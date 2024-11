Perplexity a révélé la dernière fonctionnalité de son moteur de recherche IA : les utilisateurs pourront bientôt demander à l'IA de faire leurs achats à leur place

Faites vos courses comme un pro : Le nouvel assistant d'achat de Perplexity alimenté par l'IA



Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer une nouvelle expérience d'achat. Perplexity est maintenant une solution unique où vous pouvez rechercher et acheter des produits. Cela marque un grand pas en avant dans la façon dont nous servons nos utilisateurs - en permettant des actions natives transparentes directement à partir d'une réponse. Les achats en ligne viennent d'être multipliés par 10 en termes de facilité et de plaisir.



Voici les nouveautés :



Le paiement en un clic pour gagner du temps. Pour les utilisateurs de Perplexity Pro aux États-Unis, nous avons créé une expérience de commerce IA inédite, Buy with Pro, qui vous permet de passer à la caisse de manière transparente directement sur notre site Web ou notre application pour certains produits de certains marchands. Il vous suffit d'enregistrer vos informations de livraison et de facturation sur notre portail sécurisé et de sélectionner « Buy with Pro » pour passer votre commande. Nous nous occupons du reste. De plus, vous bénéficierez de la livraison gratuite pour toutes les commandes « Buy with Pro » en guise de remerciement pour vos achats chez Perplexity. Si l'option « Buy with Pro » n'est pas disponible, nous vous redirigerons vers le site web du marchand pour compléter votre achat.





, un outil de recherche visuelle qui vous montre les produits pertinents lorsque vous prenez une photo d'un article. Désormais, vous pouvez facilement trouver ce que vous cherchez, même si vous ne disposez pas de la description ou du nom du produit. Découvrez le meilleur produit. Lorsque vous posez une question d'achat à Perplexity, vous obtenez toujours les réponses précises et objectives que vous attendez, ainsi que des fiches produits faciles à lire indiquant les articles les plus pertinents, avec des détails clés présentés dans un format simple et visuel. Ces fiches ne sont pas sponsorisées : il s'agit de recommandations impartiales, adaptées à votre recherche par notre IA.

Cette nouvelle expérience de découverte s'appuie sur l'intégration de plateformes telles que Shopify, qui permet d'accéder aux informations les plus récentes et les plus pertinentes sur les produits des entreprises gérées par Shopify dans le monde entier, qui vendent et expédient aux États-Unis.



Vous n'avez plus besoin de faire défiler d'innombrables avis sur les produits. Perplexity vous propose des comparaisons dans un langage clair et courant, ce qui vous permet de faire les meilleurs choix rapidement et en toute confiance.



Présentation du programme Perplexity pour les commerçants



Pour développer l'expérience d'achat Perplexity, nous lançons le programme Perplexity Merchant afin de permettre aux grands détaillants de partager facilement les caractéristiques de leurs produits avec nous, pour que nous puissions accéder en direct aux détails de tous les meilleurs produits disponibles.



Ce programme est gratuit pour les marchands et nous l'avons conçu pour leur offrir un processus simple de partage des données. Ce programme est distinct et sans rapport avec les nouveaux produits publicitaires de Perplexity concernant les questions sponsorisées.



Les avantages de l'adhésion au programme Perplexity Merchant sont les suivants :



Augmentation des chances d'être un « produit recommandé » parce que les produits seront dans notre index, et quand nous avons plus de détails robustes, nous pouvons mieux déterminer si un produit est de haute qualité et pertinent pour la requête d'un utilisateur.



parce que les produits seront dans notre index, et quand nous avons plus de détails robustes, nous pouvons mieux déterminer si un produit est de haute qualité et pertinent pour la requête d'un utilisateur. Intégrations de paiement pour inclure les marchands dans notre expérience d'achat en un clic « Buy with Pro ».



pour inclure les marchands dans notre expérience d'achat en un clic « Buy with Pro ». Un accès gratuit à l'API pour que les marchands puissent créer leurs propres expériences de recherche alimentées par Perplexity, avec la possibilité d'affiner l'index pour n'inclure que vos produits.



pour que les marchands puissent créer leurs propres expériences de recherche alimentées par Perplexity, avec la possibilité d'affiner l'index pour n'inclure que vos produits. Un tableau de bord personnalisé qui donne aux marchands des informations sur les tendances de recherche et d'achat qui font apparaître leurs produits.



