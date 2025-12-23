Visa affirme que les agents IA effectueront vos achats à votre place dès 2026, après avoir déjà réalisé des centaines de transactions réelles initiées par des agents IA sans intervention humaine

Il y a un an, le moteur de recherche IA Perplexity a révélé que les utilisateurs peuvent demander à l'IA de faire leurs achats à leur place. Perplexity vise à rationaliser les achats en ligne en résumant les détails et les avis sur les produits dans un langage courant. Parmi les fonctionnalités, citons Snap to Shop, un outil photo qui permet de trouver des résultats similaires en ligne à partir d'une simple photo de produit, et Buy with Pro, qui permet aux utilisateurs de passer à la caisse directement à partir de l'application ou du site web de Perplexity.
La fonctionnalité de Perplexity représentait un premier pas pour l'IA dans le commerce et le paiement en ligne. Récemment, Visa et ses partenaires annoncent avoir réalisé des transactions sécurisées grâce à l'IA, ouvrant la voie à une adoption généralisée en 2026. Visa affirme avoir effectué des centaines de transactions réelles initiées par des agents IA, marquant ainsi un premier test d'un avenir (proche) où les logiciels pourraient passer des recommandations d'achat au paiement sans qu'un humain n'ait besoin de cliquer pour valider le processus de paiement.
Les transactions ont été effectuées avec des partenaires de l'écosystème de paiement de Visa et ont eu lieu sur des systèmes en direct, plutôt que dans le cadre de démonstrations ou de simulations. Selon l'entreprise, elles montrent que les achats basés sur l'IA peuvent être effectués en toute sécurité à l'aide de l'infrastructure de paiement existante, à condition que l'agent opère dans le cadre de contrôles prédéfinis.
Les recherches de Visa indiquent que 47 % des consommateurs américains utilisent désormais des outils d'IA pour au moins une tâche liée aux achats, comme comparer les prix, trouver des alternatives ou recevoir des recommandations personnalisées. Bien que ces outils ne permettent pas encore de payer des articles, Visa estime que la découverte et la prise de décision s'éloignent déjà de la recherche traditionnelle et de la navigation manuelle. C'est également ce que croit fermement OpenAI.
Des agents IA chargés du paiement
Une fois que les systèmes d'IA auront gagné suffisamment de confiance pour suggérer des achats, l'entreprise estime qu'il ne leur restera plus qu'un petit pas à franchir pour gérer également le paiement. En effet, Visa prévoit que d'ici la période des fêtes de fin d'année 2026, des millions de consommateurs utiliseront des agents IA pour effectuer des achats à leur place, plutôt que de saisir manuellement leurs informations de paiement ou de cliquer sur les différentes étapes du processus de paiement.
Ce changement modifierait fondamentalement le fonctionnement des systèmes de paiement. Au lieu de répondre à un utilisateur humain au point de vente, le système devrait reconnaître et autoriser un agent logiciel agissant selon les instructions définies par le titulaire de la carte, telles que les limites de dépenses, les commerçants agréés ou les catégories de produits. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de Visa Intelligent Commerce, un programme axé sur le soutien aux paiements assistés et initiés par l'IA. Visa affirme que le projet s'appuie sur la technologie qu'elle utilise déjà pour la détection des fraudes et la surveillance des transactions, même si l'« utilisateur » qui initie le paiement n'est plus toujours une personne.
« Nous constatons des progrès impressionnants dans la manière dont l'IA va transformer le commerce, avec de nombreuses transactions réelles effectuées par le vaste réseau de partenaires de Visa », a déclaré Rubail Birwadker, vice-président senior, responsable des produits de croissance et des partenariats chez Visa. « Cette période des fêtes marque la fin d'une époque. En 2026, les agents IA ne se contenteront pas de vous aider dans vos achats, ils les réaliseront pour vous, grâce à la portée mondiale de Visa, à son leadership en matière de normes et à son engagement sans égal en faveur d'un commerce sécurisé. »
Ce qui rend cette mise à jour particulièrement remarquable, c'est que Visa va au-delà de la théorie. La société affirme que plus de 100 partenaires sont impliqués à l'échelle mondiale, dont plus de 30 développent des outils dans son environnement sandbox. Plus de 20 agents IA ou plateformes d'agents s'intègrent directement à Visa Intelligent Commerce, et des centaines de transactions contrôlées ont déjà eu lieu en conditions réelles.
Aux États-Unis, plusieurs projets pilotes sont en cours dans le cadre d'une version bêta fermée. Certains se concentrent sur des cas d'utilisation par les consommateurs, où des agents IA recommandent des produits puis effectuent les achats grâce à une automatisation basée sur un navigateur. D'autres ciblent les entreprises, où l'IA gère les paiements récurrents ou les transactions à volume élevé tout en restant dans le cadre des systèmes de paiement par carte existants. Visa affirme que ces projets pilotes montrent que les transactions gérées par des agents peuvent fonctionner de bout en bout, de l'intention à l'autorisation, sans nécessiter de modifications des systèmes de paiement sous-jacents.
