être soudainement supprimé ou si les conditions d'utilisation étaient modifiées. Lagarde a prédit que, d'ici quelques années, les modèles d'apprentissage automatique toucheraient presque tous les aspects de la vie publique quotidienne. Pour échapper à cette vulnérabilité, elle a fait valoir que l'Europe devait donner la priorité à ses infrastructures informatiques nationales.

En mai 2026, le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, avait alerté sur les enjeux de la souveraineté numérique européenne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire, il avait déclaré que l'Europe était prise en étau entre la domination technologique américaine et chinoise. Il définissait l'IA comme « une ressource stratégique transformant l'énergie en puissance de calcul », dont le contrôle est indispensable à l'autonomie économique et militaire de la France. Il avait plaidé pour une accélération massive des investissements dans le secteur énergétique et avait soulevé des obstacles réglementaires et un manque d'harmonisation.

À cette occasion, le patron de Mistral AI avait également estimé que l'Europe n'avait alors plus que deux ans pour assurer son indépendance technologique face aux USA. Il avait averti que le continent risquait de devenir un simple vassal numérique s'il ne développait pas rapidement et massivement ses propres infrastructures de calcul et d'accès à l'énergie. L'enjeu majeur résidait dans la maîtrise des semi-conducteurs et de la puissance de calcul, des domaines où les géants américains investissaient des sommes colossales. Pour contrer cette menace, Arthur Mensch avait prôné une stratégie de souveraineté numérique et avait appelé à une réforme des marchés de capitaux européens.

Récemment, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a lancé un avertissement sans détour, affirmant que lEurope devait devenir un développeur direct dIA plutôt que de rester un client dépendant des technologies étrangères. Sadressant à un public à Vienne, Lagarde a souligné que le développement de capacités souveraines était essentiel pour préserver lindépendance du continent et tirer parti des gains de productivité nécessaires au maintien de son niveau de vie.


Si les entreprises européennes ont investi massivement dans lIA, la grande majorité dentre elles se contentent dacquérir des licences pour des outils créés à létranger, notamment aux USA, précise le rapport, ajoutant que Lagarde a averti que cette dépendance exposait lensemble de léconomie européenne à des risques si laccès venait à être soudainement supprimé ou si les conditions dutilisation étaient modifiées.

« Le péril de lingérence extérieure »

Lagarde a prédit que, dici quelques années, les modèles dapprentissage automatique toucheraient presque tous les aspects de la vie publique quotidienne et de ladministration. « Dici quelques années, lIA contrôlera les marchandises à la frontière, décidera quelles déclarations fiscales feront lobjet dun contrôle fiscal, gérera la circulation des trains, surveillera les patients dans les services hospitaliers et traitera les paiements dans les banques. Une suppression de laccès à cette technologie, ou une modification de ses conditions dutilisation, toucherait alors tous les secteurs simultanément », a déclaré Christine Lagarde.

Bien que lUE et les USA restent des alliés proches, la confiance transatlantique a été mise à rude épreuve par des frictions concernant les droits de douane, les propositions américaines visant à acquérir le Groenland et le retrait du personnel militaire américain du sol européen à la suite de différends politiques. « Il sagit là dun moyen de pression dun genre que nul partenaire commercial na jamais exercé sur lEurope, et qui pourrait être utilisé dans nimporte quelle négociation, quil sagisse de droits de douane ou de taxes numériques, par exemple », a-t-elle ajouté.

Réduire le manque dinfrastructures de centres de données

Pour échapper à cette vulnérabilité, Lagarde a fait valoir que lEurope devait donner la priorité à ses infrastructures informatiques nationales. Le continent manque actuellement des centres de données nécessaires pour répondre à ses propres besoins informatiques. Si la tendance actuelle se poursuit, ce déficit en infrastructures devrait être multiplié par plus de six au cours des dix prochaines années. L'adoption rapide de cette technologie pourrait stimuler la productivité européenne de près de 4 % sur une période de dix ans, ce qui constituerait une manne importante pour les budgets publics, souligne le rapport.

En août 2026, après des années de négociations et dajustements réglementaires, lUE s'est vue dotée de nouveaux pouvoirs étendus pour réglementer les grands modèles dIA à usage général. Depuis le 2 août, la Commission peut exiger des informations auprès des fournisseurs de modèles, mener des évaluations de sécurité, ordonner des mesures correctives, retirer des modèles du marché de lUE et même infliger des amendes pouvant atteindre 3 % du chiffre daffaires annuel total. Le véritable défi est de savoir si la Commission est disposée à les utiliser et si elle en a les moyens.

Et vous ?

Pensez-vous que cette avertissement est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

L'Europe se prépare à un scénario catastrophique dans lequel les États-Unis bloqueraient l'accès à leurs infrastructures numériques, elle vise la souveraineté technologique pour prévenir un blackout numérique

L'Europe est invitée à freiner l'essor de ses centres de données IA avant que l'eau et l'électricité ne viennent à manquer, mais les fournisseurs de cloud s'opposent à l'adoption de réglementations

Mistral annonce une levée de fonds de série D de 3 milliards  avec une valorisation supérieure à 21 milliards  qu'elle qualifie de plus important tour de table réalisé par une entreprise tech européenne
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

19 commentaires
Commenter Signaler un problème
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 14:20
Comme prévu, l'AI Act et la révision Française sur l'IA a fait que nous n'avons aucun acteur IA car ces lois sont techniquement impossible à respecter.
Cela a plombé Mistral d'ailleurs.

Bref, félicitation aux fous des normes !
2  1 

 