Introducing Perplexity Shopping: a one-stop solution where you can research and purchase products. It marks a big leap forward in how we serve our users – empowering seamless native actions right from an answer. Shopping online just got 10x more easy and fun. pic.twitter.com/gjMZO6VIzQ — Perplexity (@perplexity_ai) November 18, 2024

Perplexity a été fondée en 2022 et se décrit comme un moteur de recherche à base d'IA. Évaluée au environ du milliard de dollars, la startup de recherche Perplexity AI a déjà levé des centaines de millions de dollars pour créer un concurrent de Google Search. Le moteur de recherche IA de Perplexity répond aux questions comme Google, mais compile des informations provenant de sources "", notamment des articles et des revues. Il inclut également des notes de bas de page et des liens vers les sources originales.Dans le domaine de la recherche basé sur l'IA, Perplexity est en concurrence avec OpenAI, créateur de ChatGPT, et son moteur de recherche SearchGPT, ainsi qu'avec la fonction Gemini de Google. Récemment, Perplexity s'est attaqué aux géants de la vente au détail tels qu'Amazon et l'onglet "shopping" de Google avec une expansion dans le domaine du commerce électronique.Le moteur de recherche IA Perplexity a lancé une fonction d'achat, offrant aux utilisateurs une expérience commerciale pilotée par l'IA avec des outils tels que des comparaisons de produits, Snap to Shop, et des options de paiement direct. Perplexity vise à rationaliser les achats en ligne en résumant les détails et les avis sur les produits dans un langage courant.La fonction d'achat est actuellement réservée aux utilisateurs Pro basés aux États-Unis, mais il est prévu de l'étendre à d'autres pays. Les détaillants sont encouragés à rejoindre le programme marchand de Perplexity pour que les données sur les produits soient mises à jour.Perplexity affirme qu'il s'agit désormais d'un guichet unique pour trouver, rechercher et acheter des produits. Parmi les fonctionnalités, citons, un outil photo qui permet de trouver des résultats similaires en ligne à partir d'une simple photo de produit, et, qui permet aux utilisateurs de passer à la caisse directement à partir de l'application ou du site web de Perplexity.Lorsque les utilisateurs recherchent un produit, ils voient apparaître des fiches produits résumant les prix, les principales caractéristiques et les avantages et inconvénients. "", a déclaré Perplexity. "Il est important de noter que les informations sur les produits ne sont pas sponsorisées et qu'elles sont toujours générées par l'IA. La semaine dernière, Perplexity a commencé à expérimenter des recherches sponsorisées sur sa plateforme gratuite. Les détaillants sont encouragés à rejoindre le programme marchand gratuit de l'entreprise afin qu'elle puisse disposer des informations les plus récentes sur les produits.Voici la présentation de Perplexity de sa nouvelle fonctionnalité d'achat alimentée par l'IA :Buy with Pro est disponible avec un abonnement Perplexity Pro, qui coûte 20 $ par mois. Mais Perplexity ne perçoit pas de commission sur les achats comme Google Shopping - pour l'instant. "", a déclaré Sara Platnick, porte-parole de Perplexity. "Perplexity a attiré l'attention en tant que concurrent de Google et d'OpenAI en offrant une combinaison de réponses générées par l'IA et de réponses en temps réel à partir du web. Il s'agit d'un hybride de Google Gemini et des aperçus de l'IA de Google ou de SearchGPT d'OpenAI. Toutefois, à l'instar d'autres chatbots génératifs formés à partir de contenus accessibles au public, il a été accusé de violer les lois sur les droits d'auteur et les marques commerciales. Tandis que Perplexity se bat contre des procès en contrefaçon, elle va de l'avant avec la monétisation des résultats de recherche alimentés par l'IA.Il ne s'agit pas d'un agent d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il n'exécute pas de tâches en plusieurs étapes - une caractéristique qui s'annonce comme un thème majeur de l'année à venir. Mais les résultats de recherche utilisables pour les achats pourraient être un tremplin vers cette fonction autonome que des entreprises comme Google et OpenAI devraient bientôt lancer.Parallèlement à l'assistant d'achat IA, Perplexity a également annoncé la mise en place d'un programme destiné aux commerçants, qui leur permettra de partager les caractéristiques de leurs produits avec l'application. En retour, les commerçants participants auront plus de chances d'obtenir des recommandations de produits et des données d'achat sur leurs produits. "", a confirmé Sara Platnick.Voici le programme de Perplexity destiné aux commerçants :Après être entré en concurrence avec Google dans le domaine de la recherche en ligne, Perplexity s'attaque à Amazon dans le domaine du commerce en ligne. S'il est encore tôt pour se prononcer sur sa nouvelle fonctionnalité d'achat alimentée par l'IA, son principe semble intéressant. Mais les questions sur la fiablilité de l'IA de Perplexit persistent. En effet, une étude avait révélé que le moteur de recherche basé sur l'IA Perplexity invente des informations à partir de rien et débite des "absurdités" , tout en procédant à l'extraction furtive des données des sites web.La nouvelle enquête confirmait que Perplexity AI ignore le standard Web largement utilisé sur le Web depuis des décennies, appelé "Robots Exclusion Protocol" (protocole d'exclusion des robots - robots.txt), pour explorer subrepticement des zones de sites Web auxquels les opérateurs ne veulent pas que les robots d'indexation accèdent. Perplexity AI prétendait que son robot d'indexation devrait apparaître sous le nom de "PerplexityBot", mais en réalité, il semble que le vrai agent utilisateur est dissimulé et parcourt les pages Web discrètement.Pensez-vous que cette nouvelle fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?