La société se prépare également à étendre ses essais à l'échelle internationale. Des programmes pilotes devraient démarrer dans certaines régions d'Asie-Pacifique et d'Europe au début de l'année 2026. En Amérique latine et dans les Caraïbes, Visa indique qu'elle travaille avec des commerçants pour prendre en charge les achats initiés par l'IA au cours de l'année à venir. Au Moyen-Orient, la société collabore avec des partenaires afin de permettre aux agents IA de gérer les paiements courants, tels que les frais de service récurrents.
La sécurité et la confiance sont des préoccupations centrales. Les commerçants traitent déjà d'importants volumes de trafic automatisé, dont une grande partie est malveillante. Visa affirme avoir mis en place un protocole d'agent de confiance avec plus de 10 partenaires afin d'aider à distinguer les agents IA légitimes agissant pour le compte des consommateurs des robots non autorisés. Le protocole est conçu pour fonctionner avec l'infrastructure web existante et prendre en charge les paiements authentifiés et gérés par des agents.
Akamai s'est joint à cette initiative en intégrant le protocole à ses outils de détection des bots et d'analyse comportementale afin d'aider les commerçants à identifier les agents IA autorisés à effectuer des transactions, sans pour autant ouvrir leurs boutiques à des abus automatisés.
La question plus importante est de savoir si les consommateurs sont prêts à laisser un logiciel effectuer des achats en leur nom. Si le paiement assisté par un agent permet de gagner du temps et de réduire les frictions, il peut également donner l'impression que les dépenses sont moins réfléchies, en particulier pour les personnes qui ont déjà du mal à gérer leur budget ou qui sont sujettes aux achats impulsifs.
Lessor fulgurant des navigateurs enrichis à lintelligence artificielle transforme déjà la manière dont les internautes consultent, résument et réorganisent linformation. Mais derrière cette accélération technologique, Gartner livre une mise en garde aux allures davertissement stratégique : pour les entreprises, il faudrait bloquer purement et simplement tous les navigateurs intégrant des fonctions IA dans un horizon proche. Cette recommandation radicale repositionne le débat sur lIA non plus comme un simple sujet dinnovation, mais comme un risque opérationnel et de conformité majeur que les DSI ne peuvent plus ignorer.
Pour l'instant, Visa suggère que le changement sera progressif. Discovery s'est déjà orienté vers des outils assistés par l'IA. Le paiement pourrait être le prochain. Si le calendrier de l'entreprise se respecte, les achats initiés par l'IA pourraient ne plus sembler inhabituels d'ici la fin 2026.
Voici l'annonce de Visa :
Visa a annoncé aujourd'hui une étape importante dans l'évolution du commerce alimenté par l'IA : des centaines de transactions sécurisées initiées par des agents ont désormais été réalisées avec succès en collaboration avec des partenaires de l'écosystème. Cette avancée majeure indique que 2025 sera la dernière année où les consommateurs feront leurs achats et passeront à la caisse seuls, les paiements pilotés par des agents IA passant rapidement du stade expérimental à celui de l'adoption généralisée.
Une nouvelle étude de Visa indique que près de la moitié des acheteurs américains (47 %)1 utilisent désormais des outils IA pour au moins une tâche liée aux achats, qu'il s'agisse de comparer les prix ou d'obtenir des recommandations personnalisées, ce qui reflète un changement profond dans la manière dont les consommateurs découvrent et évaluent les produits. Avec l'augmentation du trafic généré par l'IA sur les sites web de vente au détail, Visa prévoit que des millions de consommateurs utiliseront des agents IA pour effectuer leurs achats d'ici la période des fêtes de fin d'année 2026.
Cette accélération s'appuie sur le lancement par Visa, au début de l'année, de Visa Intelligent Commerce, une initiative mondiale fondée sur trois décennies de leadership de Visa dans le domaine de l'IA pour les paiements sécurisés. Visa reste en bonne voie pour offrir aux consommateurs un commerce sécurisé et personnalisé basé sur l'IA d'ici début 2026.
Le commerce par agent dans le monde réel est déjà une réalité
Visa travaille avec plus de 100 partenaires à travers le monde dans l'écosystème commercial ; plus de 30 partenaires développent activement des solutions dans le cadre du projet VIC, et plus de 20 agents et facilitateurs d'agents s'intègrent directement à Visa Intelligent Commerce. Ces collaborations ont déjà donné lieu à des centaines de transactions contrôlées et initiées par des agents dans le monde réel, prouvant ainsi la viabilité des achats basés sur l'IA dans des environnements de production réels.
Aux États-Unis, les premiers projets pilotes Visa Intelligent...
