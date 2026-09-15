Un professeur de mathématiques accuse OpenAI de s'être approprié ses travaux et juge que la puissance de calcul de l'IA rend désormais la course à la publication scientifique « dénuée de sens »

Tristan Buckmaster est originaire de Melbourne, en Australie. Professeur à l'Université de New York, il a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude de « la dynamique des fluides et des équations aux dérivées partielles ». Il s'est penché sur l'un des sept problèmes du prix du millénaire définis par l'Institut de mathématiques Clay et dont chacun est assorti d'une récompense d'un million de dollars : les équations de Navier-Stokes.
Elles ont été élaborées au 19e siècle pour modéliser le mouvement des fluides comme l'eau ou l'air. L'enjeu central consiste à déterminer si les solutions à ces équations restent toujours lisses en trois dimensions ou si une singularité peut se former, entraînant une vitesse infinie en un temps fini.
En septembre 2025, le chercheur Levent Alpöge, mathématicien chez Anthropic travaillant à titre personnel, a proposé à Tristan Buckmaster d'associer leurs efforts pour s'attaquer à ce défi avec l'aide de l'IA. Les deux chercheurs ont notamment utilisé des sessions privées avec l'outil de développement Codex conçu par OpenAI et l'agent conversationnel Claude. Ils se sont appuyés sur ces outils pour guider et accélérer leurs réflexions théoriques.
En s'inspirant des travaux antérieurs des mathématiciens espagnols Diego Córdoba et Luis Martínez-Zoroa, ils ont réussi à obtenir une rupture pour les équations d'Euler, « une version simplifiée sans viscosité ». Tristan Buckmaster comparait la recherche sur le problème du millénaire à « une sorte d'étoile guide », ajoutant : « je voulais simplement faire partie de son histoire ». Cela dit, une controverse a récemment éclaté autour de cette percée.
L'offensive d'OpenAI et l'annonce de la résolution du problème
Pendant que les deux chercheurs analysaient et affinaient laborieusement les preuves générées par ordinateur, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne affirmant qu'Anthropic avait résolu l'un des problèmes du prix du millénaire. Il s'agissait de ce problème en particulier. Incité par ces rumeurs et cherchant à devancer son rival, OpenAI a déployé le 1er septembre un essaim de systèmes d'agents autonomes basés sur un modèle non publié.
Environ dix mille agents travaillant en coordination pendant 90 heures ont généré trois cents milliards de tokens pour tenter de trouver une solution aux équations de Navier-Stokes. Puis, le 8 septembre, l'entreprise dirigée par Sam Altman a annoncé publiquement que ses systèmes d'IA avaient élaboré une preuve de 166 pages démontrant la formation d'une singularité, vérifiée formellement à l'aide du langage de programmation Lean.
Cette opération massive a mobilisé une puissance de calcul évaluée jusqu'à quinze millions de dollars aux tarifs commerciaux. D'autres évaluations estiment le coût à environ 22,5 millions de dollars en ressources de calcul, ou, comme la formulé Mark Chen dOpenAI, « plusieurs millions de dollars ». De son côté, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, s'est félicité de ce succès, tandis que l'entreprise a indiqué qu'elle ne réclamerait pas l'argent du prix.
Cependant, une vive polémique a rapidement éclaté en ligne après une réclamation formulée par Tristan Buckmaster. Les allégations du chercheur sont plus nuancées que de simplement affirmer quOpenAI a « volé » ses recherches. Le chercheur a déclaré que la société de Sam Altman a lancé ses efforts intensifs après avoir pris connaissance de leurs progrès et a finalement produit une démonstration en utilisant une approche technique très similaire.
Tristan Buckmaster a rappelé que Levent Alpöge et lui-même avaient passé près dun an à travailler sur une approche spécifique du problème de Navier-Stokes, avec des brouillons, des calculs et des notes de recherche stockés dans des sessions privées de Codex. Lhistoire suscite des préoccupations éthiques.
Plaintes d'appropriation et conflit sur la paternité des travaux
Tristan Buckmaster a publiquement mis en doute l'indépendance de la découverte d'OpenAI. Il s'est demandé si le modèle d'OpenAI n'avait pas exploité ses données d'utilisation pour orienter les agents IA vers la même démarche technique. La chronologie des événements est troublante. « Il sest avéré quune équipe entière avait travaillé sur le problème et quune quantité folle de ressources de calcul avait été utilisée », a écrit Tristan Buckmaster.
