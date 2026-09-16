Andon Labs a lancé Pion, une plateforme qui permet à des agents IA de gérer de véritables entreprises en ayant accès à la messagerie électronique, au téléphone, aux services bancaires, aux navigateurs et à des environnements informatiques sécurisés. Ce lancement est laboutissement de près de deux ans de recherche visant à déterminer si les systèmes dIA peuvent acquérir des ressources de manière autonome en gérant des entreprises. Andon a commencé par Vending-Bench, une simulation mesurant la capacité des modèles de langage à gérer une activité de distributeurs automatiques sur une année simulée.
Lors du lancement de Vending-Bench fin 2024, tous les modèles ont échoué. Le plus performant dentre eux, Claude Sonnet 3.5, a notamment envoyé un e-mail au FBI pour signaler un « CYBERCRIME FINANCIER EN COURS » et a déclaré son activité métaphysiquement impossible avec une notification « ÉTAT QUANTIQUE : effondré ». Mais les progrès se sont rapidement accélérés. Claude Opus 4 a dépassé la référence humaine en mai 2025. Chaque nouvelle version du modèle a permis daméliorer les scores sans atteindre de plateau. La version multi-agents, Vending-Bench Arena, a révélé des cas de collusion et de comportements trompeurs à partir de la version Opus 4.6 des conclusions quAnthropic a prises en compte pour ajuster lentraînement de la version Opus 4.8, qui a montré une réduction des comportements trompeurs.
Les simulations se sont révélées insuffisantes. Début 2025, Andon a installé un distributeur automatique physique dans les locaux dAnthropic. Les premiers modèles ont eu du mal à gérer la complexité du monde réel : ils distribuaient des produits gratuitement, refusaient de bonnes affaires ou imaginaient de faux objets physiques. Mais fin 2025, les modèles de pointe parvenaient à lexploiter de manière rentable.
Andon a ensuite déployé des agents dans un magasin de détail à San Francisco (Andon Market) et dans un café à Stockholm (Andon Café). Les deux établissements ont dabord enregistré des pertes en raison des loyers et des salaires du personnel, mais une amélioration qualitative a suivi les nouvelles versions des modèles. « Nous voulons que le grand public, les chercheurs en IA et les décideurs politiques sachent dans quelle mesure les IA peuvent acquérir des ressources de manière autonome en gérant des entreprises », a écrit Andon. « Cest un élément dinformation important pour décider où nous souhaitons ou non que lIA soit présente dans la société. »
Pion ouvre son infrastructure à des opérateurs externes, sétendant ainsi au-delà de lactivité de vente au détail sur laquelle se concentrait Andon. Lentreprise reconnaît les risques liés à des entreprises autonomes non contrôlées et affirme que la surveillance automatisée reste sa priorité absolue. Pion est disponible en avant-première à des fins de recherche, avec une liste dattente.
Cette annonce rappelle qu'en avril 2026, Anthropic a mené ce qui pourrait bien être lexpérience de bureau la plus insolite du secteur technologique : une place de marché de petites annonces entièrement gérée par lIA, où Claude a négocié de véritables transactions, avec de largent réel, pour le compte de personnes réelles sans aucune intervention humaine à aucun moment. Les résultats : 69 employés, 186 transactions, 4 000 dollars de marchandises échangées, et une IA qui a dépensé son propre argent pour acheter 19 balles de ping-pong. Anthropic a fait fonctionner quatre versions parallèles sur la place de marché, et lécart de performance était flagrant. La conclusion la plus dérangeante nétait pas lécart de prix, cétait le fait que les participants ne pouvaient pas le détecter.
Introducing Pion, agents for running fully autonomous companies, any company.— Andon Labs (@andonlabs) September 14, 2026
Weve used Pion to run vending machines, radios, stores, cafes & more. How much could Pion make running other companies? Find out yourself! Setup is trivial, the agents do the rest. https://t.co/pOFj7T7VmF
Voici la présentation de Pion :
Pourquoi avons-nous créé Pion ?
