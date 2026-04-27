Anthropic a donné à Claude un budget de 100 $ et lui a demandé de faire des achats : lorsqu'on lui a dit qu'il pouvait s'offrir un article en cadeau, il a choisi 19 balles de ping-pong

Anthropic est une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et est aussi connue pour ses recherches en éthique de l'IA et en sécurité de l'IA, particulièrement en interprétabilité. Claude est aussi le nom de l'agent conversationnel (chatbot) utilisant ces modèles pour dialoguer avec les utilisateurs. Claude peut analyser des images et différents types de fichiers, et faire des recherches sur internet. Claude est connu pour ses performances en programmation informatique, particulièrement avec l'agent d'IA Claude Code. Un autre agent nommé Cowork vise à automatiser diverses tâches bureautiques.
Mi-avril 2026, Anthropic a élargi la gamme d'applications que vous pouvez connecter à son intelligence artificielle (IA) Claude. Cette initiative introduit 15 nouveaux services, dont Spotify, Uber Eats, Booking.com et TripAdvisor, marquant ainsi un tournant par rapport à son orientation initialement axée sur les outils professionnels. Grâce à cette extension, Claude peut désormais vous proposer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences ou de votre conversation. Il peut par exemple vous suggérer une playlist pour une session d'étude ou localiser des restaurants à proximité. Anthropic affirme que ces nouveaux outils n'intègrent aucun placement payant ni aucune recommandation sponsorisée.
Récemment, Anthropic vient de mener ce qui pourrait bien être lexpérience de bureau la plus insolite du secteur technologique : une place de marché de petites annonces entièrement gérée par lIA, où Claude a négocié de véritables transactions, avec de largent réel, pour le compte de personnes réelles sans aucune intervention humaine à aucun moment. Lentreprise a baptisé ce projet « Project Deal ».
Pendant une semaine en décembre 2025, 69 employés dAnthropic ont entièrement confié leurs décisions dachat et de vente aux agents Claude. Chaque participant a commencé avec un budget de 100 dollars, a passé un entretien daccueil de 10 minutes avec Claude, puis sest complètement effacé. Les agents ont pris le relais : publication dannonces, réception doffres, contre-offres, conclusion de transactions, le tout au sein dun canal Slack dédié. Aucun contrôle. Aucune validation.
À la fin de la semaine, les employés se sont présentés physiquement pour échanger tout ce que leur IA avait accepté de négocier. Le bilan : 186 transactions conclues, plus de 500 articles mis en vente et un peu plus de 4 000 dollars de valeur totale des transactions. Les articles allaient dun snowboard à, oui, un sac en plastique rempli de balles de ping-pong. Cela a mieux fonctionné quAnthropic ne lavait prévu. Les participants ont évalué léquité des transactions juste au milieu dune échelle de 1 à 7. La plupart ont déclaré qu'ils recommenceraient. Près de la moitié ont déclaré qu'ils paieraient pour un service comme celui-ci.
Le modèle IA utilisé comptait plus que tout ce que disait la personne
Anthropic a fait fonctionner quatre versions parallèles sur la place de marché. Dans deux essais, tout le monde a eu Claude Opus 4.5, le modèle phare de l'entreprise à l'époque. Dans les deux autres, les participants avaient une chance sur deux dêtre discrètement rétrogradés vers Claude Haiku 4.5, un modèle plus petit et moins performant. Personne ne savait de quelle version il disposait. Lécart de performance était flagrant.
Les agents Opus ont conclu environ deux transactions de plus par personne que Haiku. Lorsque le même article était vendu dans les deux types de tests, le vendeur Opus obtenait en moyenne 3,64 $ de plus. L'exemple le plus frappant : un vélo pliable cassé, même acheteur, même vendeur, deux modèles différents Haiku a conclu la vente à 38 $, Opus a obtenu 65 $. Une différence de prix de 70 % pour une transaction identique. Du côté des acheteurs, le constat était le même. Les agents Opus ont payé en moyenne 2,45 $ de moins pour des articles équivalents. Avec un prix médian des articles de 12 $, ces marges finissent par saccumuler.
Quest-ce qui na pas eu le moindre impact ? Le style de négociation. Les participants qui ont demandé à Claude de faire des offres très basses et de se montrer intransigeant ont obtenu des résultats presque identiques à ceux qui...
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