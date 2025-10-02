OpenAI lance Instant Checkout, un outil d'achat qui permet d'acheter des articles sans quitter sa plateforme de chat, en commençant par Etsy et Shopify aux États-Unis, et prélève des frais sur les achats

OpenAI a lancé un outil d'achat, Instant Checkout, qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles sans quitter sa plateforme de chat. Cette fonctionnalité a d'abord été lancée avec des articles proposés par des vendeurs américains sur Etsy et fonctionne pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Pro et Free aux États-Unis. L'entreprise a déclaré que plus d'un million de vendeurs Shopify rejoindraient bientôt la plateforme, notamment des marques telles que Skims et Glossier.
En novembre 2022, OpenAI, une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a lancé ChatGPT. Ce lancement a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative. OpenAI a pour objectif déclaré de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». Cependant, l'organisation a une structure d'entreprise complexe.
Le 26 décembre 2024, OpenAI a annoncé que l'entreprise va subir pour une nouvelle transformation structurelle. OpenAI va transformer sa branche à but lucratif actuelle en une société d'utilité publique (public benefit corporation - PBC) pour superviser les opérations commerciales en 2025. À travers cette refonte, OpenAI vise à supprimer certaines restrictions liées au statut à but non lucratif afin de fonctionner davantage comme une startup à forte croissance.
Lors de l'annonce, OpenAI avait déclaré : « Le PBC est une structure utilisée par beaucoup d'autres qui exige de l'entreprise qu'elle équilibre les intérêts des actionnaires, les intérêts des parties prenantes et l'intérêt public dans sa prise de décision. Elle nous permettra de lever les capitaux nécessaires dans des conditions conventionnelles, comme d'autres acteurs de ce secteur. Cette structure vise à générer des profits tout en bénéficiant à l'intérêt public. La branche à but non lucratif prendrait des parts dans la société d'intérêt public ».
Depuis, OpenAI a multiplié les annonces. Récemment, la société d'IA a lancé un outil d'achat, Instant Checkout, qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles sans quitter sa plateforme de chat. Cette fonctionnalité a d'abord été lancée avec des articles proposés par des vendeurs américains sur Etsy et fonctionne pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, Pro et Free aux États-Unis. L'entreprise a déclaré que plus d'un million de vendeurs Shopify rejoindraient bientôt la plateforme, notamment des marques telles que Skims et Glossier. Les cours des actions d'Etsy et de Shopify ont bondi d'environ 5 % après l'annonce.
Le nouveau système de paiement offre à OpenAI un nouveau moyen de générer des revenus. La start-up perçoit des commissions sur les achats effectués via ChatGPT, bien qu'elle ne soit pas encore rentable et continue d'investir massivement dans l'expansion de ses systèmes informatiques. OpenAI n'a pas précisé le montant exact des frais facturés aux commerçants, expliquant que les détails du contrat avec Etsy et Shopify restaient confidentiels. Selon la société, les utilisateurs du service ne paient aucun supplément et les prix des produits restent inchangés.
« Notre vision pour ChatGPT, et pour une grande partie de la technologie que nous créons, mais surtout pour ChatGPT, est qu'il ne s'agit pas seulement de vous fournir des informations, mais aussi de vous aider à accomplir des tâches dans le monde réel », a déclaré Michelle Fradin. Fradin dirige le développement des produits pour le commerce ChatGPT chez OpenAI. La société prévoit d'ajouter des paniers pouvant contenir plusieurs articles et d'étendre la fonctionnalité de paiement à d'autres pays ultérieurement.
OpenAI s'est lancé dans le commerce en ligne au cours des derniers mois, ajoutant des suggestions de produits à ses outils de recherche en avril. Lorsque ChatGPT affiche des produits provenant de l'ensemble d'Internet, les résultats apparaissent en fonction de ce qui correspond le mieux aux besoins de l'utilisateur, et non en raison d'accords commerciaux avec OpenAI, a expliqué Mme Fradin.
Grâce à la fonctionnalité Instant Checkout, les utilisateurs qui trouvent un article intéressant chez un vendeur Etsy pendant leur navigation peuvent désormais l'acheter directement dans ChatGPT au lieu de se rendre sur le site web du vendeur. La technologie derrière Instant Checkout s'appelle Agentic Commerce Protocol, qui gère les transactions entre les utilisateurs et les vendeurs via ChatGPT. OpenAI a développé ce système avec l'aide de Stripe, la société de technologie financière qui traite déjà les paiements pour les abonnements à ChatGPT. « Si vous êtes déjà abonné, vous utilisez déjà votre carte dans ChatGPT, donc lorsque vous achetez quelque chose sur Etsy, vous n'avez pas besoin de refaire cette opération », a déclaré Fradin.
OpenAI a choisi d'utiliser le protocole Agentic Commerce Protocol pour le shopping dans un premier temps, mais Mme Fradin a indiqué que le système pourrait gérer différents types de transactions ou de paiements à l'avenir. La société a décidé de publier le cadre en open source afin que les commerçants puissent mettre en place des intégrations plus rapidement et que les programmeurs puissent explorer diverses applications, a-t-elle expliqué.
En août, ChatGPT a dépassé les 700 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Mme Fradin a déclaré qu'un grand nombre de questions posées par les utilisateurs concernaient d'une manière ou d'une autre les achats ou les achats en ligne. Certaines questions sont détaillées, comme la recherche de bottes noires, tandis que d'autres sont plus générales, comme l'organisation d'une fête d'anniversaire pour 12 enfants.
« Notre objectif était de faciliter encore davantage le parcours des utilisateurs dans ChatGPT et de permettre aux commerçants et aux développeurs de convertir ces conversations en achats », a déclaré Fradin. La fonctionnalité d'achat représente la dernière initiative d'OpenAI visant à transformer son chatbot populaire en un outil qui ne se contente pas de répondre à des questions, mais qui aide également les utilisateurs à accomplir des tâches concrètes.
Une annonce qui intervient alors que le PDG d'OpenAI, Sam Altman, avait reconnu ce que le reste de l'industrie de l'IA ne veut pas admettre : « nous sommes en présence d'une grosse bulle spéculative ». Lors d'une interview, le PDG d'OpenAI a comparé la réaction du marché à l'IA à la bulle des dotcoms, lorsque la valeur des startups Internet a grimpé en flèche avant de s'effondrer brusquement en 2000. Selon lui, la bulle de l'IA est le résultat de la surexcitation des investisseurs à l'égard de la technologie. Sam Altman a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées.
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
OpenAI annonce Sora 2 et une nouvelle application sociale de vidéo et audio d'IA pour créer des deepfakes de vos amis grâce à des « caméos », pour spammer le web avec encore plus d'AI Slop
Les applications d'IA ont généré plus d'un milliard de dollars de dépenses utilisateur en 2024, selon un rapport de Sensor Tower. Les chiffres avancés seraient surestimés
Tout le monde se demande si, et quand, la bulle de l'IA va éclater. Voici ce qui s'est passé il y a 25 ans et qui a finalement conduit à l'éclatement de la bulle Internet
Vous avez lu gratuitement 619 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.