Envoyé par Obsidian Envoyé par Visiblement à l'horizon 2028 pour la Chine, quand la bulle aura éclaté en occident et qu'ils pourront mettre en service, souverains sur leur immense territoire, les infrastructures surdimensionnées qu'ils sont en train de construire. J'exagère à peine parce que je pense que construire un second barrage des Trois Gorges uniquement dédié aux datacenters est une chose tout-à-fait concevable là-bas

automatisation d'une partie du travail intellectuel ;

accélération de la recherche scientifique et médicale ;

optimisation des réseaux électriques et des transports ;

conception de matériaux, médicaments et procédés industriels ;

amélioration de la robotique et donc automatisation du travail physique ;

optimisation de l'agriculture et de l'utilisation de l'eau ;

aide à la programmation et à la conception d'infrastructures ;

possibilité de produire davantage avec moins de ressources humaines.

0 2

2028 il peut s'en passer des choses....- La france sera en faillite et sous tutelle de la banque centrale européenne, la zone euro toute entiere et sur le point d'imploser- 2ieme année de guerre nucléaire avec les russes, orchestré par Macron désormais président a vie comme zelensky et Ursula.- USA en guerre sur 4 front: le yemen, l'iran et la chine a taiwan et corée du sud- Marine lepen arrive à la rescousse, autorise le forage de pétrole en guyane et bâtit en quelques mois des raffinerie de gazole- L'union des pays extrême droite européen s'allie a trump et bâtisse un empire americano-européen, apres tous on est de la même race. Vitrifie enfin et une bonne fois pour toute l'iran, les palestiniens, annexe l'ouest de l'ukraine et donne l'est aux russes. Le monde et de nouveau en paix et repart pour un tour.- Marcel Vincent chauffeur routier, élu président de l'europe et du partis yellow jacket 2 et promu la clope, le pastis et le pmu comme loisir dans l'espace shengen.Pour vous c'est affirmer que l'ia est une bulle et qu'elle va éclater en 2028J'ai eu ma dose perso, 2028 je me contenterais d'une prédiction sur moi même uniquement, je me vois sur une ile au milieu du pacifique loin de tous ca, a vivre de la pêche et de la cueillette avec starlink pour avoir des nouvelles du monde de temps en temps.J'ai eu mes vacances en Asie centrale de contrarié par cette pénurie de pétrole et des difficulté a rechargé ma toyota landcruiser, la la chine vient de finir de vider ces réserves stratégique et de recommander du pétrole, Singapour et impacté par cela, on prévoit des hausses de globalement tous. Et ca parle de guerre dans plusieurs zone,David Betz du Kings College, la France et le Royaume-Uni sont les pays occidentaux les plus exposés à un risque dune guerre civile.L'ia dans tous cela c'est plus une solution et une porte de sortie a toute ces crises. C'est l'aboutissement technologique de l'homme pour l'homme, l'ia peut sauver l'humanité, la faire évoluer dans un nouvelle age d'or et régler bon nombre des problèmes sur terre.Le potentiel est considérable :Si ces effets se combinent réellement, on pourrait avoir quelque chose d'assez différent des précédentes vagues technologiques : une technologie qui augmente simultanément la capacité de production dans une multitude de secteurs.l'IA permet-elle effectivement de produire davantage de valeur réelle par unité d'énergie, de capital et de travail ?Si la réponse devient durablement oui, un éventuel krach financier pourrait finalement n'