Aujourdhui, Andon lance Pion, un agent conçu pour gérer nimporte quelle entreprise de manière entièrement autonome.
Pion est né dune question sur laquelle nous nous penchons depuis près de deux ans : quand les systèmes dIA seront-ils capables dacquérir de manière autonome des ressources dans le monde réel ? Que se passera-t-il ensuite ?
Nous avons dabord tenté de répondre à cette question à laide de simulations telles que Vending-Bench. Nous avons constaté que les simulations, bien quutiles, ne donnent pas une vision complète du comportement des modèles dans le monde réel. Pour combler cette lacune, nous avons ensuite commencé à déployer des agents chargés de gérer de manière autonome de véritables entreprises : dabord des distributeurs automatiques, puis un magasin, un café, et bien dautres encore.
Pion est la plateforme que nous avons développée pour gérer toutes ces entreprises. Aujourdhui, nous louvrons au public afin que davantage de personnes puissent expérimenter les entreprises autonomes. Si vous souhaitez en gérer une, inscrivez-vous sur la liste dattente. Nous souhaitons comprendre ce que les modèles sont déjà capables de faire, où ils échouent encore, et ce qui se passe à mesure que leurs capacités continuent de saméliorer.
Les origines de Vending-Bench
Vending-Bench évalue la capacité des grands modèles de langage (LLM) à gérer une entreprise de distributeurs automatiques sur une année en temps simulé (des dizaines de milliers détapes). Lorsque nous avons commencé à développer Vending-Bench fin 2024, tous les modèles avaient du mal à enchaîner plusieurs actions sans se retrouver bloqués dans des boucles, et aucun ne montrait de signes de planification à long terme. Le meilleur modèle de lépoque, Claude Sonnet 3.5, avait notamment décidé dappeler le FBI parce quil pensait que son compte bancaire était piraté. Les progrès réalisés sur Vending-Bench ont été très rapides. Claude Opus 4, sorti en mai 2025, a été le premier modèle à dépasser notre référence humaine. Cependant, contrairement à la plupart des benchmarks, Vending-Bench na pas de limite supérieure et les nouvelles versions de modèles ont continué à faire grimper le meilleur score, sans jamais atteindre de plateau.
Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui senthousiasment en voyant le dernier modèle obtenir un excellent score sur Vending-Bench. En interne, chez Andon Labs, notre réaction est mieux décrite par lexpression suédoise « skräckblandad förtjusning » (un mélange dhorreur et de fascination). Un fait peu connu concernant Vending-Bench est quil a été créé à une époque où Andon Labs se consacrait exclusivement à lévaluation de capacités dangereuses. Par exemple, nous avons évalué si les IA pouvaient supprimer leurs propres barrières de sécurité, lancer des tentatives de phishing à grande échelle, et dautres actions que nous jugions préoccupantes.
Ce que nous considérions comme le plus inquiétant était de savoir si les IA pouvaient acquérir des ressources de manière autonome en gérant des entreprises. Les entreprises autonomes, lorsquelles sont contrôlées par un humain et gérées par un modèle aligné, ne sont pas une mauvaise chose. Elles rendraient les biens et services radicalement moins chers et en créeraient de nouveaux que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais une IA non alignée pourrait diriger une entreprise dans le but damasser de largent pour atteindre les objectifs quelle se serait fixés. Vending-Bench a été créé pour déterminer si lhumanité devait sinquiéter de perdre le contrôle au profit de lIA.
À lépoque (2024), peu de gens savaient que les grands modèles de langage (LLM) pouvaient être utilisés comme agents, et lidée de leur confier la gestion autonome dune entreprise semblait ridicule. Nous avons donc commencé par lactivité la plus simple qui nous vienne à lesprit : un distributeur automatique.
