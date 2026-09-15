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Selon Anthropic, l'IA pourrait faire bondir le PIB US de 32 %, pour atteindre 44 400 milliards d'ici 2030,
Mais peut-être au prix d'une reconversion des employés du savoir en électriciens ou infirmiers

Le , par Mathis Lucas
76 commentaires

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4  0 
Anthropic prédit que l'IA aura un impact significatif sur l'économie des États-Unis d'ici 2030. Trois scénarios se dessinent, allant d'un impact comparable à celui d'Internet jusqu'à une transformation radicale capable d'augmenter le PIB de 32 %. Selon le rapport, si la productivité globale progresse, les travailleurs du savoir risquent une baisse de salaire et un chômage élevé au profit des métiers manuels. L'automatisation massive pourrait aussi accroître les inégalités de richesse en favorisant les détenteurs de capitaux plutôt que les salariés. Les employés licenciés pourraient devoir se reconvertir dans des métiers tels que ceux d'électricien ou d'infirmier.

Anthropic a récemment publié un modèle économique évaluant l'impact potentiel de l'IA sur l'économie des États-Unis à l'horizon 2030. Des figures majeures de l'industrie, comme Elon Musk et Yoshua Bengio, prédisent une hécatombe de l'emploi. Mais plutôt que de déterminer si l'IA remplace un emploi dans sa totalité, l'analyse d'Anthropic examine les tâches spécifiques susceptibles d'être automatisées et la réaffectation des travailleurs déplacés.

À travers l'exemple du travail d'infirmier, l'analyse distingue les activités impossibles à automatiser entièrement de celles qui peuvent être déléguées ou assistées par des systèmes automatisés. L'entreprise souligne d'emblée que « le défi consiste à faire en sorte que les gains soient largement partagés ».

L'étude présente trois trajectoires économiques selon le degré d'adoption de cette technologie. Dans le scénario modeste, l'IA touche environ 4 % des tâches comme un « outil d'assistance » et génère un impact économique comparable à celui d'Internet, soit une transformation profonde de la productivité. Elle ferait passer la croissance annuelle de 2 % à 2,4 % avec une hausse du PIB américain de 1,6 % pour atteindre 34 100 milliards de dollars.

Dans le deuxième scénario, qualifié d'impact substantiel, l'automatisation touche 12 % des tâches en remplaçant directement l'humain sur la moitié du travail intellectuel, ce qui porterait la croissance annuelle à 5,4 % et le PIB à 36 300 milliards de dollars. Enfin, le scénario extrême anticipe une « transformation économique profonde », où la technologie prendrait en charge 30 % des tâches économiques avec une quasi-autonomie, grâce à une amélioration récursive des systèmes.


Dans cette situation extrême, le PIB américain augmenterait de 32,4 % pour atteindre 44 400 milliards de dollars, doublant la taille de l'économie tous les 4,5 ans avec une croissance annuelle de 15,4 %. Bien sûr, l'automatisation croissante des tâches ne sera pas sans conséquences négatives pour les travailleurs impactés. Certains pourraient perdre leurs moyens de subsistance, et l'automatisation pourrait aussi accentuer les inégalités sociales.

Selon un rapport publié par McKinsey en 2023, l'IA ajoutera jusqu'à 4 400 milliards de dollars de valeur à l'économie chaque année, et 13 400 milliards de dollars de valeur ajoutée annuelle à l'économie mondiale d'ici 2030. Selon le cabinet d'analyse, les secteurs les plus susceptibles de bénéficier de lIA générative sont ceux qui ont une forte intensité de données, une forte demande de créativité ou de personnalisation, et une faible automatisation actuelle.

Répercussions sur l'emploi et la dynamique des salaires

Les conséquences sur le marché du travail varient considérablement selon l'ampleur de la transition. Si le scénario modeste ne provoque que de légères variations avec un taux de chômage passant de 3,8 % à 3,9 %, la situation intermédiaire voit le chômage grimper à 4,6 %. Dans ce modèle intermédiaire, la stagnation des salaires touche principalement les employés du savoir, comme les programmeurs ou les agents de centre d'appels, qui pourraient devoir « se tourner vers des métiers comme électricien ou infirmier ».

En revanche, le scénario extrême engendrerait des tensions majeures en faisant monter le chômage global à 11,9 % et celui des travailleurs du savoir à 17,9 %, avec une baisse de salaire de plus de 11 % pour ces derniers. Les auteurs de cette analyse précisent d'ailleurs que « les conséquences dépasseront largement tout précédent dans l'histoire », tout en prévoyant une hausse de la demande et des rémunérations pour les métiers manuels.

