Perplexity est un chatbot qui permet aux utilisateurs de faire des recherches sur le web en utilisant l'IA. La plateforme conversationnelle répond aux demandes des utilisateurs en indiquant les citations et les sources d'où elle a obtenu l'information, afin de fournir des réponses plus transparentes.La plateforme de recherche alimentée par l'IA Perplexity a levé 62,7 millions de dollars en capital-risque pour concurrencer ChatGPT d'OpenAI. Ce dernier tour de table porte le total des capitaux levés par Perplexity à 165 millions de dollars et double son évaluation totale à plus d'un milliard de dollars.Daniel Gross, ancien responsable de l'IA chez Y Combinator, a dirigé le tour de table, rejoint par Garry Tan, PDG de Y Combinator, Dylan Field, PDG de Figma, et Jakob Uszkoreit, l'un des anciens chercheurs de Google qui a mis au point le modèle original de Transformer. Des investisseurs existants, dont Jeff Bezos, Nvidia, l'ancien directeur de Tesla AI Andrej Karpathy et le PDG de Shopify Tobi Lutke, ont également participé à ce tour de table.", a déclaré Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, dans un message publié sur X (anciennement Twitter). "En plus de son financement, Perplexity a annoncé sa première offre destinée aux entreprises. Perplexity Enterprise Pro est une version sur mesure de son chatbot, que la startup présente comme un outil permettant d'optimiser les flux de travail des employés. Les entreprises clientes ont accès à un nombre illimité de téléchargements de fichiers et de requêtes d'assistance à la recherche.", selon un communiqué de l'entreprise. "Les utilisateurs d'Enterprise Pro peuvent facilement ajouter et supprimer des membres de l'équipe pour limiter l'accès au chatbot. Toutes les demandes sont automatiquement supprimées du système au bout de sept jours. Perplexity est également doté de fonctions de conversion de la voix en texte, ce qui permet aux employés d'interroger le chatbot à l'aide de leur voix.Perplexity a également obtenu la certification SOC2, une accréditation délivrée par des auditeurs externes qui indique qu'un produit traite les données des utilisateurs en toute sécurité. Perplexity s'est engagé à ne pas entraîner ses grands modèles de langage sur des données provenant d'utilisateurs d'entreprises.Perplexity Enterprise Pro coûte 40 dollars par mois ou 400 dollars par an et par utilisateur. Il a déjà fait l'objet d'un déploiement limité. Zoom, le développeur de voix synthétique ElevenLabs et HP figurent parmi les premiers utilisateurs. Les équipes produits de Zoom ont utilisé la nouvelle offre Perplexity pour faciliter la recherche ciblée, tandis que le personnel de vente de HP a utilisé la plateforme pour rechercher des clients potentiels.Le développeur de plateformes de données Databricks fait également partie des premiers utilisateurs. Ali Ghodsi, PDG de l'entreprise, a déclaré que la plateforme avait permis à l'entreprise "". "", a déclaré M. Ghodsi.Perplexity a également conclu des partenariats pour étendre sa portée, notamment avec SoftBank et la société de télécommunications allemande Deutsche Telekom.: PerplexityQuel est votre avis sur cette annonce ?