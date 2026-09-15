En mai 2026, le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, avait alerté sur les enjeux de la souveraineté numérique européenne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire, il avait déclaré que l'Europe était prise en étau entre la domination technologique américaine et chinoise. Il définissait l'IA comme « une ressource stratégique transformant l'énergie en puissance de calcul », dont le contrôle est indispensable à l'autonomie économique et militaire de la France. Il avait plaidé pour une accélération massive des investissements dans le secteur énergétique et avait soulevé des obstacles réglementaires et un manque d'harmonisation.
À cette occasion, le patron de Mistral AI avait également estimé que l'Europe n'avait alors plus que deux ans pour assurer son indépendance technologique face aux USA. Il avait averti que le continent risquait de devenir un simple vassal numérique s'il ne développait pas rapidement et massivement ses propres infrastructures de calcul et d'accès à l'énergie. L'enjeu majeur résidait dans la maîtrise des semi-conducteurs et de la puissance de calcul, des domaines où les géants américains investissaient des sommes colossales. Pour contrer cette menace, Arthur Mensch avait prôné une stratégie de souveraineté numérique et avait appelé à une réforme des marchés de capitaux européens.
Récemment, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a lancé un avertissement sans détour, affirmant que lEurope devait devenir un développeur direct dIA plutôt que de rester un client dépendant des technologies étrangères. Sadressant à un public à Vienne, Lagarde a souligné que le développement de capacités souveraines était essentiel pour préserver lindépendance du continent et tirer parti des gains de productivité nécessaires au maintien de son niveau de vie.
Si les entreprises européennes ont investi massivement dans lIA, la grande majorité dentre elles se contentent dacquérir des licences pour des outils créés à létranger, notamment aux USA, précise le rapport, ajoutant que Lagarde a averti que cette dépendance exposait lensemble de léconomie européenne à des risques si laccès venait à être soudainement supprimé ou si les conditions dutilisation étaient modifiées.
« Le péril de lingérence extérieure »
Lagarde a prédit que, dici quelques années, les modèles dapprentissage automatique toucheraient presque tous les aspects de la vie publique quotidienne et de ladministration. « Dici quelques années, lIA contrôlera les marchandises à la frontière, décidera quelles déclarations fiscales feront lobjet dun contrôle fiscal, gérera la circulation des trains, surveillera les patients dans les services hospitaliers et traitera les paiements dans les banques. Une suppression de laccès à cette technologie, ou une modification de ses conditions dutilisation, toucherait alors tous les secteurs simultanément », a déclaré Christine Lagarde.
Bien que lUE et les USA restent des alliés proches, la confiance transatlantique a été mise à rude épreuve par des frictions concernant les droits de douane, les propositions américaines visant à acquérir le Groenland et le retrait du personnel militaire américain du sol européen à la suite de différends politiques. « Il sagit là dun moyen de pression dun genre que nul partenaire commercial na jamais exercé sur lEurope, et qui pourrait être utilisé dans nimporte quelle négociation, quil sagisse de droits de douane ou de taxes numériques, par exemple », a-t-elle ajouté.
Réduire le manque dinfrastructures de centres de données
Pour échapper à cette vulnérabilité, Lagarde a fait valoir que lEurope devait donner la priorité à ses infrastructures informatiques nationales. Le continent manque actuellement des centres de données nécessaires pour répondre à ses propres besoins informatiques. Si la tendance actuelle se poursuit, ce déficit en infrastructures devrait être multiplié par plus de six au cours des dix prochaines années. L'adoption rapide de cette technologie pourrait stimuler la productivité européenne de près de 4 % sur une période de dix ans, ce qui constituerait une manne importante pour les budgets publics, souligne le rapport.
En août 2026, après des années de négociations et dajustements réglementaires, lUE s'est vue dotée de nouveaux pouvoirs étendus pour réglementer les grands modèles dIA à usage général. Depuis le 2 août, la Commission peut exiger des informations auprès des fournisseurs de modèles, mener des évaluations de sécurité, ordonner des mesures correctives, retirer des modèles du marché de lUE et même infliger des amendes pouvant atteindre 3 % du chiffre daffaires annuel total. Le véritable défi est de savoir si la Commission est disposée à les utiliser et si elle en a les moyens.
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