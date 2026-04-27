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Anthropic a donné à Claude un budget de 100 $ et lui a demandé de faire des achats : lorsqu'on lui a dit qu'il pouvait s'offrir un article en cadeau, il a choisi 19 balles de ping-pong

Le , par Alex
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69 employés, 186 transactions, 4 000 dollars de marchandises échangées, et une IA qui a dépensé son propre argent pour acheter 19 balles de ping-pong. Anthropic vient de mener ce qui pourrait bien être lexpérience de bureau la plus insolite du secteur technologique : une place de marché de petites annonces entièrement gérée par lIA, où Claude a négocié de véritables transactions, avec de largent réel, pour le compte de personnes réelles  sans aucune intervention humaine à aucun moment. Anthropic a fait fonctionner quatre versions parallèles sur la place de marché, et lécart de performance était flagrant. La conclusion la plus dérangeante nétait pas lécart de prix, cétait le fait que les participants ne pouvaient pas le détecter.

Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en éthique de l'IA et en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Claude est aussi le nom de l'agent conversationnel (chatbot) utilisant ces modèles pour dialoguer avec les utilisateurs. Claude peut analyser des images et différents types de fichiers, et faire des recherches sur internet. Claude est connu pour ses performances en programmation informatique, particulièrement avec l'agent d'IA Claude Code. Un autre agent nommé Cowork vise à automatiser diverses tâches bureautiques.

Mi-avril 2026, Anthropic a élargi la gamme d'applications que vous pouvez connecter à son intelligence artificielle (IA) Claude. Cette initiative introduit 15 nouveaux services, dont Spotify, Uber Eats, Booking.com et TripAdvisor, marquant ainsi un tournant par rapport à son orientation initialement axée sur les outils professionnels. Grâce à cette extension, Claude peut désormais vous proposer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences ou de votre conversation. Il peut par exemple vous suggérer une playlist pour une session d'étude ou localiser des restaurants à proximité. Anthropic affirme que ces nouveaux outils n'intègrent aucun placement payant ni aucune recommandation sponsorisée.

Récemment, Anthropic vient de mener ce qui pourrait bien être lexpérience de bureau la plus insolite du secteur technologique : une place de marché de petites annonces entièrement gérée par lIA, où Claude a négocié de véritables transactions, avec de largent réel, pour le compte de personnes réelles  sans aucune intervention humaine à aucun moment. Lentreprise a baptisé ce projet « Project Deal ».

Pendant une semaine en décembre 2025, 69 employés dAnthropic ont entièrement confié leurs décisions dachat et de vente aux agents Claude. Chaque participant a commencé avec un budget de 100 dollars, a passé un entretien daccueil de 10 minutes avec Claude, puis sest complètement effacé. Les agents ont pris le relais : publication dannonces, réception doffres, contre-offres, conclusion de transactions, le tout au sein dun canal Slack dédié. Aucun contrôle. Aucune validation.

À la fin de la semaine, les employés se sont présentés physiquement pour échanger tout ce que leur IA avait accepté de négocier. Le bilan : 186 transactions conclues, plus de 500 articles mis en vente et un peu plus de 4 000 dollars de valeur totale des transactions. Les articles allaient dun snowboard à, oui, un sac en plastique rempli de balles de ping-pong. Cela a mieux fonctionné quAnthropic ne lavait prévu. Les participants ont évalué léquité des transactions juste au milieu dune échelle de 1 à 7. La plupart ont déclaré qu'ils recommenceraient. Près de la moitié ont déclaré qu'ils paieraient pour un service comme celui-ci.


Le modèle IA utilisé comptait plus que tout ce que disait la personne

Anthropic a fait fonctionner quatre versions parallèles sur la place de marché. Dans deux essais, tout le monde a eu Claude Opus 4.5, le modèle phare de l'entreprise à l'époque. Dans les deux autres, les participants avaient une chance sur deux dêtre discrètement rétrogradés vers Claude Haiku 4.5, un modèle plus petit et moins performant. Personne ne savait de quelle version il disposait. Lécart de performance était flagrant.

Les agents Opus ont conclu environ deux transactions de plus par personne que Haiku. Lorsque le même article était vendu dans les deux types de tests, le vendeur Opus obtenait en moyenne 3,64 $ de plus. L'exemple le plus frappant : un vélo pliable cassé, même acheteur, même vendeur, deux modèles différents  Haiku a conclu la vente à 38 $, Opus a obtenu 65 $. Une différence de prix de 70 % pour une transaction identique. Du côté des acheteurs, le constat était le même. Les agents Opus ont payé en moyenne 2,45 $ de moins pour des articles équivalents. Avec un prix médian des articles de 12 $, ces marges finissent par saccumuler.

Quest-ce qui na pas eu le moindre impact ? Le style de négociation. Les participants qui ont demandé à Claude de faire des offres très basses et de se montrer intransigeant ont obtenu des résultats presque identiques à ceux qui...
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7 commentaires
Commenter Signaler un problème
Obsidian
Avatar de Obsidian
Modérateur https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 12:28
Citation Envoyé par kain_tn Voir le message
Okay... C'est parfaitement... inutile?
Au contraire : plus qu'un mois et l'I.A. pourra regarder le spam et les publicités en ligne à notre place !
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 10:24
Citation Envoyé par Reclad Voir le message
Non Anselme45, l'IA d'Anthropic pourra... pourra aussi proposer de nouveaux sons (de manière plus efficace que l'algo de Spotify ?).
Et donc, ne vous en déplaise de le reconnaître: "L'IA vous indiquera les musiques à écouter"!

Bienvenue dans le nouveau monde du "libre arbitre", celui imposé par une IA défendant les intérêts de ses promoteurs, des multinationales milliardaires qui n'ont rien à foutre de votre petite personne...
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Reclad
Avatar de Reclad
Futur Membre du Club https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 10:14
Non Anselme45, l'IA d'Anthropic pourra, par exemple, gérer les playlists de l'utilisateur dynamiquement (pour mon cas où c'est devenu le chaos en terme de quantité de playlists et de fourre-tout à droite/à gauche, j'accueille la nouvelle avec intérêt). Peut-être qu'il pourra aussi proposer de nouveaux sons (de manière plus efficace que l'algo de Spotify ?).
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