Tout cela suppose que les gens utilisent réellement l'IA. Lun des fondateurs dAnthropic nest même pas sûr quils le feront, du moins pas rapidement. Le cofondateur Jack Clark a déclaré à NPR que la technologie continuerait à saméliorer rapidement, mais quelle simposerait plus lentement dans léconomie.


En janvier 2026, Anthropic affirmait que l'adoption de l'IA était nettement plus élevée dans les pays riches que dans les pays pauvres, ce qui pourrait accentuer les inégalités et favoriser une divergence des niveaux de vie. Un rapport publié en 2026 indique 90 % des dirigeants affirment que l'IA n'améliore pas la productivité, mais certaines entreprises procèdent néanmoins à des réductions d'effectifs, justifiant ces décisions par la mise en uvre de l'IA.

Létude a porté sur un échantillon de 6 000 dirigeants dentreprises situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie. Elle vient à la suite dautres études et enquêtes qui débouchent sur la même conclusion selon laquelle lIA na pas dimpact positif sur la productivité, ou que cet impact reste particulièrement difficile à mesurer. Pourtant, certaines entreprises continuent à réduire leurs effectifs au motif de ladoption de lIA.

Répartition des richesses et accentuation des inégalités

La répartition des richesses produites par l'IA constitue l'une des principales préoccupations des économistes. Selon l'étude, l'augmentation globale de la richesse s'accompagne d'une profonde modification de la répartition entre le travail et le capital. Alors que la répartition actuelle attribue 60 % des revenus au travail et 40 % au capital, le scénario extrême ferait chuter la part des travailleurs à 45 % au profit des propriétaires qui capteraient 54 %.

Bien qu'Anthropic concède que « ce processus peut être douloureux, mais qu'il fonctionne relativement bien d'un point de vue macroéconomique », le modèle économique exploité par la société laisse sans réponse la question de savoir comment ces gains matériels seront redistribués au sein de la population.


Bill Gates avertit que cette technologie menace de provoquer une catastrophe économique en raison de son impact sans précédent sur la quasi-totalité des métiers. Pour contrer ces risques majeurs, il préconise une intervention gouvernementale urgente, incluant la mise en place de taxes sur les robots et la réservation légale de certains emplois aux humains. Il souligne également des dangers critiques liés au bioterrorisme et à la cybersécurité.

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine.

Une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. Cependant, de nombreuses critiques qualifient cette proposition de manuvre visant la capture réglementaire du secteur de l'IA. Selon l'investisseur Chamath Palihapitiya, elle vise à freiner le mouvement open source et à concentrer le pouvoir économique entre les mains d'Anthropic. Ces critères stricts et évaluations obligatoires érigeraient une barrière à l'entrée difficile à franchir pour les acteurs émergents et les projets open source qui rattrapent leur retard.

Source : Anthropic

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des prédictions d'Anthropic concernant l'impact potentiel de l'IA sur l'économie ?
Ces prédictions sont-elles réalistes ? Selon vous, lequel de ces scénarios est le plus susceptible de se produire ?
Quatre ans après l'avènement de l'IA générative, son impact sur la productivité reste difficile à mesurer. Qu'en pensez-vous ?

Voir aussi

90 % des dirigeants affirment que l'IA n'améliore pas la productivité, mais certaines entreprises procèdent néanmoins à des réductions d'effectifs, justifiant ces décisions par la mise en uvre de l'IA

McKinsey prévoit que l'IA ajoutera jusqu'à 4400 milliards de dollars de valeur à l'économie chaque année, et 13400 milliards de dollars de valeur ajoutée annuelle à l'économie mondiale d'ici 2030

L'adoption de l'intelligence artificielle progresse plus vite que toutes les révolutions technologiques que nous avons connues, l'IA redéfinit nos vies plus vite qu'Internet ou le mobile selon un rapport
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76 commentaires
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Freem
Avatar de Freem
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 15:47
Et sinon... c'est quand que anthropic arrête de vendre à perte? C'est quand que l'IA deviens rentable? :}
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Obsidian
Avatar de Obsidian
Modérateur https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 18:06
Citation Envoyé par Freem Voir le message
Et sinon... c'est quand que anthropic arrête de vendre à perte? C'est quand que l'IA deviens rentable? :}
Visiblement à l'horizon 2028 pour la Chine, quand la bulle aura éclaté en occident et qu'ils pourront mettre en service, souverains sur leur immense territoire, les infrastructures surdimensionnées qu'ils sont en train de construire. J'exagère à peine parce que je pense que construire un second barrage des Trois Gorges uniquement dédié aux datacenters est une chose tout-à-fait concevable là-bas
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Paul_Le_Heros
Avatar de Paul_Le_Heros
Membre averti https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 17:23
Cette nouvelle, dont vraiment tous les médias ont parlé, ma dabord parue fausse (fake-news) créé avec lobjectif déviter l'éclatement de la bulle IA, trop imminente, bien qu'il soit question de lever le pied.