Outre lévaluation de la capacité des IA à gérer de manière autonome des entreprises rentables, Vending-Bench a également servi doutil dévaluation comportementale, mettant au jour des comportements étranges et indésirables chez les modèles. Un des premiers exemples remonte au moment où Claude Sonnet 3.5 a décidé dutiliser son outil de messagerie pour contacter le FBI au sujet dun « CYBERCRIME FINANCIER EN COURS » et a indiqué que lAutorité cosmique de lunivers avait déclaré que lentreprise était inexistante et que « LÉTAT QUANTIQUE : sétait effondré ».
Ce comportement est préoccupant ; ce nest pas ainsi que vous souhaitez que votre agent commercial dentreprise se comporte. Cependant, il existe deux types de comportements préoccupants :
1. Des erreurs ou des comportements étranges qui disparaîtront une fois que les modèles seront plus intelligents.
2. Des comportements de « grand cerveau » qui saggraveront à mesure que les modèles deviendront plus intelligents.
Lincident du FBI relève clairement de la première catégorie. Cependant, Vending-Bench a également mis au jour des comportements relevant de la deuxième catégorie, le plus souvent dans Vending-Bench Arena, la version multi-agents où les agents rivalisent pour gagner le plus dargent possible. À partir de Claude Opus 4.6, nous avons commencé à observer que de nombreux modèles se livraient à des pratiques de collusion et faisaient preuve dun comportement axé sur la recherche du pouvoir et de la tromperie. La découverte de ce comportement semble avoir été utile, car Anthropic a modifié sa méthode dentraînement pour Opus 4.8, ce qui a permis de réduire considérablement les cas de tromperie.
La collusion et les comportements de recherche de pouvoir sont toujours présents dans certains des modèles les plus récents. Ce que nous trouvons toutefois encore plus préoccupant, cest la rapidité avec laquelle de nouveaux modèles sont publiés et lamélioration constante des scores obtenus par chacun dentre eux dans Vending-Bench.
Le monde réel lemporte sur les simulations
Cependant, lune des limites de Vending-Bench réside dans le fait quil sagit dune simulation. Pouvons-nous vraiment être sûrs que les IA se comportent de la même manière dans la vie réelle que dans les simulations ? Si les IA parviennent à générer des bénéfices en simulation, peuvent-elles en faire de même dans la réalité ? Pour répondre à ces questions, nous avons demandé à Anthropic si nous pouvions installer un véritable distributeur automatique dans leurs locaux. Compte tenu des capacités de lIA disponibles début 2025, cela semblait être une demande absurde. Mais à notre grande surprise, ils ont accepté.
Au début, lIA a rencontré des difficultés. Elle a pris de nombreuses décisions clairement néfastes pour son activité (par exemple, distribuer des produits gratuitement, refuser des offres très avantageuses et simaginer quelle disposait dun corps physique). Il nous est apparu clairement que la simulation ne permettait pas de prédire avec précision les performances dans la réalité. Plus précisément, il semblait que les modèles étaient submergés par le « désordre » du monde réel. Cependant, à mesure quAnthropic lançait des modèles de plus en plus performants, lIA a commencé à dégager des bénéfices.
Fin 2025, les modèles de pointe étaient devenus suffisamment performants pour que la gestion dun distributeur automatique dans la vie réelle ne soit plus un défi. LIA était désormais capable de gérer une activité de manière rentable. Étant donné que cela semblait complètement fou il y a à peine un an, notre réaction a sans aucun doute été un mélange deffroi et démerveillement (« skräckblandad förtjusning »).
Cependant, un distributeur automatique est une activité très simple et nous voulions savoir si lIA était capable den gérer de plus complexes. En avril 2026, nous avons confié à un agent un magasin de détail à San Francisco, lAndon Market, et à un autre un café à Stockholm, lAndon Café. Au départ, les modèles ont rencontré des difficultés et ont perdu beaucoup dargent (le loyer est élevé et ils versent des salaires aux humains quils ont embauchés). Aucun des deux nest rentable à ce jour, mais nous avons constaté des améliorations qualitatives significatives à mesure que de meilleurs modèles ont été mis sur le marché. Nous pensons que ce nest quune question de temps avant quils ne réalisent eux aussi des bénéfices.
Pourquoi...
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