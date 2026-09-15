32 % des entreprises ont renoncé à acheter des logiciels prêts à l'emploi, préférant développer leurs propres solutions à l'aide d'outils IA de codage agentique, selon McKinsey

En août 2025, Microsoft a déclaré que les logiciels d'entreprise traditionnels, les applications SaaS, sont pratiquement morts et parie gros sur le fait que les agents d'IA auront terminé le travail d'ici à 2030. L'entreprise a prétendu que les applications d'entreprise sont des reliques de l'ère des mainframes qui seront bientôt remplacées par des plateformes « natives d'agents d'IA ». Selon Microsoft, ces agents d'IA seront capables de s'adapter dynamiquement aux besoins des utilisateurs.
Charles Lamanna, vice-président de Microsoft chargé des applications et des plateformes professionnelles, a notamment estimé que les applications commerciales traditionnelles deviendraient les mainframes des années 2030 : « toujours en fonctionnement, consomment toujours des budgets, mais sont des reliques sclérosées d'une époque révolue ». Selon Charles Lamanna, à l'avenir, les services fusionneront, les employés deviendront des généralistes et les agents d'IA feront partie intégrante de chaque équipe. Si vous avez besoin de données clients, vous n'aurez plus besoin de vous connecter à un CRM, vous pourrez simplement demander à votre agent. Le CRM existera peut-être toujours, mais il sera enfoui sous une couche conversationnelle qui rendra l'application elle-même obsolète.
En décembre 2025, de plus en plus de rapports signalaient que les outils SaaS sont en perte de vitesse. Pour cause, les agents IA bouleversent les modèles SaaS traditionnels en gérant de manière autonome des flux de travail complexes. Selon des estimations, les agents IA pourraient conquérir 60 % du marché des logiciels SaaS d'ici 2030 grâce à des gains d'efficacité et des réductions de coût. « Les agents IA commencent à dévorer le SaaS » : les observateurs du secteur notent que ce qui n'était au départ que des fonctionnalités expérimentales dans les chatbots s'est transformé en agents à part entière capables de gérer des flux de travail complexes, de l'automatisation du service client à l'analyse financière, ce qui pourrait bouleverser des milliards de dollars de revenus.
Récemment, le cabinet multinational américain de conseil en stratégie et en gestion McKinsey a révélé que près dun tiers des entreprises ont renoncé à acheter un logiciel parce que leurs agents IA de codage pouvaient le développer eux-mêmes. Le rapport « State of AI: Global Survey 2026 » de McKinsey, publié le 25 août 2026, sappuie sur une enquête menée du 4 mai au 8 juin auprès de 1 719 répondants dans 97 pays. Le résultat qui a fait la une : 32 % des personnes interrogées indiquent que leur entreprise a renoncé à lachat dau moins un logiciel ou dune fonctionnalité, car elle pouvait développer cette fonctionnalité en interne à laide doutils de codage automatisés.
32 % des entreprises a renoncé à lachat dau moins un logiciel ou dune fonctionnalité à cause de l'IA agentique
La répartition est plus révélatrice que le chiffre global. Parmi les quelque 6 % de personnes interrogées que McKinsey classe parmi les « hauts performants en IA » (celles qui attribuent au moins 5 % de leur EBIT [Bénéfice Avant Intérêts et Impôts] à lIA), près de la moitié a renoncé à au moins un achat, contre 31 % des autres. Par secteur : technologie 41 %, santé 39 %, services professionnels 38 %, énergie et matériaux 38 %, institutions financières 36 %. La montée en puissance se concentre également vers le haut. Les entreprises dont le chiffre daffaires dépasse 1 milliard de dollars sont passées de 27 % à 40 % en matière de déploiement dau moins un système agentique, tandis que les plus petites entreprises sont restées stables à 22 %.
Ce comportement est donc réel, mesurable et inégalement réparti. Les entreprises les plus susceptibles de ne pas renouveler leur contrat sont celles qui disposent des équipes dingénieurs les plus importantes et de linfrastructure dIA la plus développée. Il sagit là dun effet de sélection plutôt que dun signal du marché indiquant ce quune entreprise de 300 personnes devrait faire au prochain trimestre.
