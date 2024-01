La startup de recherche Perplexity AI a levé 73,6 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs comprenant Nvidia et le fondateur d'Amazon Jeff Bezos

Le tour de table a été mené par la société de capital-risque IVP et a évalué la société à environ 520 millions de dollars, selon l'entreprise. NEA, NVIDIA, Databricks et Bessemer Venture Partners ont également participé à ce tour de table.Les outils de recherche de Perplexity permettent aux utilisateurs d'obtenir des réponses instantanées à des questions avec des sources et des citations. Ils sont alimentés par une variété de grands modèles de langage (LLM) qui peuvent résumer et générer des informations, d'OpenAI au modèle open-source de Meta, Llama.Perplexity AI, basée à San Francisco (Californie), qui a levé 25,6 millions de dollars en mars de l'année dernière dans le cadre d'un tour de table mené par la NEA, a déclaré avoir répondu à plus de 500 millions de requêtes en 2023 tout en dépensant peu d'argent pour le marketing. L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour embaucher et développer ses produits. Elle emploie actuellement 38 personnes et prévoit d'atteindre une soixantaine de personnes d'ici la fin de l'année.Son site web et son site mobile ont reçu 45 millions de visites en décembre, contre 2,2 millions lorsque le service est devenu disponible en décembre 2022, selon les données de Similarweb.Malgré sa croissance rapide, l'entreprise, qui n'est pas rentable et ne génère qu'un chiffre d'affaires annuel, n'est pas une valeur sûre sur le marché de la recherche en ligne, où Google détient environ 90 % des parts de marché. Microsoft, qui soutient OpenAI, a intégré l'IA dans le moteur de recherche Bing au cours de l'année écoulée, mais n'a pas encore réussi à prendre des parts de marché importantes à Google.Aravind Srinivas, directeur général de Perplexity, a déclaré que l'avantage de la startup réside dans sa concentration et sa capacité à affiner une variété de modèles d'IA très performants au lieu de s'en tenir à un seul. "", a déclaré M. Srinivas.Source : Perplexity AIQuel est votre avis sur le sujet ?