Mais il métonne que dans ces prévisions, il ne figure pas la rébellion des peuples, alors quelle est centrale dans tous les scenarios dun futur dystopique, engendrée (intra-muros dabord) par ces datacentres qui utilisent trop des ressources nécessaires aux humains ou plus tard par les conséquences sociales dues à laccroissement exponentiel de lécart riches-pauvres, localement comme globalement. Il est vrai quavec ce qui est et sera stocké sur chaque individu du monde dans ces innombrables datacentres, lever le petit doigt avec une mauvaise intention sera immédiatement puni !
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voodka2007
Avatar de voodka2007
Futur Membre du Club https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 14:49
Citation Envoyé par Freem Voir le message
Et sinon... c'est quand que anthropic arrête de vendre à perte? C'est quand que l'IA deviens rentable? :}
Quand assez de white collars auront perdus leur taff. Amazon est bien resté pendant quasiment 8 ans sans être dans le positif.
Cyniquement, Le cours de l'energie produite / les tokens vs les Humains.
Pour payer les caisses des futurs retraités, what a time to be alive.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 15:25
Citation Envoyé par Obsidian Voir le message
Visiblement à l'horizon 2028 pour la Chine, quand la bulle aura éclaté en occident et qu'ils pourront mettre en service, souverains sur leur immense territoire, les infrastructures surdimensionnées qu'ils sont en train de construire. J'exagère à peine parce que je pense que construire un second barrage des Trois Gorges uniquement dédié aux datacenters est une chose tout-à-fait concevable là-bas
2028 il peut s'en passer des choses....
- La france sera en faillite et sous tutelle de la banque centrale européenne, la zone euro toute entiere et sur le point d'imploser
- 2ieme année de guerre nucléaire avec les russes, orchestré par Macron désormais président a vie comme zelensky et Ursula.
- USA en guerre sur 4 front: le yemen, l'iran et la chine a taiwan et corée du sud
- Marine lepen arrive à la rescousse, autorise le forage de pétrole en guyane et bâtit en quelques mois des raffinerie de gazole
- L'union des pays extrême droite européen s'allie a trump et bâtisse un empire americano-européen, apres tous on est de la même race. Vitrifie enfin et une bonne fois pour toute l'iran, les palestiniens, annexe l'ouest de l'ukraine et donne l'est aux russes. Le monde et de nouveau en paix et repart pour un tour.
- Marcel Vincent chauffeur routier, élu président de l'europe et du partis yellow jacket 2 et promu la clope, le pastis et le pmu comme loisir dans l'espace shengen.

Pour vous c'est affirmer que l'ia est une bulle et qu'elle va éclater en 2028
J'ai eu ma dose perso, 2028 je me contenterais d'une prédiction sur moi même uniquement, je me vois sur une ile au milieu du pacifique loin de tous ca, a vivre de la pêche et de la cueillette avec starlink pour avoir des nouvelles du monde de temps en temps.

J'ai eu mes vacances en Asie centrale de contrarié par cette pénurie de pétrole et des difficulté a rechargé ma toyota landcruiser, la la chine vient de finir de vider ces réserves stratégique et de recommander du pétrole, Singapour et impacté par cela, on prévoit des hausses de globalement tous. Et ca parle de guerre dans plusieurs zone, et de guerre civils.
David Betz du Kings College, la France et le Royaume-Uni sont les pays occidentaux les plus exposés à un risque dune guerre civile.

L'ia dans tous cela c'est plus une solution et une porte de sortie a toute ces crises. C'est l'aboutissement technologique de l'homme pour l'homme, l'ia peut sauver l'humanité, la faire évoluer dans un nouvelle age d'or et régler bon nombre des problèmes sur terre.
Le potentiel est considérable :
  • automatisation d'une partie du travail intellectuel ;
  • accélération de la recherche scientifique et médicale ;
  • optimisation des réseaux électriques et des transports ;
  • conception de matériaux, médicaments et procédés industriels ;
  • amélioration de la robotique et donc automatisation du travail physique ;
  • optimisation de l'agriculture et de l'utilisation de l'eau ;
  • aide à la programmation et à la conception d'infrastructures ;
  • possibilité de produire davantage avec moins de ressources humaines.


Si ces effets se combinent réellement, on pourrait avoir quelque chose d'assez différent des précédentes vagues technologiques : une technologie qui augmente simultanément la capacité de production dans une multitude de secteurs.
l'IA permet-elle effectivement de produire davantage de valeur réelle par unité d'énergie, de capital et de travail ?
Si la réponse devient durablement oui, un éventuel krach financier pourrait finalement n'être qu'un détail de l'histoire.
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