Deux autres chiffres issus de la même enquête contrastent avec ce résultat. 37 % des personnes interrogées indiquent que lIA a contribué positivement à lEBIT, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à 2025, tandis quenviron 80 % font état de gains de productivité individuels. Et une entreprise sur cinq affirme que son organisation limite lutilisation de lIA en raison des coûts dexploitation ; pour les agents de codage en particulier, environ une sur dix indique que lutilisation est limitée par les coûts. Environ 10 % des organisations ont déjà atteint un plafond de coûts dexploitation pour loutil quelles utilisent, ce qui justifie lannulation des achats.
En outre, le guide de McKinsey sur léconomie des agents estime le coût annuel dexploitation dun workflow à agent unique entre 20 000 et 30 000 dollars dans certaines banques, et entre 100 000 et 200 000 dollars pour une équipe multi-agents, en raison des coûts fixes liés à linfrastructure et à lorchestration. Il sagit dun chiffre par workflow, et non par entreprise. Une équipe qui remplace quatre abonnements SaaS de milieu de gamme par quatre workflows basés sur des agents nest pas revenue à zéro.
Labonnement aux SaaS : une ligne effacée du budget, mais des vulnérabilités invisibles introduites
Labonnement résilié est une ligne claire et visible dans un budget. Ce qui le remplace ne lest pas, et reste le plus souvent invisible pendant deux ou trois trimestres. Une étude empirique publiée sur arXiv en 2026, intitulée « Debt Behind the AI Boom » (La dette derrière le boom de lIA), a analysé 302 600 commits vérifiés générés par lIA dans 6 299 dépôts GitHub et a recensé 484 366 problèmes distincts introduits, dont 89,3 % étaient des « code smells ». Plus de 15 % des commits générés par lIA ont introduit au moins un problème, et 22,7 % des problèmes suivis étaient toujours présents dans la dernière version du dépôt.
La situation est encore plus préoccupante en matière de sécurité. Les tests réalisés par Veracode en 2026 sur plus de 150 grands modèles de langags (LLM) ont révélé que seuls 55 % du code généré par lIA passaient les tests de sécurité de base. La dette de sécurité touche désormais 82 % des organisations, contre 74 % auparavant, avec une augmentation de 36 % des vulnérabilités à haut risque dune année sur lautre. Lanalyse approfondie du code réalisée par Apiiro auprès de dizaines dentreprises a révélé une multiplication par trois du nombre de dépôts contenant des données à caractère personnel (PII) et des données de paiement, ainsi quune multiplication par dix du nombre dAPI ne disposant pas dautorisation ni de validation des entrées.
Si lon examine ces conclusions à la lumière de la tendance à privilégier le développement en interne plutôt que lachat de solutions prêtes à lemploi, un profil de risque spécifique se dessine. Les fonctionnalités les plus souvent supprimées puis reconstruites (outils internes, applications de workflow, panneaux dadministration, couches dintégration) correspondent précisément à la catégorie qui touche aux dossiers clients et aux données de paiement, et précisément à celle où une ligne de code relative à la vérification dautorisation peut passer inaperçue. La posture de conformité dun fournisseur ne remplace pas le jugement technique, mais elle nest pas négligeable, et lorsque lon met fin à la collaboration avec ce fournisseur, on y met également fin.
Remplacé un outil SaaS par une solution développée en interne : une tendance observée dans le secteur
La propre analyse de McKinsey pour 2024 anticipait une évolution proche de celle-ci, prévoyant que lIA générative ajouterait 1 à 3 points de pourcentage au taux de désabonnement total des solutions SaaS et ferait basculer 2 à 4 points de pourcentage des dépenses de lachat vers le développement en interne sur une période de trois à quatre ans, soit une réaffectation denviron 35 à 40 milliards de dollars. Une réaffectation de quelques points de pourcentage est significative pour certains fournisseurs...
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