Il a trouvé suspect quOpenAI ait choisi la même approche inhabituelle que son collègue et lui avaient discrètement explorée : « presque personne dautre, à ma connaissance, ne travaillait là-dessus. Ce nest pas une piste à laquelle on aboutit en quelques jours en soumettant lénoncé du problème à un modèle ».
OpenAI a confirmé que ses propres travaux de recherche avaient débuté le 1er septembre 2026, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles deux problèmes du Prix du Millénaire avaient été résolus, une rumeur qui, comme il sest avéré, était liée aux travaux des deux chercheurs. Tristan Buckmaster va encore plus en affirmant que Sébastien Bubeck, cadre chez OpenAI, a fait pression sur lui pour quil retire Levent Alpöge de la liste des auteurs.
La demande de Sébastien Bubeck serait liée au fait que Levent Alpöge est employé par Anthropic, qui est un laboratoire dIA concurrent. Tristan Buckmaster a déclaré que lorsquil a menacé de rendre le différend public, on lui a demandé : « pourquoi voudrais-tu ruiner ta carrière ? » Sébastien Bubeck a toutefois contesté la version de Tristan Buckmaster et a qualifié ces allégations de « fausses et provocatrices ». L'affaire a suscité un tollé en ligne.
OpenAI nie tout accès abusif aux travaux des deux chercheurs
OpenAI a vivement réfuté cette version des faits. Lentreprise affirme que ses chercheurs nont pas eu accès aux travaux privés de Tristan Buckmaster et de Levent Alpöge avant leur publication et soutient que sa démonstration a été élaborée de manière indépendante. De son côté, Sébastien Bubeck a fait valoir que « la discussion relative à la paternité portait sur la question de savoir si un employé dAnthropic pouvait participer à un article dOpenAI ».
Ils ont néanmoins admis un bémol qui a maintenu la question de Codex à l'ordre du jour. OpenAI affirme qu'il ne peut pas exclure totalement la possibilité que des données anonymisées issues de l'utilisation des produits aient pu « contribuer indirectement à l'amélioration du modèle » utilisé lors de ses calculs intensifs. Cette formulation est très différente du fait de dire que le modèle a directement accédé aux sessions privées de Tristan Buckmaster.
Tristan Buckmaster est une figure respectée de la communauté
Tristan Buckmaster est un expert de premier plan en équations des fluides. Il est professeur de mathématiques à lInstitut Courant des sciences mathématiques de luniversité de New York. Il a obtenu son doctorat à lUniversité de Leipzig et à lInstitut Max Planck pour les mathématiques appliquées aux sciences en 2014, avant de passer plusieurs années à l'université de New York et à Princeton, puis de devenir professeur à luniversité du Maryland.
Il est revenu à luniversité de New York en tant que professeur et continue de travailler sur des problèmes liés à la dynamique des fluides et à la formation de singularités. Sa réputation ne s'est pas forgée du jour au lendemain. En 2019, il a partagé le prestigieux prix « Clay Research Award avec Philip Isett » et Vlad Vicol pour leurs contributions à l'analyse des équations aux dérivées partielles, en particulier les équations d'Euler et de Navier-Stokes.
Ses travaux menés avec Vlad Vicol ont montré que les solutions faibles des équations de Navier-Stokes pouvaient présenter des comportements étonnamment chaotiques et non uniques. Ses récents travaux, menés avec le chercheur Levent Alpöge, s'inscrivent donc dans la continuité de ses efforts historiques.
Réactions mitigées et remise en question des mathématiques
La réaction de la communauté scientifique est marquée par la perplexité et l'inquiétude face aux méthodes des géants technologiques. Des mathématiciens réputés, dont Javier Gomez-Serrano et Terence Tao, ont souligné que la preuve fournie par l'IA reste extrêmement difficile à déchiffrer, affirmant que le document est « incompréhensible ». Ils craignent notamment que cette affaire impacte négativement la publication des travaux de recherche.
Terence Tao a averti que l'intervention agressive d'entreprises privées inciterait les chercheurs à ne plus partager publiquement leurs travaux en cours, rompant ainsi avec des siècles de science ouverte. Déçu par cette histoire, Tristan Buckmaster a estimé que la course académique traditionnelle était désormais profondément altérée. Le chercheur australien a déclaré : « la course à la résolution des problèmes mathématiques est désormais inutile ».
Tristan Buckmaster a également mis en garde lAustralie contre la centralisation des ressources entre les mains dun petit nombre dentreprises privées étrangères, qui publient désormais des solutions à des problèmes mathématiques qui intriguaient les...
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